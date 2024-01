Un clarinete sí, pero en catalán

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla"., según el artículo 3. 1. de la Constitución Española.

Después de casi tres décadas tocando en la banda municipal de Barcelona, al clarinetista sevillano Joaquín Sánchez le han despedido de su puesto "por no acreditar suficientes conocimientos del idioma catalán". Amparado por la asociación Hablamos Español, este trabajador recurrió las bases del concurso en el que le exigían por primera vez ese requisito para consolidar su empleo, alegando que algunos preceptos del mismo eran "anticonstitucionales". Lo cual, leyendo el artículo 3 de la Constitución, que encabeza esta columna, resulta evidente.

Este músico tocaba desde 1997 el clarinete en la banda municipal del Ayuntamiento de Barcelona con contratación permanente, primero de obra y servicio y después de interino, y nunca le habían exigido dominar el catalán para desempeñar esa función.

Antes de que saliera la resolución judicial sobre lo que él tiene reclamado, el ayuntamiento decidió despedirle. Un viernes por la mañana el músico acudió a las dependencias municipales para recibir su despido.

Desde Convivencia Cívica Catalana, entidad que también le está acompañando ante el tribunal, alegan que se trató de un despido nulo "por discriminatorio". "No se puede echar a nadie sólo por la lengua cuando en tantos años de experiencia ha demostrado que saber catalán no es necesario para realizar su trabajo".

Uno se pregunta qué tiene que ver la lengua que uno hable con tocar bien el clarinete. Eso es lo que alega su abogado, Ángel Escolano: "Si llevas 27 años trabajando ahora no te pueden echar por no tener el nivel C de catalán".

Espero y deseo que los tribunales le den un buen palo a ese ayuntamiento tomado por el racismo. Sí, racismo, pues en el separatismo la lengua ha sustituido a la raza de los nacionalistas fundadores. La raza, sí, la misma raza aria que de la cual se reclamaba Hitler.

La actual presidenta del Congreso cuando presidía las Islas Baleares exigió a todos los médicos públicos el uso del catalán, el catalán que se usa en aquellas islas. ¿Qué pasó? Que muchos médicos se pasaron a la medicina privada. Todo un éxito de esta pandilla sectaria que se agarra a la lengua propia como el náufrago se agarra al salvavidas.

Y ahora viene Zapatero y nos suelta en La Coruña que estamos viviendo el mejor momento de la historia de España, bajo la "democracia de la generosidad". A este propósito el periodista gallego Luis Ventoso ha escrito:

"Si fuésemos el país que deberíamos ser, el amable Zapatero habría sido expulsado hace tiempo del espacio público por su tenaz y nunca bien explicado respaldo a la dictadura de Maduro, que entre otros horrores ha conducido al exilio a siete millones de venezolanos".

Admirable José Luis, tú que eres tan afable, permítenos una pequeña curiosidad: ¿por qué apoyas con semejante entusiasmo a una narcodictadura? ¿Forma parte de la "democracia de la generosidad", o acaso es Maduro el generoso? Traicionar la verdad para defender una satrapía comunista, ¿sale rentable a fin de mes? Algún día lo sabremos. No lo dudes.