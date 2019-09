Teresa Rodríguez llamará a Iglesias, Errejón y Garzón para ir bajo la misma papeleta el 10-N y evitar la fragmentación en Andalucía

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lanzado este viernes una última propuesta al líder de su partido, Pablo Iglesias; al líder de Más País, Íñigo Errejón, y al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, para concurrir de manera conjunta bajo una única papeleta de Adelante Andalucía a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre y así evitar que se fragmente el electorado de izquierdas en esta comunidad autónoma donde "no podemos permitirnos el lujo de perder ningún voto".

"Hago un llamamiento a Más País, a los compañeros de Unidas Podemos, como así hemos hecho ya internamente en Podemos, a las fuerzas andalucistas que forman parte de Adelante y a IU, a tratar de encontrar en las próximas horas un acuerdo satisfactorio para representar a los andaluces en una sola lista", ha manifestado Teresa Rodríguez en rueda de prensa en Cádiz.

Tras asegurar que nunca se ha planteado unirse a Errejón, que se presentará en 18 provincias, e insistir en que tampoco ha sopesado nunca presentar una lista contra Iglesias, la líder andaluza de Podemos ha pedido a estos agentes que tengan "responsabilidad histórica de mirada larga".

Rodríguez contactará con ellos entre hoy y mañana a fin de defender esta propuesta de unidad, que también contempla que Andalucía tenga un grupo propio dentro del confederal de Unidas Podemos y que se confeccionen las candidaturas en las provincias, "para hacer unas listas con diputados que respondan a sus territorios".

"No nos podrán decir que no hicimos todo lo posible para tratar de conseguir la unidad", ha aseverado Teresa Rodríguez, que ha apelado para defender su propuesta al sentido de la responsabilidad con la siguiente generación de andaluces, "que merecen un gobierno que haga políticas sociales, sostenibles y responsables ambientalmente y porque no podemos asumir el riego de que se forme un gobierno de derechas o del PSOE influido por la derecha y la extrema derecha, que también puede pasar", más siendo Andalucía la comunidad que más diputados aporta al Congreso.