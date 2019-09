Abel Caballero: "Pedro Sánchez no quiere un Gobierno a cualquier precio"

De Abel Caballero (Ponteareas, 1946) se ha dicho que, a una edad en la que la mayoría de los políticos están jubilados, él vive su cénit profesional con una actividad frenética y una agenda de vértigo que incluye una media de 250 actos al mes. Desde que fue elegido alcalde de Vigo, en 2007, no se ha cogido un solo día de vacaciones y no se queja. Prefiere el contacto con los ciudadanos y la calle a la frialdad de la moqueta y los despachos: "En Navidad estuvo una media de tres horas diarias en la calle haciéndose fotos con quienes se lo pedían", comenta una de sus colaboradoras. Su doble actividad como alcalde de Vigo (el más votado de toda España) y presidente de la FEMP -será reelegido por otros cuatro años el próximo día 21- pone el broche de oro a un currículum dedicado plenamente a la "cosa pública" donde ha sido de todo: diputado, ministro, candidato a la Xunta de Galicia por el PSdeG-PSOE , incluso presidente de la Autoridad Portuaria. Dice que Podemos tiene en su mano decidir si habrá o no nuevas elecciones y que Pedro Sánchez no formará Gobierno a cualquier precio.

¿Cree que inevitablemente vamos a unas nuevas elecciones? Hasta Pedro Sánchez ya ha admitido que existe ese riesgo

Eso lo va a decidir Podemos, que tiene en su mano decidir si habrá elecciones en noviembre o no. Ya dijo no a la primera investidura de Sánchez, con una oferta de Gobierno de coalición, y ahora dependerá de lo que quiera Pablo Iglesias. Nosotros hemos tenido un resultado muy bueno en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. Eso pone de relieve una tendencia de apoyo al socialismo y a Sánchez en toda España, y parece ser que Podemos, cuyos resultados no fueron ni mucho menos buenos, no ha hecho aún una lectura real de lo que está sucediendo. Podemos va a decidir lo que sucede en este país.

Es posible que Iglesias se equivocara al no aceptar una vicepresidencia y tres Ministerios. Pero, ¿por qué ahora ha caducado esta oferta?

Rechazar la generosa oferta de una Vicepresidencia y tres Ministerios fue un error de Podemos y Pablo Iglesias muy censurable. Era la primera oferta de un Gobierno de coalición de la izquierda en España, pero dijeron no con una miopía política enorme. Si en este momento aceptaran la propuesta de apoyo al PSOE y a Sánchez, todavía podrían enmendar en parte aquel error.

Él insiste en que no tolerará que ustedes humillen a los tres millones y pico de votantes de Podemos

No se puede poner ningún partido en la posición de victimismo. ¿Cómo se puede decir que es una humillación que te ofrezcan por primera vez en la historia un Gobierno de coalición con una Vicepresidencia y tres Ministerios? Eso no lo compra nadie. Es puramente argumental y falso plantear que Sánchez actúa como si tuviera mayoría absoluta, cuando te está ofreciendo un Gobierno de coalición y lo rechazas. El presidente ha hecho una muestra de realismo y sabe muy bien cuál es la posición parlamentaria del PSOE. Quien parece no saber cuál es su posición es Iglesias.

Si al final van a elecciones, el PSOE sube según las encuestas. ¿No les conviene una nueva cita electoral?

Lo que Sánchez quiere es poder decirle al Rey que tiene el apoyo suficiente para conformar un Gobierno. Los que tienen interés en repetir elecciones son los que perdieron, las tres derechas, y da la impresión de que también Podemos quiere una repetición electoral. De todos modos, Pedro Sánchez no quiere -eso sí- un Gobierno a cualquier precio. En una investidura, cuando alguien rechaza algo, no se puede volver a plantear lo mismo mes y medio después, porque eso da una imagen de inestabilidad total.

"La tasa Google figura en nuestro programa y la llevaremos a cabo"

Vamos que en ningún caso aceptarán un gobierno dentro del propio Gobierno como, según dicen, pretendía Podemos

El presidente del Gobierno no puede asumir nunca tener la Presidencia a cambio de tener dos gobiernos dentro, un minigobierno independiente y tres cuartos de un gobierno consolidado. Eso es políticamente inasumible, y Sánchez dijo claramente que no quiere un Gobierno a cualquier precio, y no lo tendrá.

También usted cree, como algunos de sus compañeros, que si sigue igual Unidas Podemos se quedará en 21 diputados como máximo, como en su día Julio Anguita

En unas elecciones todo depende del nivel de acierto y de la sintonía política con los ciudadanos. Podemos comete errores aferrándose sólo a los cargos, pidiendo sólo sillones, y no políticas, y eso le va a restar apoyo electoral. No hay que descartar que eso que usted describe, que Podemos descienda de forma muy significativa, acabe sucediendo.

Admita que con Podemos tienen algunos desencuentros, como en la reforma laboral -ellos quieren derogarla y ustedes modificar los aspectos más lesivos-, o el impuesto a la Banca. ¿Esto es subsanable?

Es obvio que no somos iguales, que hay diferencias. Iglesias no puede pretender que todo el programa que desarrollemos sea en exclusiva de ellos. Se pueden discutir algunos temas, pero nuestro programa está enfocado a ser apoyado por Podemos.

"Sánchez me ha hecho el encargo de reforzar el municipalismo"

¿La tasa Google es uno de los compromisos firmes del PSOE?

La tasa Google figura en nuestro programa y la llevaremos a cabo. Las nuevas tecnologías y sus grandes industrias tienen que contribuir, y no pueden eludir pagar sus impuestos, como el resto de las empresas, apelando a su internacionalización.

¿Se ha dejado despejada la agenda de la semana del 10 de noviembre por si acaso vamos a las unas?

Primero, es obvio que el país quiere que haya Gobierno con Sánchez y, si finalmente hubiera elecciones, el PSOE está fuerte, cohesionado y dispuesto a ganarlas otra vez. Por otra parte, mi agenda está ocupada trabajando desde el día siguiente a las municipales y estará así. Mi agenda está dedicada a la ciudad.

En unos días va a ser reelegido presidente de la FEMP, alcalde de los alcaldes: ¿Qué le parece esa designación del presidente del Gobierno?

Es una satisfacción, y se lo agradezco muchísimo. El máximo honor que puede tener un alcalde es presidir la FEMP y con cuatro años por delante. Sánchez me ha hecho el encargo de reforzar el municipalismo, y eso lo comparto al cien por cien con él.

"Yo aprendí mucho de tres grandes alcaldes: Paco Vázquez, Tierno Galván y Pascual Maragall"

¿Qué importancia tiene el municipalismo en estos momentos teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en las autonómicas y en las municipales por el PSOE?

Los buenos resultados municipales son la constatación de la cercanía con la gente, algo que en el PSOE llevamos en nuestro ADN, y de la importancia que damos a las políticas sociales. Los recortes de la política del Gobierno de Rajoy en los Ayuntamientos y nuestra acción para superar esa crisis buscando políticas sociales y de empleo para acercarnos a los ciudadanos han supuesto una subida muy importante de nuestros apoyos, que en la base electoral del PSOE es muy sólida y constante.

¿Y en el PSOE ya nadie le hace un 'ruidito a Sánchez? Porque las voces críticas han desaparecido, ¿no?

El PSOE en estos momentos es un partido muy compactado, que vive uno de sus mejores momentos históricos bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. En un momento de tanta división política, y de tantos partidos, el PSOE está consiguiendo con Sánchez colocarse a la cabeza del escenario político. El partido respalda y apoya de forma unánime el liderazgo de nuestro secretario general, que está demostrando ser uno de los grandes políticos del siglo XX-XXI.

¿Y dónde está el secreto de su éxito para ser el alcalde más votado de España muy por encima de lo que fue el histórico Paco Vázquez?

Yo aprendí mucho de tres grandes alcaldes: Paco Vázquez, Tierno Galván y Pascual Maragall. Pero tengo mi cosecha propia, mi propia forma de entender la ciudad, porque la clave de la política municipal es gobernar para toda la ciudad, no hacer diferenciaciones ideológicas. Hay que atender más a los que más lo necesitan, como es natural, pero hay que aplicar políticas para todos los ciudadanos y con la misma intensidad. Ésta es la forma en la que yo entiendo la política local, y al final conseguí casi el 70 por ciento del apoyo -caso sin precedentes en la democracia europea en una gran ciudad- y mi objetivo es conseguir el 75 por ciento en las próximas elecciones. En cuanto al secreto, ser alcalde de tu ciudad es indescriptible, porque es la representación de la política total, para hacer grandes cosas y también pequeñas pero cercanas.

Oiga, ¿y los Ayuntamientos, siguen siendo 'la Cenicienta' en materia de financiación? Porque de las autonomías consiguen poco, ¿no?

Nosotros ni queremos ni tenemos que depender de las comunidades autónomas. Mal iríamos engordando de forma permanente las autonomías y olvidándonos de que los ayuntamientos del siglo XXI llevamos adelante los grandes planes, que es donde está la demanda de calidad de vida y el desarrollo. Nosotros tenemos que ampliar nuestras competencias para atender las demandas de los ciudadanos, pero tenemos que tener la financiación necesaria. En medio ambiente tienen que transferirse competencias a los Ayuntamientos de forma urgentísima y también en otras cuestiones, como la violencia machista, el I+D, etc. Eso es justamente lo contrario de lo que quería hacer el PP.

