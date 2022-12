Tiene razón Pedro Sánchez cuando al hablar de los datos de empleo de noviembre afirma que "las cifras son claras". Y lo son, pero no en el sentido que nos quiere vender el presidente del Gobierno. Porque las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo tienen más trampas que las encuestas de Tezanos y, parodiando el título de la película de Steven Soderbergh, bien podríamos definirlas como sexo, mentiras y cifras de empleo.

Sexo porque las interpretaciones que se hacen desde el Ejecutivo y sus acólitos mediáticos más parecen salidas de una masturbación mental que del análisis serio de la realidad de nuestro mercado de trabajo. Y mentiras porque tras una superficie que muestra solo el lado favorable se ocultan cifras y circunstancias que elevan el número real de parados en España a 3.387.473 millones de personas, medio millón de parados más que los oficialmente admitidos.

Cifra real que sale de sumar a los 2.882.389 parados que registra el Sepe los 270.426 desempleados con disposición limitadas, 212.904 que se incluyen en el epígrafe de otros no ocupados y 22.763 trabajadores que han finalizado el mes en un Erte. Y esto sin contar los fijos discontinuos que no están activos y que no computan, aunque estén cobrando la prestación por desempleo.

De hecho, comparando con los datos de octubre el total de demandantes de empleo se ha incrementado en 81.006 personas y los demandantes de empleo ocupados, donde se incluyen los fijos discontinuos que han cesado su actividad, lo han hecho en 110.697.

Una explicación a este escaso descenso del paro en noviembre, sólo 33.512 personas frente a las 74.381 de noviembre de 2021 es, como apuntan desde el servicio de estudios de la Unión Sindical Obrera (USO) "la finalización de la actividad de los contratos que fijos discontinuos, que se incorporan al registro del Sepe como demandantes de empleo ocupados y no computan como parados". Son números, sí; pero números que afectan a personas y familias, y que se está produciendo un estancamiento en la creación de empleo como consecuencia del enfriamiento de la actividad económica que se traduce en que, desde el pasado mes de marzo, fecha en que entró en vigor la totalidad de la contrarreforma laboral el ritmo de creación de empleo ha pasado de un 5% mensual a solo el 2,7%, mientras que con la reforma laboral de Fátima Báñez se creaban 500.000 nuevos empleos anuales.

Y si de la cantidad pasamos al análisis de la calidad del empleo creado salta a la vista que los contratos indefinidos registrados en noviembre, 615.236, suponen el 43,2% de todos los formalizados, 2,5 puntos menos que en octubre. Esto con el añadido de que si la contratación indefinida inicial descontamos conversiones de contratos temporales en indefinidos vemos que la realizada a tiempo completo se ha incrementado en un 183,49% en términos interanuales; mientras que los indefinidos a tiempo parcial suben un 281,69% y la de fijos discontinuos ha crecido en un 922,24%.

Como concluyen también desde el sindicato USO, el 59% de los contratos indefinidos realizados no tiene una jornada completa de trabajo, o lo que es lo mismo, que la contratación indefinida está dejando de ser sinónimo de mantener un empleo.

Circunstancia que corrobora también el hecho de que 197.000 trabajadores han firmado en noviembre más de un contrato indefinido, es decir temporales ocultados bajo la denominación de fijos a los que se les ha rescindido el contrato y se les ha vuelto a contratar o que acumulan varios contratos parciales.

Así pues, como dice el presidente las cifras están claras, y estas revelan también que incluso con los adulterados datos oficiales seguimos siendo los líderes del paro de la UE, duplicando la tasa media de desempleo de la Unión, mientras el Gobierno insiste en poner palos en las ruedas del empleo subiendo unas cotizaciones sociales que son ya las terceras más altas de Europa. Pues eso, marcha atrás y contra el viento.