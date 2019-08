El 'Audaz' viaja a Lampedusa para recoger a los migrantes del Open Arms que corresponden a España tras el reparto

El buque de la Armada 'Audaz', que salió el martes de Cádiz con destino a la isla italiana de Lampedusa para en un principio acompañar al Open Arms hasta España, recibirá a los migrantes correspondientes del reparto coordinado por la Comisión Europea.

Así lo ha explicado este miércoles en declaraciones a la Cadena Ser, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, cuando ha sido preguntada por qué va hacer el buque de la Armada una vez que la Fiscalía italiana ordenó el desembarco de los migrantes del Open Arms.

La 'número dos' del Ejecutivo ha recordado que seis países europeos se comprometieron a acoger a los migrantes del Open Arms y que España estaría "en condiciones de traerlos".

Finalmente, los migrantes serán reubicados en España, Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo, según ha confirmado la Comisión Europea, que ha insistido en que está "preparada" para comenzar a coordinar este proceso pero no ha querido detallar cuántas personas serán enviadas a cada país.

Rumanía, que también mostró su disponibilidad a acoger a algunos de los migrantes a bordo del barco de la ONG española, no recibirá finalmente a ninguno de ellos porque la reubicación ha quedado cubierta con las plazas ofrecidas por los otros cinco Estados miembros y su oferta se reserva entonces para futuros casos.

Por su parte, los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos han registrado en el Congreso un escrito solicitando la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que quieren que comparezca el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que explique sus "cambios de opinión" en torno a la crisis del Open Arms, unos giros que vienen tachando de "bandazos".

Los dos grupos se han dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para pedir la convocatoria de la Diputación Permanente, que es el máximo órgano del Congreso en período no ordinario de sesiones, para que a su vez acuerde la celebración de un Pleno extraordinario. En ese pleno, PP y Ciudadanos quieren que Sánchez explique "los cambios en la posición del Gobierno respecto a la crisis migratoria en el Mediterráneo, su inacción ante la actuación de mafias que trafican con personas en esta zona y qué contactos ha tenido con otros gobiernos de la UE en las últimas semanas sobre esta cuestión".

De forma paralela a la petición de puerto del Open Arms ocurría la del Ocean Viking, el barco d operado por Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée que se encuentra también a la espera de permiso para atracar en un puerto seguro con 365 migrantes a bordo, rescatados entre los días 9 y 12 de agosto.

Preguntada por este caso, Carmen Calvo ha insistido en la necesidad de una respuesta coordinada de Europa. "España es el país que más y mejor hace su tarea, lo hacemos con criterios de seguridad y respuesta humanitaria y pretendemos que Europa mejore y avance porque no puede corresponder a un solo país siempre la respuesta", ha subrayado.

El rechazo de Malta, que respondió al llamamiento del Ocean Viking que los rescates se habían realizado en aguas de fuera de su territorio, y el silencio de Italia, tienen al buque de rescate en las mismas condiciones, atendiendo a los 365 migrantes a bordo, con más de 100 menores.

UPDATE: Our medics onboard the #OceanViking are closely monitoring one patient, whose condition deteriorated quickly yesterday morning.



"We are trying to keep him as stable as possible in our clinic, but this is only a short term solution," the #MSF medical team leader says. pic.twitter.com/emSPbWpxKo