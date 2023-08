Carles Puigdemont avisa a PP y PSOE a horas de la votación de la Mesa del Congreso: Junts solo dará sus votos a cambio de "hechos comprobables"

Carles Puigdemont ha avisado al Partido Popular y al PSOE de que su formación, Junts, necesita "hechos comprobables" antes de ofrecer su apoyo a cualquiera de los dos partidos tanto para la formación para la Mesa del Congreso como para una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo como de Pedro Sánchez como presidentes del Gobierno.

El líder oficioso de Junts lo ha advertido desde su cuenta de la red social X (antes Twitter), en la que ha asegurado que las posiciones de su partido "no han cambiado" y que la postura de la formación es la de no fiarse de los "partidos españoles", por lo que "toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni enfrían".

Puigdemont no se ha mostrado reacio a conceder los votos de Junts para dar su apoyo a cualquier presidencia o composición de la Mesa del Congreso de los Diputados ni para la investidura de un presidente del Gobierno, pero ha aseverado que para ello será necesario que los partidos que se las juegan realicen promesas que se cumplan, "por más presiones de última hora que haya".

Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se'ls descontrola. És a dir: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 16, 2023

Los resultados electorales de las elecciones generales del 23 de julio otorgaron a Junts siete diputados que, ante el escenario de empate entre bloques, parecen indispensables para la votación de la Mesa del Congreso de los Diputados, que se celebra este jueves y para la investidura de un presidente del Gobierno, ya sea Feijóo o Sánchez.

La formación catalana no ha filtrado su posición en ambas votaciones y, actualmente, se desconoce cuál será el sentido del voto de Junts en la votación de la Mesa del Congreso, la más inminente. Los contactos entre los diferentes partidos políticos se han producido en las últimas semanas, pero por el momento no se ha conseguido acuerdo alguno.

En Junts ha imperado el silencio y los escasos mensajes que han salido de la formación han sido de prudencia y, en ningún caso, de apoyo al bloque de izquierdas o de derechas. El mensaje de Puigdemont, a tan solo un día de la primera votación clave de las que se producirán en las próximas semanas, se entiende como una medida de presión de Junts y una parte más de las negociaciones con los partidos que necesitan sus votos.