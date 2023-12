Conflicto aún abierto sobre el IRPF 'digital'

Hacienda insiste en buscar vías para imponer que la declaración de la renta se haga solo por vía telemática. Lo intentó en 2019 con una orden ministeral que el Supremo anuló en julio de este año. Ahora persigue el mismo fin recurriendo al decreto-ley aprobado esta semana. Sobre el papel, el Gobierno no desobedece al Alto Tribunal, ya que plantea una nueva situación, sirviéndose de una figura legal diferente a la orden anulada. Ahora bien, nada garantiza que la imposición de la declaración telemática del IRPF no sea impugnada de nuevo. El Supremo argumentó que el uso de canales digitales en la Administración es un derecho ciudadano, no una obligación. Ese razonamiento es aún por completo relevante y a él se pueden acoger, con plena legitimidad, los contribuyentes.

