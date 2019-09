ERC considera "nefasto" el 'no' del PSOE al referéndum en Cataluña pero no bloqueará la investidura de Sánchez

Eduardo Ortega Socorro Madrid

A falta de saber si Unidas Podemos renunciará al Gobierno de coalición y cederá a un Gobierno programático, ERC no bloqueará la posible investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha dado a entender Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso de la formación republicana, tras su reunión con los socialistas Adriana Lastra y José Luis Ábalos.

Aunque ha indicado que el sentido de su voto todavía se tiene que pactar en la Ejecutiva de la formación, también ha recalcado que no bloquearán la posible investidura del socialista y que están en la misma situación que el pasado 4 de julio, cuando se estaba negociando la primera intentona del socialista. "Estamos a 4 de septiembre pero parece que estamos a 4 de julio. Parece que Bill Murray esté despertando", ha lamentado, en cualquier caso, y ha opinado que es "negligente" que PSOE y Unidas Podemos no hayan negociado nada durante el mes de agosto.

Nefasto

Todo esto a pesar de que Rufián ha considerado "nefasto" el 'no' expresado por los socialistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña en el documento programático que presentó el propio Sánchez este martes. "El paquete de medidas social nos suena bien. A nivel del conflicto político, nos suena mal. Se podrían haber ahorrado el párrafo que habla de crisis de convivencia", ha criticado. "Es erróneo y así lo hemos transmitido" a Lastra y Ábalos. "Parece un párrafo de Irene Lozano y Josep Borrel, es decir, bastante reaccionario".

Por otro lado, ha indicado que volverá a mantener contactos con el PSOE, aunque ha asegurado que sus representantes no le han confirmado si, finalmente, Sánchez se presentará a la investidura tenga o no los apoyos amarrados.

Humillación

Rufián no se ha cortado a la hora de cargar contra las quejas exhibidas por Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, por la negativa del PSOE a ofrecerle un Gobierno de coalición. "A Pablo Iglesias le tienen donde quieren: enfadado y quejándose en los platós de televisión. A nosotros no: nuestra apuesta por el diálogo es granítica. Iglesias habla muchísimo de que lo humillan. Es curioso porque nosotros tenemos un líder política en la cárcel, a 'consellers' en la cárcel... Y a Pablo Iglesias lo humillan porque no le dan un ministerio. Son conceptos muy testosterónicos. Hay que ceder", ha argumentado.

A pesar de sus duras críticas al líder de Unidas Podemos, ha afirmado: "Me da igual quién tiene más la culpa" de la situación que podría llevar a España a unas nuevas elecciones, y ha lamentado la sensación de que el panorama político esté "en bucle".