El Govern insiste en que la solución es ejercer la autodeterminación frente a un Sánchez "firme"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado este miércoles "visión de Estado" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras haberle llamado una quinta vez sin obtener respuesta. En Directo | Reacciones a la sentencia del procés.

"Pedimos a Sánchez que empiece a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Necesitamos visión de Estado. Cinco llamadas a Sánchez y no me ha respondido el teléfono", ha lamentado en la sesión de control en el Parlament en respuesta al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Según Torra, él es el que debe hablar "de tu a tu" con Sánchez, e irónicamente le ha pedido a Iceta que le pase el teléfono cuando hable con el presidente del Gobierno.

Torra: "O estamos con los represaliados o con los represores"

Torra ha criticado a los comuns por pedirles una vez más la dimisión o someterse a una cuestión de confianza, y ha advertido: "Ya tenemos la sentencia. Se ha acabado el tiempo de la equidistancia. O estamos con los represaliados o con los represores".

Así ha reaccionado en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament en respuesta a la presidenta de los comuns en la Cámara catalana, Jéssica Albiach, que le ha preguntado si insiste en la "vía unilateral" después de que la semana pasada Torra lanzara la propuesta de ejercer la autodeterminación en este mandato.

El president ha reiterado que esa es la propuesta que hará en la mesa de negociación de partidos y entidades para buscar una respuesta institucional consensuada a la sentencia del 1-O, ha subrayado que el primer paso de ese consenso es la propuesta de resolución impulsada por JxCat, ERC y la CUP que pide poder debatir sobre autodeterminación en el Parlament, y ha pedido a los comuns que la respalden.

Aragonès exige una negociación ya

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido este miércoles al Gobierno central "abrir un diálogo y negociación con carácter inmediato", y ha defendido que la solución al conflicto es ejercer la autodeterminación. "Hay que abrir un diálogo y negociación con carácter inmediato, no puede haber excusas", ha afirmado en la sesión de control en respuesta a una pregunta del diputado de los 'comuns' Lucas Ferro.

Aragonès ha insistido en que, en este diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez, cada parte debe poner sobre la mesa cuáles son sus propuestas para resolver el conflicto y que el Govern considera que "la solución es el ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña". Así, ha avalado la propuesta que el Govern aprobó el martes que pide diálogo al Gobierno y señala que en este diálogo la Generalitat apostará por ejercer la autodeterminación como solución al conflicto.

Sánchez avisa al Parlament: "Quien cruce la frontera de la ley, encontrará la respuesta firme del Estado"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido de nuevo a la mayoría independentista del Parlament catalán de que "quien cruce la frontera de la ley encontrará la respuesta firme y serena del Estado de Derecho, sea quien sea y se viva donde se viva". En un mitin en el centro cultural La Alhondiga de Segovia, Sánchez ha vuelto a referirse a la resolución de JxCat, ERC y la CUP.

El PSC ya ha anunciado que pedirá a la Mesa del Parlament que reconsidere la tramitación de los apartados de la resolución que consideran que contravienen autos del Tribunal Constitucional, mientras que los letrados de la Cámara autonómica también han avisado de que el texto presentado incumple decisiones de la corte.