El Rey cita a los partidos los días 16 y 17 de septiembre para decidir si encarga a Sánchez ir a la investidura

El Rey convocará los próximos días 16 y 17 de septiembre una nueva ronda de consultas con los partidos en busca de un candidato a la investidura antes de que se agote el plazo que marca el día 23 para designar a un presidente del Gobierno o convocar elecciones.

Felipe VI, que ha recibido este jueves a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para ser informado de la situación de las negociaciones, recibirá por última vez a los candidatos de los partidos para comprobar si alguno suma los apoyos necesarios para superar un debate de investidura y "formar un Gobierno estable", términos en los que se ha expresado el monarca según ha indicado Batet en la rueda de prensa para informar de la reunión.

En caso de que así fuera, el Rey le encargaría presentarse al examen parlamentario, que a más tardar debería comenzar el día 20 para tener margen para las dos votaciones, la segunda el mismo día 23. En caso contrario, si los partidos no transmitieran al rey la posibilidad de salvar la investidura, el plazo se consumiría y al concluir el día 23 la convocatoria electoral sería automática.

A día de hoy, el diálogo enfangado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hace presagiar que el desenlace será en las urnas el próximo 10 de noviembre. Aunque de momento hay margen para no descartar un acuerdo in extremis (o para que Podemos decida dar un apoyo gratis que pondría a Sánchez en un apuro) el primer cara a cara que ambos mantuvieron ayer durante el pleno del Congreso no arrojó signo alguno de mejoría, sino todo lo contrario.

Ni siquiera la oferta del líder de Podemos de verse a solas fue aceptada por el socialista. O acepta lo que ofrece el PSOE -programa progresista consensuado y una colaboración con el Gobierno pero fuera del Consejo de Ministros- o no merece la pena volver a reunir a los equipos negociadores para hablar de una coalición a la que Sánchez no da alas.

Será mañana cuando Batet traslade a la Casa Real el listado de partidos que acudirán a Zarzuela la próxima semana, una cita a la que ni ERC ni Bildu ya han confirmado que no acudirán, siguiendo el patrón de los últimos años.