¿Puede ir Sánchez al Rey con 178 votos?

Lo anunciábamos la misma noche del 23J en El Economista, los resultados electorales abrían camino para que Sánchez renovase su presidencia.

Ahora cuando vaya a ver al Rey le puede mostrar el apoyo de 178 votos para Francina Armengol, su candidata a la presidencia del Congreso.

Será un argumento sólido para que el monarca le encargue formar gobierno. Mientras el bloque del PP/VOX se ha mostrado dividido.

El teatro parlamentario ha levantado el telón para la ópera de la de la XV legislatura. Las notas de la apertura han sido favorables a Sánchez. Suenan los diversos instrumentos a la izquierda del foso anunciando una fugaz aparición del tenor principal, que deja a su diva, Armengol, en el sillón de la mesa en el centro del escenario.

Aún no se ha cantado ninguna "aria", los cantos de cada uno de los protagonistas. Pero si se oye algún "recitativo" por parte de los actores menores. Al fondo se organizan los coros divididos en dos partes principales, el que apoya a Sánchez y el resto. En el primero la voz ha sonado compacta, en el segundo ha habido dos tonos.

El primer recitativo ha sido de Errejón. Ha hecho el razonamiento lógico a su favor: la mesa del Congreso es el reflejo del próximo gobierno.

En el coro de apoyo al gobierno en funciones ha habido sorpresas, las condiciones para el voto no han sido tan exigentes como pareciera. La cuestión de las lenguas y ciertas comisiones de investigación parecen menores al lado de la amnistía o el referéndum ¿Los habrán dejado para la investidura? ¿El miedo a un gobierno PP/Vox o una repetición de elecciones a enviado a Junts, Bildu y ERC al realismo?

Aunque Puigdemont se ha adelantado a decir que el acuerdo de la mesa no configura la investidura ¿Es creíble?

Si después de esta votación Sánchez no es elegido y hay nuevas votaciones, con riesgo de perder las elecciones, Puigdemont lo pagaría.

Aunque en su imaginario "cuanto peor, mejor", después de casi cinco años de exilio Junts puede volverse "realista" ¿No será que Puigdemont ha ordenado votar a Armengol para evitar una "rebelión" en su propio grupo? Manejarlo a distancia no es fácil. En todo caso la amnistía parece deglutida por la opinión pública; lo del referéndum no. Puigdemont es un actor secundario, no está en el escenario, sus cantos serán recitativos, no arias. Una vez Sánchez tenga la investidura, las intervenciones de Puigdemont nunca llegarán a arias. La investidura es su última oportunidad de cantar desde un palco y a distancia. luego sus oportunidades serán limitadas.

En el Senado los resultados han sido los previstos. El PP tendrá la presidencia de la mesa y la dominará (4 frente a 3). Pero constitucionalmente lo importante es el Congreso. El PP puede hacer algún filibusterismo parlamentario pero las leyes saldrán al final tal como las diseña el Congreso. Es una victoria, manejarla no es fácil. Aquí la ópera será casi monocorde y eso no entusiasma al espectador.

Las mesas se completan, Gil Lázaro de Vox no entra en las vicepresidencias de la del Congreso. Las divisiones no traen nada bueno, ni en las elecciones, ni en las votaciones del Congreso. El poder sólo se consigue aglutinando o en una fase, en las listas conjuntas, o en la otra, negociando acuerdos. Es una de las lecciones que el centro-derecha debe asimilar.

El siguiente acto de la ópera será la investidura. En ella que se oirán las arias del tenor principal y el contratenor. Sánchez y Feijóo.

Las sorpresas contenidas en sus versos serán muy pocas. Es posible que cada uno de ellos entusiasme a sus corifeos. Pero la suerte estará echada antes de que se levante el telón para ese segundo acto.

Todo se concertará antes entre bambalinas. Incluyendo la decisión de su majestad que a la vista de las votaciones actuales tiene pocas variables que contemplar. Por mucho que el coro del PP entone la canción del "partido ganador". La realidad es así.

Lo que está por ver es la duración de esta ópera de la XV legislatura. Zapatero también consiguió una última prorroga. Se basó en unos brotes económicos verdes que nunca llegaron (¿le puede pasar a Sánchez lo mismo al 2024 con una economía cada vez más ralentizada?).

Al cabo de un cierto tiempo y con los avisos de Bruselas Zapatero tuvo que disolver y el PP entró con mayoría absoluta. Pero eso fue con unas candidaturas unidas a la derecha del PSOE ¿Se puede repetir la partitura? ¿Quién interpretará las arias para entonces?