Baleares elimina el requisito del catalán en Sanidad pese a que desconoce cuántos médicos pierde por ello

El Govern balear aprobó este lunes un plan urgente para captar y fidelizar a profesionales sanitarios, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria y reducir las listas de espera. Entre esas medidas se contempla la regulación jurídica de zonas de difícil cobertura, la declaración de nuevas zonas de muy difícil cobertura y, también, se elimina el requisito del catalán para ser contratado en el IBSalut.

"Aumentar el personal sanitario es una tarea urgente para garantizar la atención y reducir las listas de espera", declaró durante el anuncio la consellera de Salud, Manuela García, al tiempo que se comprometió a que quienes no tengan un determinado nivel de catalán puedan formarse por medio del fomento de cursos que serán voluntarios por el momento.

Sin embargo, este martes, en una rueda de prensa, la consellera ha declarado que será complicado evaluar el impacto de eliminar el requisito del catalán para atraer a médicos. El requisito lingüístico es "excluyente y disuasorio", ha insistido, aunque ha reconocido que es "imposible" saber a través del Colegio de Médicos cuántos facultativos entran o salen del sistema por este motivo.

Según ha explicado, cuando un médico abandona Baleares, la opción del requisito del catalán no se hace constar en los motivos. De esto modo, ha agregado, el Ejecutivo cuenta únicamente con la cifra de profesionales sanitarios que han sido contratados sin tener el requisito, apuntando que se trata de una "proporción importante".

Complementos de hasta 20.000 euros

Por su parte, Manuela García ha aclarado, en relación a la creación de puestos de muy difícil cobertura, que los médicos que acepten cubrir estas plazas podrían llegar a cobrar un complemento de 20.000 euros anuales, el triple de los complementos de difícil cobertura (6.600 euros para los A1 y a 4.800 euros el A2).

La consellera ha advertido, además, que con los criterios para el establecimiento de puestos de difícil cobertura -precio medio del alquiler, sobrecarga de trabajo en verano, insularidad, imposibilidad para cubrir plazas con oposiciones u otros procesos, y la existencia de deuda horaria- podría derivar en la creación de estas plazas también en Mallorca, aunque ahora se centraban en el resto de islas.

"La salud es lo primero"

Al ser preguntada por la eliminación del catalán como requisito para acceder a un puesto de trabajo en la Sanidad balear, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que "lo que vulnera más el derecho de la ciudadanía es no tener médicos". "La salud es lo primero" ha recalcado.

"El tema del requisito del catalán, lo he dicho muchas veces, no es el único problema para la falta de médicos en Baleares, pero, como han reconocido todos los sindicatos de todos los profesionales sanitarios, era un elemento disuasorio y por eso lo hemos eliminado y hemos creado estas plazas", ha explicado.

Así, ha subrayado que se trata de "una situación de emergencia", por lo que se necesita "hacer atractivas estas plazas y escuchar a los sindicatos", razón por la que el catalán volverá a ser un mérito.

Lo primero que se debe hacer es no cerrar las puertas a los profesionales, ha opinado. "Si cuando abres la puerta no hay profesionales sanitarios, no hay médicos, no hay enfermeros, todos los derechos están en peligro. Y el derecho a una buena salud pública es un derecho fundamental para el Govern de Baleares", ha concluido.