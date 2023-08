ERC se pone seria con Sánchez por la Mesa del Congreso y Puigdemont decide el miércoles su apoyo

Giro de dirección en ERC. En pocos días, la formación republicana ha cambiado de posición, pasando de estar de acuerdo en con el PSOE a endurecer sus puntos de vista y agregar nuevas demandas durante las negociaciones para conformar la Mesa del Congreso. Mientras que la semana pasada, Teresa Jordà, la nueva representante del partido en Madrid en reemplazo de Gabriel Rufián, daba por hecho que sus siete diputados votarían a favor de los socialistas sin importar quién fuese el candidato o candidata a presidir el Congreso, ahora es Marta Rovira quien establece la dirección a seguir en la agrupación republicana. Sin embargo, la garantía de apoyo ya no es tan evidente.

La líder de ERC, actualmente en paradero desconocido en Suiza, ha establecido nuevas condiciones. Para comenzar, propone la creación de una comisión parlamentaria que investigue el caso Pegasus, específicamente en lo que respecta al espionaje de los teléfonos de un grupo de independentistas ordenado por un juez. Otro de los límites infranqueables que ERC ha planteado es que se utilice el catalán en el Congreso. Sin embargo, la condición más crucial es la presentación de un borrador de ley de amnistía dirigida a los independentistas procesados, tanto por la organización del referéndum considerado ilegal como por los actos violentos que ocurrieron después del intento de secesión.

Marcha atrás

Hacia finales de la semana pasada, se daba por sentado que ERC respaldaría la formación de una mesa en la que el PSOE estuviera a la cabeza. La misma Teresa Jordà fue designada para expresar que si se establecía una mesa "progresista" en esta semana, ésta debería estar "presidida por el PSOE". No obstante, señaló que sería una "temeridad" considerar que este eventual respaldo de ERC a los socialistas sería "gratuito".

En estas negociaciones, queda por añadir la otra fuerza independentista en el Congreso, y una incógnita considerable para una futura investidura, Junts. Desde ERC han recordado al partido de Puigdemont que están en frente de una "oportunidad de oro" que no deberían "desperdiciar".

Esta formación parece que será aún más inflexibles al negociar y brindar su apoyo a Pedro Sánchez, y han optado por tomar una decisión de forma interna. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha convocado una reunión en línea de la dirección del partido, la comisión ejecutiva, para este miércoles temprano en la mañana, con el fin de determinar la postura del partido en la votación para elegir la Mesa del Congreso de los Diputados. Hasta que se tome esta decisión, el líder de la formación independentista pide a todos los dirigentes que guarden completo silencio en relación a las negociaciones, y en cuanto a ellas solo les señala que "todo está por hacer y todo es posible".

Independencia o bloqueo

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha querido unirse al debate y se ha autodenominado como la voz de los independentistas que no participaron en las elecciones generales del pasado 23 de julio. La organización busca imponer sus argumentos y una especie de dirección estratégica en el ámbito independentista, tanto en las negociaciones para la Mesa del Congreso como, especialmente, en lo relacionado con la investidura de Pedro Sánchez.

La presidenta, Dolors Feliu, mencionó en una emisora catalana que "los partidos que se autodenominan independentistas deben bloquear en Madrid y no facilitar la formación de un gobierno si no se establece un camino hacia la independencia", expresó la líder de la agrupación separatista. "No debería existir un gobierno estatal sin un referéndum", reiteró Feliu en la misma emisión, dirigiendo su mensaje específicamente a ERC.