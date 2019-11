El PP aparca la dimisión de Pedro Sánchez, pero apela a la militancia del PSOE para acabar con el pacto con Podemos

El Partido Popular ha virado unos grados su discurso. En el día en el que se conocía la sentencia de los ERE, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pedía explicaciones al presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que da por "desaparecido". Pese a las críticas que vertió sobre su actitud, en ningún momento se atrevió a verbalizar la petición de dimisión del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, y es más, siguió hablando de mano tendida y de una formación política a la que le importa más España que su propio partido. Reacciones políticas

El número dos Pablo Casado recalcó en varias ocasiones las veces que su partido ha ofrecido un pacto de Estado, en respuesta ha recibido "el cordón sanitario" que los socialistas han establecido sobre el PP, se lamentan en la dirección nacional de los populares. García Egea también recordó que su formación le ha llegado a brindar a Sánchez un pacto para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, siempre y cuando no éstos no suban los impuestos y no aumente el déficit público.

"Sánchez está inhabilitado"

Seis oportunidades tuvo este martes Teodoro García Egea de volver a pedir la cabeza política de Pedro Sánchez como sí hizo el día de las elecciones, media hora después del cierre de los colegios electorales. Pero en la rueda de prensa en la que valoró la sentencia de los ERE –que ha supuesto seis años de cárcel para un exministro socialista, expresidente de la Junta de Andalucía y expresidente nacional del PSOE, José Antonio Griñán, además de otras tantas condenas por inhabiltación a miembros tan importantes como Manuel Chaves, expresiente regional y expresidente nacional, así como de la exministra Magdalena Álvarez, también exvicepresidenta del Banco Central Europeo–, el secretario general del PP se ciño a pedirle a Pedro Sánchez que dé la cara y que dé explicaciones, es decir, que precise qué van a hacer los socialistas cuando a ellos les afecta la corrupción. De no hablar –señaló el dirigente popular– "Pedro Sánchez está inhabilitado para ser presidente del Gobierno en funciones de España".

Molestos con el silencio del candidato socialista, los populares se resisten a pronunciarse sobre abstenciones patrióticas, gobiernos de concentración

En este estado de las cosas, el secretario general del PP apela a la militancia del PSOE para que pare un acuerdo, que entiende Génova, no cuenta con el sí generalizado de los socialistas. Al menos de barones y de dirigentes históricos que no ven bien un pacto de Gobierno con Unidas Podemos, con el respaldo por detrás de ERC.

Preguntado por si el PP facilitaría una investidura sin Sánchez, García Egea mantiene que éste ya ha elegido a Unidas Podemos, y llega a profundizar en socios como ERC, pero nunca en los populares. Molesto con el silencio del candidato socialista, los populares se resisten a pronunciarse sobre abstenciones patrióticas, gobiernos de concentración, o críticas internas, y se refugian en indicar que alguien del PSOE tiene que abrir una reflexión de los resultados del Partido Socialista, y por ende, de la continuidad de Pedro Sánchez.

El secretario general del PP cuestionó qué deben pensar los nuevos socios de Sánchez, entre ellos el señor Pablo Iglesias, "¿va a presentar una moción de censura?"

A propósito de los ERE, García Egea preguntó a la ministra María Jesús Montero, a la sazón ministra de Hacienda y exconsejera de la Junta de Andalucía, si tras conocer el fallo judicial seguirá manteniendo aquel comentario de 'Yo soy Antonio Lozano, yo soy Magdalena Álvarez, yo soy Salgueiro, y tantos otros' –inhabilitados por 9 años desde este martes–.

Asimismo también se preguntó si Sánchez seguirá pensando que Chaves y Griñán "son personas honestas", como llegó a manifestar. Por último, el secretario general del PP cuestionó qué deben pensar los nuevos socios de Sánchez, entre ellos el señor Pablo Iglesias, "¿va a presentar una moción de censura?", indicó, no sin añadir que este fallo demuestra que "los gobiernos del PSOE se quedaron con dinero de los parados andaluces, y esta condena deja pequeña cualquier otra condena con tres ministros y dos expresidentes de Andalucía y del PSOE nacional.