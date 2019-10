Clara Serra dimite como diputada de Más Madrid en la Asamblea por desavenencias con Errejón de cara al 10-N

La diputada de Más Madrid Clara Serra, quien fuese número 2 de la candidatura liderada por Íñigo Errejón, ha dimitido este lunes como diputada en el Parlamento regional.

La propia parlamentaria ha avanzado a través de sus redes sociales que renuncia con "todo el dolor" a esta responsabilidad y ha asegurado que espera que al "espacio del cambio le vaya bien en estas elecciones", a las que Más País concurre como nueva plataforma.

"Tengo motivos políticos de peso para no seguir acompañando este proyecto y me parecería injusto con las personas que siguen conservar mi acta de diputada teniendo estos desacuerdos", confiesa Serra en una carta abierta. "No comparto la manera concreta en la que Más País va a concurrir a las elecciones generales", ha resumido Serra en su misiva publicada en Facebook, en la que pone énfasis en lo ocurrido con Más País en Barcelona.

Pone como ejemplo el "enfrentamiento" en las urnas entre el En Comú Podem de Ada Colau -figura que consiguió mantener la alcaldía de Barcelona tras "terremotos políticos- y la plataforma de Errejón "es un indicativo de que no era aún el momento de que Más País concurriera a estas generales en estas condiciones y como partido estatal".

Hoy he presentado mi dimisión como diputada de Más Madrid. Y aquí están mis motivos. Espero que al espacio del cambio le vaya bien en estas elecciones y, sobre todo, que sepamos cómo hacerlo más fuerte y más grande el día de después. https://t.co/vjFWk5FlGf — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) October 7, 2019

Contra los "hiperliderazgos"

"Si algo hemos aprendido estos años es que la verticalidad y la falta de estructuras que acompañan a los hiperliderazgos dejan a las organizaciones sin los suficientes contrapesos", desliza Serra en un proyecto que gira en torno a las figuras de la exalcaldesa de la capital Manuela Carmena y el propio Errejón.

En esta línea, insta a los partidos del "espectro del cambio" a dejar de "utilizar a la militancia solo para los refrendos de decisiones ya tomadas" y la decisión de las bases como unas elecciones "de cara a la galería".

"Me voy a hacer feminismo desde otros lugares, convencida de que la hegemonía que el feminismo ha conquistado estos años se debe a su inmenso potencial como proyecto transformador y con la certeza de que existe un poderoso proyecto feminista a la izquierda del partido socialista. El reconocimiento de los cuidados y el combate contra la precariedad, la lucha por los derechos laborales de las más invisibles, la politización de las violencias machistas o la defensa de la diversidad son batallas cruciales en nuestros días y nos necesitamos juntas para ganarlas", concluye la exdiputada autonómica de Más Madrid.

Isa Serra: "Las instituciones pierden un gran valor"

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha asegurado que las "instituciones pierden un gran valor" tras la dimisión de su hermana Clara.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Isa Serra agradece a Clara la "dedicación feminista y compromiso político estos años" y ha señalado que confía en que continuará "aportando como hasta ahora" desde "otros espacios".