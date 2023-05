La mitad de la población española llega con dificultad a final de mes

El porcentaje de personas en España con dificultades para llegar a fin de mes en 2022 era del 47,8%, lo que supone 2,9 puntos más que el año anterior y un total de 1,4 millones de personas más.

Este incremento se debe principalmente al aumento de quienes llegan a fin de mes con cierta dificultad, que pasan de ser el 23,3% en 2021 a un 25,7%. Por su parte, el porcentaje de quienes declaran llegar con dificultad a fin de mes es del 13,4% (12,8% en 2021), y el de aquellos que lo hacen con mucha dificultad disminuye del 8,8% al 8,7%.

Lo revela el último informe sobre El Estado de la pobreza, European Anti-Poverty Network (EAPN), una plataforma europea de entidades sociales que luchan contra la pobreza y la exclusión social, recabando datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

La encuesta revela que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Arope) se ha reducido notablemente en el último año y alcanza al 26% de la población de nuestro país, aproximadamente 12,3 millones de personas. En comparación a 2021, cuando alcanzaba al 27,8% de la población, ha bajado 1,8 puntos porcentuales. Esto implica que, en el último año, unas 840.000 personas han dejado de estar en riego de pobreza o exclusión social.

El informe señala también que, con datos del año pasado, el 20,4% de la población española, unos 9,7 millones de personas están en riesgo de pobreza, una cifra que supone un descenso de 1,3 puntos frente a 2021, y que se traduce en unas 609.000 personas menos en riesgo de pobreza. El umbral de riesgo de pobreza en 2022 se situó en 10.088 euros anuales u 841 mensuales.

Por su parte, la renta media por persona se incrementó el año pasado hasta los 13.098 euros, con un aumento de 739 euros (6%) frente a 2021, en tanto que la renta media por unidad de consumo alcanzó los 19.160 euros, lo que comporta una subida del 1.057 euros.

Según es estudio de EAPN, la pobreza infantil (menores de 18 años), bajó en 1,1 puntos, hasta el 27,8%, mientras que la tasa de pobreza se incrementó entre la población de 65 años en adelante para situarse en el 18,7%, 1,2 puntos más que el año pasado.

El número de hogares sin ingresos netos volvió a descender tras el aumento por la pandemia por coronavirus pasando de 618.900 a 567.725. El año pasado la carencia material severa descendió seis décimas y alcanzó al 7,7% de la población, o lo que es lo mismo, a 3,7 millones de personas.

En EAPN razonan que "los datos de carencia material y social severa muestran la vulnerabilidad en los sectores más desfavorecidos de la población, que están más expuestos a los efectos de la inflación y la crisis energética".

Así, en los últimos 12 meses, el 17,1% de los españoles no pudo mantener la vivienda con una temperatura adecuada y el 5,4% no se permitió una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. A su vez, el 35% de la población no fue capaz de afrontar gastos imprevistos, y el 33,5% no pudo irse de vacaciones al menos una semana al año.

Desempleo y pobreza

En relación con la actividad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 55% de los parados estaba en 2022 en riesgo de pobreza o exclusión social frente al 16,5% de los ocupados y el 17,4% de los jubilados. Por nacionalidad, el porcentaje de personas en esa situación era del 21,9% para los españoles; del 39,6% para los extranjeros de la Unión Europea, y del 60,4% para aquellos cuya nacionalidad no era de un país de la UE.

Respecto a la importancia que tiene el nivel de formación, el 36,1% de la población que ha alcanzado un nivel educativo equivalente a educación primaria o inferior estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, en tanto que dicha tasa se reducía al 14,1% entre quienes poseen estudios superiores.

Por regiones, Canarias (13,4%), Andalucía (11,7%) y Extremadura (11%) fueron las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de personas que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2022. Por su parte, el 57,2% de la población de Canarias, el 44,7% de la de Región de Murcia, y el 44,7% de la de Andalucía no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2022.

Finalmente, Andalucía (45,2%), Extremadura (42,3%) y Región de Murcia (41,9%) presentaron los mayores índices de personas que no podían permitirse irse vacaciones fuera de casa al menso una semana al año en 2022.