El impuesto a los multimillonarios de la UE no solucionará nada

Está lleno de lagunas. Ha desviado dinero hacia territorios con bajos impuestos. Y no ha hecho nada para solucionar la desigualdad o cerrar los déficits presupuestarios, y mucho menos aumentar la inversión y el crecimiento. Se nos podría perdonar que pensáramos que el tortuoso plan de imponer un impuesto corporativo global sería suficiente para acabar con los planes de impuestos mundiales durante una generación o más. Y, sin embargo, nada disuade a la Unión Europea de redoblar su apuesta por una mala idea: un impuesto global a los multimillonarios. El problema es que eso tampoco solucionará nada; al contrario, desacelerará aún más la economía.

Cuando se creó en París el Observatorio Fiscal de la UE, con financiación de la UE, para informar a la Comisión sobre política fiscal, probablemente nunca hubo muchas dudas sobre el tipo de políticas que iba a proponer. Le gustan los impuestos y cree que deberíamos tener tantos como sea posible, cuanto más altos, mejor. Fiel a su forma, en su informe inaugural estableció planes para un impuesto global a los multimillonarios, inspirado en el ambicioso plan del presidente Biden para un impuesto corporativo mundial. Según el informe, los 3.000 multimillonarios del mundo están -sorpresa, sorpresa- utilizando redes de empresas fantasma para reducir sus facturas impositivas. Quiere que los gobiernos de todo el mundo acuerden un impuesto obligatorio del 2%, en realidad un impuesto a la riqueza. Se estima que eso recaudaría 250.000 millones de dólares adicionales al año en ingresos. "Este es el siguiente paso lógico después del impuesto mínimo global a las empresas multinacionales, que demuestra que es posible que los países acuerden tasas impositivas mínimas", según el autor principal del informe, el economista Gabriel Zucman.

No sorprenderá a nadie que el informe cuente con el apoyo entusiasta de la UE, de la Casa Blanca de Joe Biden y, por supuesto, del Partido Laborista británico, que estará desesperado por conseguir algo de dinero de alguna parte cuando, como ahora parece casi inevitable , tomará el poder el año que viene. Los gobiernos necesitan urgentemente más dinero en efectivo, y los impuestos a los súper ricos siempre son populares entre los votantes. El problema siempre ha sido que es difícil para cualquier país imponer un impuesto a la riqueza por la sencilla razón de que los multimillonarios tienen la costumbre de subirse a un jet privado e ir a otra parte, como descubrió el ex presidente francés François Hollande cuando lo intentó en 2014. Según la lógica, un mínimo global impuesto en todas partes tendría muchas más posibilidades de éxito. No habrá forma de evitarlo. Todo lo que tienes que hacer es sentarte y ver cómo llegan miles de millones.

El problema es que hay tres grandes problemas con un impuesto global a los multimillonarios. En primer lugar, hay muy poca evidencia de que los impuestos mínimos globales funcionen. El intento de crear un impuesto de sociedades mundial ya se ha estancado tanto en exenciones y lagunas que es completamente ineficaz. De hecho, el mismo informe del Observatorio de la UE sostiene que hasta ahora el acuerdo sólo ha recaudado la mitad de la cantidad esperada. Peor aún, su principal impacto hasta ahora ha sido disparar los ingresos tributarios irlandeses (de 4.000 millones de euros anuales a 22.000 millones de euros), ya que las ganancias ahora están estacionadas allí. Si bien eso es bueno para los irlandeses, que ahora están planeando un fondo soberano para deshacerse de parte del efectivo, es difícil entender cómo alguien más se beneficia tanto del pago de impuestos en Dublín y Cork en lugar de Lyon o Stuttgart. Hasta ahora, el plan ha fracasado espectacularmente, al igual que los impuestos del multimillonario.

A continuación, conducirá a ventas forzosas de activos. Los genuinamente megaricos tienen su dinero inmovilizado en las empresas que fundaron. Si tienen que pagar el 2% de su riqueza anualmente, Elon Musk tendrá que vender acciones de Tesla, Jeff Bezos de Amazon, Bernard Arnault de LVMH y Amancio Ortega sus acciones de Inditex, propietario de Zara, simplemente para pagar la enorme factura fiscal. enfrentarán cada año. Los precios de las acciones de todas esas empresas se desplomarán rápidamente. Destruirá riqueza a gran escala y, por lo tanto, cada año habrá menos que gravar.

Finalmente, afectará la inversión y el espíritu empresarial. El cofundador de Google, Larry Page, bromeó una vez diciendo que lo más filantrópico que podría hacer con su dinero sería dárselo a Elon Musk. Su punto, con toda razón, era que construir nuevas tecnologías, empresas y sistemas de producción era mucho más beneficioso para el mundo que cualquier cosa que cualquier organización benéfica pudiera hacer, y ciertamente mejor que cualquier cosa que cualquier gobierno pudiera gestionar. Claro, hay algunos príncipes sauditas y nepo babies franceses o españoles a los que tal vez se les podrían gravar más. Pero la mayor parte del dinero recaudado mediante el impuesto a los multimillonarios se desviará de inversiones productivas. Y eso dejará a las economías del mundo desarrollado en una situación aún peor de la que ya están.

La cruda verdad es esta. La UE y la mayoría de sus gobiernos miembros han permitido que el endeudamiento y el gasto se salgan de control. Todos los países importantes de la UE, con excepción de Alemania, han dejado que su ratio deuda/PIB crezca rápidamente en los últimos diez años: Italia ha llegado ahora al 140% y Francia al 120%. Incluso la propia UE ha pedido prestado cientos de miles de millones, sin un plan claro sobre cómo va a devolverlos. El verdadero problema es que el Estado gasta demasiado y que el crecimiento es demasiado lento para generar los ingresos fiscales adicionales necesarios para pagarlo todo. Un impuesto a los multimillonarios es un objetivo fácil. Pero no solucionará el problema central y, al golpear duramente a la inversión, sólo terminará empeorándolo.