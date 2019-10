Los condenados del procés abogan por un acuerdo de mínimos para soldar el independentismo

Doce condenados, nueve con penas de prisión que van desde los nueve hasta los 13 años. Una semana después de haber recibido la sentencia del Tribunal Supremo aparecen las primeras declaraciones desde prisión, y todas comparten un factor común: el independentismo volver a entenderse. En Directo | Reacciones y protestas tras la sentencia del procés.

La rotura es grande. No es secreto que las relaciones entre JxCat y ERC en el Parlament llevan ya muchos meses en su peor momento. El anuncio del president Quim Torra, por su cuenta y riesgo, de sacar de nuevo las urnas antes de que concluya la legislatura ha sido la última muestra de una falta de diálogo que no se entiende desde la cárcel.

Oriol Junqueras, el líder del procés sobre quien recae la pena más alta por su cargo de vicepresident durante los hechos juzgados de 2017, considera que un nuevo referéndum necesita "mayoría más amplias" que lo hagan efectivo, según cuenta en una entrevista para Nació Digital.

Sobre si la repetición electoral sería una solución, Junqueras, que no duda de que Torra esté gobernando para todos los catalanes -"tiene el deber de hacerlo y en caso de que se le cuestiones, esforzarse para demostrar que no es así"-, cree que siempre es un buen momento para que los ciudadanos se expresen y que, además, Pere Aragonès es una persona muy cualificada para asumir la responsabilidad de presidir la Generalitat.

No opina lo mismo Jordi Sànchez. El líder de JxCat no cree que sea momento de elecciones pero sí reconoce que el "vacío institucional es dramático" y que es necesario un acuerdo de mínimos en el independentismo para reorientar la legislatura, según declaraciones publicadas por La Vanguardia. En este sentido, también preguntado por el anuncio del nuevo referéndum, ha asegurado que Torra no habló ni con ERC ni con la CUP, ni con el propio JxCat: "Espero que pronto me lo explique con detalle".

Carme Forcadell es otra de las voces alzadas desde prisión. Según ha relatado a Catalunya Ràdio, el independentismo debe "calmarse" y "hacer una reflexión profunda" para diseñar el futuro". El desacuerdo entre las fuerzas políticas independentistas "en un momento tan, tan grave" da "mucha rabia" a la expresidenta del Parlament.

Violencia, nuevo punto de inflexión

Los disturbios de toda la semana pasada como protesta a la sentencia del Supremo han sido otro punto de inflexión, tanto en la condena de la violencia como en la crítica a algunas actuaciones policiales. En este sentido, Junqueras, en su petición de hacer por sumar mayorías, ha apuntado que "cualquiera puede quemar un contenedor, y también puede ser alguien que lo haga en contra tuyo" y ha rechazado la violencia policial: "No me gusta nada lo que he visto".

Más expresivo se ha mostrado Sànchez en este sentido. A las críticas a Quim Torra por no condenar de manera rotunda la violencia -algo que de momento le cierra la puerta al diálogo con el Gobierno central- el exlíder de la ANC ha reconocido que el president "ha actuado tarde en su primera declaración" pero se niega a aceptar que no ha hecho una condena expresa. De igual manera ha lamentado la petición de dimisiones como la del conseller de Interior Miquel Buch por las cargas de los Mossos, algunas "injustificables": "Es una deslealtad que solo se explica pensando en elecciones", ha asegurado para recordar que ERC rechazó asumir el Departamento de Interior.

Sobre los radicales, la autocrítica de Sànchez aquí pasa por asumir que aunque que independentismo no es violento "parte de los que tiran adoquines al lado de profesionales de los disturbios son nuestros jóvenes y adolescentes" y llama a evitar creer que esto es solo un problema de orden público porque así se corre el riesgo de convertir la violencia en estructural".

Forcadell, por su parte, ha pedido condenar "enérgica e inmediatamente" la violencia: sin paliativos y ràpido, ¡ya!". En una entrevista en la que reconoce que la hoja de ruta del procés ignoró a los catalanes no independentistas, la expresidenta de la Cámara catalana asegura que lloró al ver las imágenes de los disturbios: "Esto no somos nosotros".

Insistir en la autodeterminación

Precisamente este martes, los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia en la que se reafirman en poder debatir en el pleno del Parlament sobre la autodeterminación.

Según el documento, el Parlament "reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña a decidir su futuro político", tres puntos que derivaron en advertencias del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament.