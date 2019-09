Yolanda Díaz: "La CNMV o el CIS no pueden estar en manos de políticos"

Eduardo Ortega Socorro Madrid

La gallega Yolanda Díaz es parte del equipo de Unidas Podemos que negocia con el PSOE si los morados apoyan o no la investidura de Pedro Sánchez. La diputada es la primera espada de Galicia en Común en el Congreso, y los mentideros de la Cámara Baja llegaron a colocarla como ministra de Trabajo en un posible Gobierno de coalición (unos rumores que ella niega, por cierto) en el no tan lejano mes de julio. A pesar de los escasos avances de la primera reunión, asegura que "mientras haya diálogo, hay esperanza" para un pacto antes del 23 de septiembre.

¿Qué sensaciones tiene tras la reunión del jueves?

Era imprescindible. Necesitábamos retomar el diálogo. Este país necesita una oportunidad. Lo digo sinceramente. Es cierto que tenemos diferencias que no podemos obviar, pero también que nos hemos emplazado a seguir dialogando y trabajando. Mientras haya diálogo hay esperanza. Es una altísima irresponsabilidad llevar nuestro país a las urnas.

La impresión del jueves es que ustedes salían del encuentro más desesperanzados que el PSOE.

Es cierto que parece que el PSOE tiene la decisión tomada de ir a elecciones, pero prefiero quedarme con lo positivo, y lo positivo es que nos hemos emplazado a seguir hablando. Por nosotras no va a ser. Vamos a seguir hablando hasta el último minuto, porque es lo que necesita el país. Que nos castiguen yendo a elecciones, que nos digan que hemos votado mal y, lo que es peor, tener a nuestro país en funciones hasta febrero o marzo del año que viene es una tamaña irresponsabilidad. Yo entiendo que el presidente del Gobierno en funciones quiera repetir elecciones para comprobar si mejora los resultados, pero esto no puede ser en una democracia. Me parece muy irresponsable.

Pero el desencuentro es mutuo. Por un lado, el PSOE no quiere un gobierno de coalición pero ustedes tampoco la tercera vía que ofrecen los socialistas.

Soy franca. Hay desencuentros. Lo que ellos llaman tercera vía, que en realidad es gobernar en solitario, que es la única vía que ha querido el PSOE siempre, que solo cambió una vez Pablo Iglesias se echó a un lado. Pero sí, hay desencuentros. Nosotros creemos que los altos órganos de representación del Estado han de estar profesionalizados. No queremos Tezanos en el CIS, no nos parece serio. También hay discrepancias programáticas. Es conocida nuestra posición, igual que la de los sindicatos y de los colectivos sociales, de derogar como mínimo la reforma laboral del PP. Y aquí no hemos avanzado. Pero insisto, en una negociación prima la voluntad política. Y si hay voluntad política siempre se puede llegar a acuerdos. Es cierto que hemos perdido cuatro meses, porque el señor Sánchez ha decidido no hablar hasta 48 horas antes de la investidura y no hablar en todo el mes de agosto. Pero estamos a tiempo para hacerlo.

¿Hasta dónde llega la voluntad política de Unidas Podemos entonces?

No hay líneas rojas, hay discrepancias. El PSOE solo quiere una única posición, que es gobierno monocolor. Y nosotros decimos que en democracia, cuando te faltan 53 diputados, hay que repartir el gobierno. Y además hemos sido muy flexibles. Nos vetan a quien representa a casi cuatro millones de votantes, no podemos estar en los mal llamados ministerios de Estado, nos hacen una oferta de coalición en julio que por falta de horas no 'trabó'. Las ofertas políticas no caducan. El interés del país necesita que nos pongamos de acuerdo. Ni el PSOE puede negociar con líneas rojas ni nosotros tampoco. Lo cierto y verdad es que aún no hemos negociado y que estamos en la posición de partida. Pero me quiero quedar con lo positivo: tenemos tiempo y nos hemos emplazado a seguir negociando y dialogando. Me gustaría que el PSOE use el fin de semana para reflexionar por el bien común.

Este fin de semana el PSOE les enviará un documento con su propuesta de altos cargos para ustedes ¿Pueden así desencallar las negociaciones?

En la reunión pedimos que se nos explicara en qué consiste la mal llamada tercera vía y la explicación que se nos dio fue la misma que Pedro Sánchez hizo pública en el acto de esta semana en Chamartín. Por tanto, no sabemos de qué hablamos.

En cualquier caso, es rara la oferta del PSOE porque nos dice que en el Gobierno quiere independientes. Es decir, que donde tiene que haber políticos quiere independientes y donde tiene que haber profesionales tiene que haber políticos. ¿En Red Eléctrica tiene que haber un político? Yo creo que no. ¿En el CIS tiene que haber un miembro de la Ejecutiva del PSOE hasta hace dos días? Yo creo que no. ¿En RTVE tiene que haber profesionales? Yo creo que sí. ¿En la AIReF tiene que haber profesionales? Yo creo que sí. Claro que hay una discrepancia de entendimiento en cómo son las tareas públicas y los altos órganos de representación del Estado. Pero insisto: A lo mejor nos presentan un documento que nos demuestra que se nos escapa algo. Todo lo que se nos presente, a diferencia de lo que ha hecho el PSOE, lo estudiamos. Si hay una propuesta más, nos la vamos a estudiar. Pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el CIS no pueden estar en manos de políticos. Este es el fondo de la cuestión. Esta es nuestra posición.

¿Entonces su posición es la de gobierno de coalición y ministerios o elecciones?

No, en absoluto. En esa tesis está el PSOE: o gobiernan en solitario o elecciones. La nuestra es una negociación integral. Ellos han puesto su propuesta sobre la mesa, y nosotros también la nuestra. Lo importante es hablar de todo.

¿Renunciarían a la coalición para evitar las elecciones?

El que tiene la capacidad de llevarnos a las elecciones es el señor Sánchez.

Eso no es del todo verdad

Ya nos gustaría a nosotros haber recibido el mandato de las urnas, que hemos respetado a pies juntillas, de tener que ser los que busquemos los apoyos para ser investidos presidentes. Por tanto, las elecciones han hablado y el señor Sánchez debe liderar un gobierno pero han dicho también de manera contundente, igual que todas las encuestas, incluidas las más recientes, que quieren un gobierno de coalición progresista con miembros de Unidas Podemos. Ahora queda ver si se quiere desbloquear la situación o si, por la campaña que ha puesto en marcha Sánchez, se quiere llevar a España a la repetición electoral. Yo vi el acto del señor Sánchez el otro día. A mí me pareció un acto electoral, pero igual estoy confundida.

¿Qué disposición vio en las negociadoras del PSOE este jueves?

Constructiva, sinceramente, por parte de todas. Hemos cotejado los problemas que teníamos y quiero dejar claro que fue una reunión totalmente cordial y fraterna.

Todavía no hay ninguna nueva cita cerrada, pero mientras estemos con las ventanas abiertas existe la posibilidad de diálogo. No me pongo en la tesitura de que el señor Sánchez nos lleve a las elecciones.

¿Quién nos llevaría a elecciones, el señor Sánchez o el PSOE?

No lo sé, aquí tengo que ser responsable. No sé quién toma las decisiones. Entiendo que en el PSOE, como en todas las formaciones políticas, hay opiniones plurales, pero no me atrevo a decir que estén todos a una. Habrá matices en el PSOE igual que entre nosotros.

Hay varios guiños en el documento del PSOE a Unidas Podemos, sobre todo en el campo laboral.

No nos hacen guiños a nosotros, sino a la sociedad española. En el texto dice que tomarán medidas contra los falsos autónomos, contra el empleo parcial Dicho así, esto sirve para un roto y para un descosido. Lo único que sé es que las medidas son parcas, y no son innegociables. Ahora bien, nuestra posición es clara y a los hechos me remito: manteniendo la reforma laboral del PP condenamos a los trabajadores, autónomos, agrarios y desempleados de este país a vivir un calvario. Y esto lo sé yo y lo sabe la ministra de Trabajo. Tenemos más preocupaciones. En la Agenda del Cambio del Ministerio de Economía, el PSOE defiende con claridad la mochila austriaca. Pero esto es negociable.

También me sorprende que muchas medidas en el acuerdo presupuestario desaparezcan. Ahora tenemos que hablar.

Gabriel Rufián, de ERC, ha sido muy crítico con la postura de Iglesias y no entiende que el ceder ahora por parte de Podemos signifique humillarse.

Con el señor Rufián o con un hombre no voy a hablar sobre testosterona, como él dice. Me da mucha lástima que no hubiera predicado con el ejemplo cuando boicoteó los Presupuestos Generales del Estado, y aquí lo dejo. De testosterona prefiero hablar con mis compañeras, porque ya la sufrimos bastante todas nosotras.

Durante un tiempo usted sonó como futura ministra de Trabajo en los mentideros del Congreso. ¿Puede existir todavía esa posibilidad?

Nunca tuve esa aspiración. Fue más un constructo de la prensa, nadie me ha dicho nunca semejante cosa. Lo que me gustaría muchísimo no es esto, sino que la esperanza del 29 de abril se haga realidad. Tengo mucho miedo al 10 de noviembre, que puede ser la antítesis del 28 de abril.