El riesgo de una patronal dividida

Tras unos meses de tensión interna, Ángela de Miguel será la presidenta de Cepyme durante los próximos cuatro años tras las elecciones celebradas este martes. La candidata impulsada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se ha impuesto a Gerardo Cuerva, al recabar el apoyo del 52,7% de los socios (246 votos a favor de un total de 466), por los 216 (46,3%) logrados por el hasta ayer presidente de Cepyme. Estos comicios han estado marcados por el enfrentamiento entre Garamendi y Cuerva. No en vano, las maniobras de ambas partes han dividido la patronal en canal. Una fragmentación que se ha notado con claridad en el resultado de las elecciones. No en vano, De Miguel se ha alzado con la victoria por solo 30 votos. Este escaso margen nos vuelve a dejar a una patronal partida en dos mitades Así lo demuestra el propio Cuerva que no descarta presentarse el año que viene a las elecciones en CEOE. Desde luego, no es la mejor carta de presentación para defender los intereses de las pymes en la mesa del diálogo social.

Esta división es aún más peligrosa en un contexto en el que los empresarios se enfrentan a un gobierno que sigue promoviendo medidas que van en contra de la productividad, como el recorte de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Por si fuera poco, el Ejecutivo también aprovechará la fragmentación de la patronal para seguir maniobrando con el fin de incluir en el diálogo social a organizaciones más afines a sus intereses, como Pimec y Compymes. Resulta por ello necesario que CEOE y Cepyme den ya por cerrado tras las elecciones el periodo convulso que han vivido en los próximos meses y que apuesten por una unidad sin fisuras. Solo así serán capaces de defender a los empresarios y hacer frente a un Gobierno que seguirá legislando en contra del tejido productivo.