"Soy contrario a usar contenedores para receptáculos humanos o para cualquier cuestión que no sea para lo que fueron hechos"

¿En Galicia sigue habiendo terrorismo medioambiental? Porque no paran de provocarse incendios

No entro en si hay más o menos incendios intencionados, lo que sí tengo claro es que los incendios de los montes se apagan en invierno. Hay que cuidar los montes y tenerlo todo limpio. En Vigo, quien paga la limpieza de los montes somos nosotros, y no la Xunta de Galicia, cosa que estamos haciendo sin una financiación específica para hacer frente a ello.

Oiga, ¿qué le parecen esos pisos en contenedores para pobres que plantea hacer Ada Colau y que la prensa inglesa ha calificado de "latas de sardinas para pobres"?

Soy contrario a usar contenedores para receptáculos humanos o para cualquier cuestión que no sea para lo que fueron hechos. Me parece una cosa disparatada, carente de sentido común, y que demuestra una incapacidad notable de Ada Colau para llevar una ciudad adelante.

¿Con qué grado de preocupación debemos analizar la inseguridad creciente que existe en Barcelona?

La seguridad es un elemento central en cualquier ciudad. Que en Barcelona haya unos niveles de inseguridad singularmente elevados nos preocupa a todos: queremos una Barcelona tranquila y cosmopolita, como ha sido siempre. Si algunos de los que han hecho políticas a favor del secesionismo hubieran dedicado sus esfuerzos a generar seguridad las cosas irían mejor. La inseguridad de Barcelona no es sólo un problema para esa ciudad, sino para toda España.

"La posición radical de Cs y del PP impidiendo la formación de un Gobierno les va a pasar una factura muy importante"

¿Qué piensa sobre la polémica con los libros de texto 'ad hoc' en las autonomías? En Cataluña, se ha eliminado la figura de los Reyes Católicos

Los Reyes Católicos hicieron la Nación-Estado que es España, y forman una parte muy importante de nuestra historia, de la que estamos orgullosos. Es un dato histórico y no se pueden hacer textos contra la historia y la ciencia. Este asunto se resolvería con un Consejo Asesor para toda España, conformado por representantes de todas las CCAA y del Gobierno, que revisara estas cuestiones de los libros de texto.

¿Qué le parece que ni Cs ni el PP hayan aceptado una 'abstención patriótica', aludiendo al famoso 'no es no' de Pedro Sánchez?

El no es no de Pedro Sánchez, él lo acompañó yéndose del Parlamento, lo que no es una cuestión menor. El PP y Cs plantean un no es no y siguen en el Parlamento, y con su postura no contribuyen a la gobernabilidad. La posición radical de Cs y del PP impidiendo la formación de un Gobierno les va a pasar una factura muy importante. Podrían perfectamente apoyar la investidura, y eso no les haría perder ni un ápice de su libertad y de su capacidad de hacer oposición. Rajoy le dijo a Casado que debería abstenerse y parece un buen consejo que él no ha aceptado. Si Casado cree que el gran riesgo para España es que Pedro quiere seguir en funciones, pues que se abstenga y se elimina el riesgo.

¿Qué opinión tiene de la propuesta de España Suma que ha hecho el PP?

España Suma es la muestra palpable de la incapacidad del PP para reconstruir su espacio electoral. Propone una coalición electoral, y de paso se diluyen las diferencias. España Suma significa que pasará a ser lo mismo el PP, Cs y Vox. Eso muestra una gran debilidad de los populares.

Y en medio, Puigdemont y Torra siguen calentando el ambiente

Repetir elecciones en España debilita al Estado. En este país, que ya llevamos dos convocatorias electorales, una nueva repetición favorecería al secesionismo, y beneficia a los Torra, Puigdemont, y todos los que quieren formar una crisis. Es un factor muy importante a la hora de tomar decisiones si queremos tener un país estable y consolidado para hacer frente a los secesionistas, que yo creo, de todos modos, que están perdiendo la batalla. Sin embargo, la amenaza va a seguir así, y sin Gobierno, o con un Gobierno débil, será más difícil hacerle frente. Ellos usarán cualquier fisura de los constitucionalistas para debilitarnos.

¿El referéndum sigue siendo para el PSOE una 'línea roja'? Porque Podemos acepta esa posibilidad

Sin ninguna duda. Para el PSOE el secesionismo es una línea roja total. Con los secesionistas, ni a tomar café a la esquina. Hay una diferencia sustancial con Podemos: los referéndums de autodeterminación, que rechazamos totalmente, no son temas menores en las políticas de los Estados, y en España, que es un Estado-Nación desde hace 550 años no es un tema cualquiera. Esa diferencia con relación a Podemos es muy importante, sin ninguna duda.

¿Qué le parece el posible plagio del presidente del Senado de obras de algunos filósofos?

No tengo constancia de tal plagio.