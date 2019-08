Podemos se abre a negociar su impuesto de la banca con el PSOE

Eduardo Ortega Socorro Madrid

El nuevo curso político 2019/2020 ya ha comenzado, o así lo entiende Podemos, que este lunes ha celebrado el primer Consejo de Coordinación tras el descanso estival. Uno en el que, entre los temas tratados, han estado las inexistentes llamadas de los socialistas a las puertas de Unidas Podemos para negociar el apoyo de los morados a una futura investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Con todo, se muestran permeables a la negociación respecto al documento programático que presentaron hace una semana, incluido su impuesto a la banca.

Así lo ha indicado Noelia Vera, portavoz del Consejo de Coordinación de los morados, quien consultada por 'elEconomista' por el polémico tributo que propone Podemos, ha respondido que la formación está "dispuesto a negociar" sobre esta cuestión. "No a exigir ni a acaparar, pero tampoco a ceder sin nada a cambio. Tiene que haber mesa de negociación y de diálogo".

Propuesta de los socialistas

Con todo, ha recordado que el impuesto a la banca tiene que ver con las promesas que también han hecho los socialistas en el pasado, que, de hecho, lo incluyeron en sus presupuestos alternativos de 2018, cuando los de Pedro Sánchez estaban en la oposición.

Cabe recordar que con este impuesto Podemos quiere "recuperar los 60.000 millones del rescate bancario, que el Banco de España dio por perdidos en junio de 2017", tal y como indica la propuesta morada. Para ello se crearía un tributo específico para las entidades bancarias con el que se cobrarían unos 1.000 millones al año.

Mismas condiciones que en julio

De hecho, Vera considera que la situación de la negociación con los socialistas, aunque Sánchez no haya establecido ningún tipo de contacto, es la misma que quedó cuando no salió adelante la primera intentona de investidura del socialista. "Seguimos a la espera de que Pedro Sánchez coja el teléfono. Consideramos que el diálogo se quedó en julio", aunque el PSOE ya haya dicho por activa y por pasiva 'no' a un acuerdo de coalición. "Sánchez dijo que el único escollo era Iglesias. Dio un paso a un lado y hubo posibilidad de que el Gobierno de coalición salga adelante. No hay ningún tipo de excusa para que no lo haga a día de hoy".

"Si hubo una posibilidad de gobierno de coalición con determinadas competencias en julio, ¿por qué no ahora?", ha insistido Vera. "La mano está tendida. Todavía hay margen para para un acuerdo y sería bueno que nos pusieramos todos las pilas". De hecho, se muestra dispuesta a la renegociación de dichas competencias. "Tenemos esperanza y toda la predisposición del mundo. Hemos tomado la iniciativa con un documento de 120 páginas con una propuesta programática y de estructura de gobierno. No entendemos qué ha podido cambiar entre julio y agosto para que no se llegue a un acuerdo", ha lamentado, recordando el rechazo, por lo pronto, de los socialistas a una coalición.

Inestabilidad

Además, ha alertado de la "inestabilidad" que generaría un gobierno programático del PSOE en solitario. Eso es lo que ya hubo tras la moción de censura y fue imposible lograr mayorías. Un gobierno con tan poca fuerza no genera estabilidad. Necesitan más compañeros de viaje y un grupo más sólido. El gobierno de coalición es la única fórmula".

Así mismo, respecto a la "desconfianza" que alega el PSOE para descartar la coalición, Vera ha opinado que "en política la confianza y la desconfianza valen para poco".