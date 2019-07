Primer día de investidura: ¿en qué punto está la negociación entre PSOE y Unidas Podemos?

Eduardo Ortega Socorro Madrid

El debate de investidura ya ha comenzado y es el escenario de fondo en el que se están desarrollando la negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para hacer que Pedro Sánchez repita como presidente del Gobierno. Pero la cosa no marcha bien. Con el límite que supone el jueves para cerrar un pacto, la frialdad del reciente discurso de Sánchez y el inmovilismo de los socialistas impiden que el gobierno de coalición tome forma. En directo | Sigue el debate de investidura.

Así lo indican fuentes de Unidas Podemos. "En 48 horas, salvo el buen tono, el PSOE no ha dado ningún paso, solamente han ofrecido responsabilidades simbólicas, pero lo que nos transmiten es que no están dispuestos a compartir gobierno. Se niegan a compartir ni un solo ministerio desde los que poder desarrollar las políticas que planteamos", entre las que cuentan subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.200 euros o aplicar medidas de justicia fiscal como el impuesto a la banca para recuperar el rescate".

Competencias propias

Es decir: Unidas Podemos quiere ministerios con competencias, sobre todo en el campo laboral y que manejen presupuestos propios. No se dan por satisfechos con la oferta socialista de llevar los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales y Educación, de la que informó elEconomista. Si bien parecen asumir que Hacienda se escapa de sus manos, el Ministerio de Trabajo es la gran aspiración de la formación morada, y recuerdan que ya han pagado prenda para ello: la renuncia de Pablo Iglesias a entrar en el gobierno de coalición.

"No nos vamos a inventar políticas nuevas ni áreas nuevas. El PSOE sabe claramente lo que queremos", indica.

"Solo dos mejillas"

Todo ello a pesar de que Sánchez no ha hecho una sola mención al Gobierno de coalición que presuntamente está negociando con Unidas Podemos. Algo que no ha gustado en la formación morada. "No sabemos cuánto mas podremos aguantar", dicen. Mucho más explícito se ha mostrado uno de los líderes del partido, Rafa Mayoral, en su perfil de Twitter: "Solo tenemos dos mejillas".

Sin embargo, en el PSOE restan importancia a esta circunstancia. Fuentes de la dirección de Ferraz aseguran que el discurso de Sánchez tenía que ir por separado de las negociaciones y estar libre de posibles obligaciones por el diálogo. Consideran que la negociación no se debería ver afectada en ningún caso.

Sin ruptura

Y parece que, al menos, las relaciones se mantienen. Para este martes hay programada una nueva reunión entre Pablo Echenique, lider negociador por parte de Unidas Podemos, y Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones. Parece claro que el acuerdo no será posible antes de la votación el martes pero todos esperan, socialistas y 'morados' incluidos, resolver una acuerdo para vital votación del jueves.

Si no, la asignatura quedará para septiembre, cuando socialistas y Podemos no contarán con el apoyo de los independentistas sumergidos en la vorágine de la sentencia del Procés.