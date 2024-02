Persiste el 'ecopostureo' en fondos de inversión

La Autoridad Europea de Valores y Mercados, la Esma, ha publicado un informe en el que concluye que los fondos ligados a ODS (los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial de Naciones Unidas) "no difieren de forma significativa de los no vinculados a ellos en términos de contribución a dichos fines". Es más, denuncia que estos productos específicos no tienen un mayor alineamiento con la sostenibilidad, ni detallan su estrategia al respecto. Queda así patente que el marketing verde (greenwashing) sigue presente en la industria de la inversión, perjudicando a los minoristas que son los que más se fijan en fondos que dicen regirse por criterios sostenibles. Es por ello positivo que la UE haya endurecido la regulación para terminar con el ecopostureo.



