Cinco años más de von der Leyen serán un desastre para la economía europea

Ella dirigió el continente a través de la pandemia. Ha aumentado masivamente los poderes de la Comisión. Y ha liderado una respuesta a los retos del cambio climático, la invasión rusa de Ucrania y la competencia de China. Ursula von der Leyen ha defendido enérgicamente su trayectoria al presentar hoy lunes su candidatura para cinco años más como presidenta de la Comisión Europea. Pero aquí está el problema. También ha sido un desastre para la economía europea. En los últimos cinco años, ha puesto en marcha una ronda de endeudamiento ruinosamente cara y ha lanzado una estrategia ecológica que desindustrializará el continente, al tiempo que impone una ronda tras otra de normativas destructoras del crecimiento. En realidad, bajo el mandato de Von der Leyen, la UE se ha quedado decisivamente rezagada respecto al resto del mundo, y hay pocas esperanzas de que se recupere durante un segundo mandato.

Ursula von der Leyen, que aspira a un segundo mandato, puede presumir al menos de un historial considerable. En muchos sentidos, ha sido la presidenta de la Comisión Europea más importante desde Jacques Delors, el padre de la moneda única y el mercado único, allá por los años ochenta. El cómico Jacques Santer, su predecesor, dejó poca huella, como tampoco la dejaron sus predecesores José Manuel Barroso o Roman Prodi. En los últimos cinco años, ha supervisado la salida definitiva del Reino Unido del bloque; ha tomado el control de la política sanitaria durante la pandemia; ha puesto en marcha la primera gran ronda de empréstitos de la UE; ha lanzado una estrategia contra el cambio climático; y ha aumentado enormemente el poder de la maquinaria de Bruselas sobre la política industrial. Toda una lista.

El problema es que Von der Leyen también ha sido un desastre para la economía europea. Los resultados de Europa, al igual que los del Reino Unido, han ido decayendo durante una década o más, pero ha sido en los últimos cinco años cuando la brecha con Estados Unidos, y por supuesto también con China, se ha hecho cada vez más dolorosamente evidente.

A finales del año pasado, el PIB de EEUU era 8,2 puntos porcentuales superior al de 2019, pero en la eurozona la producción sólo era 3 puntos porcentuales superior. Economías importantes como Francia, con un aumento de sólo 1,8 puntos porcentuales en cinco años, y Alemania, con un incremento de sólo 0,1 puntos porcentuales, obtuvieron resultados aún peores. Europa se vio afectada por la pandemia. Pero también todos los demás países del mundo. La UE se ha recuperado más lentamente. Ahora vuelve a entrar en recesión, mientras el resto del mundo avanza a toda velocidad. En realidad, en la última media década, la UE ha empezado a empobrecerse considerablemente más que sus principales rivales.

La catastrófica mala gestión de la Comisión por parte de Von der Leyen es una de las principales razones. Ha habido tres grandes problemas. En primer lugar, ha aumentado masivamente la cantidad que la Comisión toma prestada, lanzando un Fondo de Recuperación Covid de 700.000 millones de euros y emitiendo sus propios bonos por primera vez. Se suponía que marcaría el inicio de una unión fiscal a la altura de su unión monetaria, y rescataría por fin las economías de países como Italia, que recibió la mayor parte del dinero en efectivo. Tres años después, está claro que no ha hecho nada por acelerar el crecimiento, que la mayor parte del dinero se ha malgastado en proyectos de vanidad y que no ha conseguido sacar a Italia de su recesión permanente (creció sólo un 0,6% el año pasado, con una previsión del 0,7 para 2024). El dinero prestado todavía tiene que ser devuelto de alguna manera, pero no hay nada que mostrar.

A continuación, Von der Leyen lanzó un carísimo Nuevo Pacto Verde diseñado para convertir al continente en líder mundial en la lucha contra el cambio climático y hacer que sus industrias fueran mucho más competitivas frente a sus principales rivales. Incluía un carísimo impuesto fronterizo sobre el carbono, sospechosamente parecido a un proteccionismo encubierto, y cuantiosas subvenciones para asumir el liderazgo mundial en energías alternativas.

Sin embargo, los resultados han sido desalentadores. La industria automovilística europea, antaño líder mundial, está desapareciendo porque no puede competir con los modelos chinos más baratos, depende de las importaciones chinas de equipos para la energía eólica y solar, la industria se ha visto diezmada por el aumento vertiginoso de los costes y se ha visto superada por el mejor diseño y las mayores subvenciones ofrecidas por el presidente Biden en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la estrategia "del alimento a la mesa" que Von der Leyen lanzó en 2020, restringiendo el uso de pesticidas junto con docenas de objetivos medioambientales para la agricultura, ha resultado ruinosamente cara para los agricultores del continente, desencadenando una oleada de protestas en Francia, España y Alemania, junto con muchos otros países, mientras los agricultores en quiebra salen a la calle.

Por último, todos los poderes adicionales que la UE ha acumulado en los últimos cinco años se han utilizado principalmente para destruir la innovación y microgestionar su camino hacia la irrelevancia económica. Los mandarines de Bruselas se jactan de ser una "superpotencia reguladora", como si fueran los chupatintas y los legisladores, en lugar de los empresarios y las empresas, quienes crearán la nueva riqueza. Tomemos como ejemplo la Inteligencia Artificial, la industria más apasionante del mundo en estos momentos, y en la que Europa podría ser líder mundial. La absurdamente engorrosa Ley de Inteligencia Artificial de la UE impone enormes costes que aplastarán a las empresas de nueva creación y disuadirán la inversión -incluso el presidente Macron en Francia, poco partidario del libre mercado, la criticó en público-, acabando con una nueva industria antes incluso de que haya tenido la oportunidad de establecerse. ¿Cuál será el resultado? China y Estados Unidos dominarán la industria, y la UE, como en el resto de la industria tecnológica, no llegará a ninguna parte.

Al igual que el Reino Unido, la UE necesita desesperadamente crecer más rápido. Se está quedando rezagada en sectores clave, sus estados de bienestar son cada vez más inasequibles y sus montañas de deuda no dejan de crecer. Su participación en la economía mundial ha caído del 30% de hace veinte años al 15% actual. Pero hay pocas probabilidades de que crezca más rápido durante cinco años más bajo el inepto liderazgo de Von der Leyen; en lugar de eso, simplemente se hundirá en una irrelevancia cada vez mayor.