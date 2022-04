Es el momento de empezar a preparar el Plan Marshall para Ucrania

Podría ser un estado neutral con su seguridad garantizada por las principales potencias occidentales. Podría dividirse en dos, como Corea, con una frontera permanentemente militarizada. O incluso podría seguir siendo un estado intacto tras una completa derrota de las fuerzas rusas. Pero ahora parece claro que al final de esta guerra habrá alguna forma de Ucrania independiente. Sea cual sea el resultado final, el presidente ruso Vladimir Putin ha fracasado en su objetivo de instalar un gobierno títere y convertirla en un estado satélite. Ucrania perdurará.

Sin embargo, Occidente, con la esperanza de que Gran Bretaña tome la delantera, debe empezar a planificar ese momento. Ucrania necesitará un paquete masivo de apoyo financiero y económico, el equivalente del siglo XXI al Plan Marshall que reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo debería ser eso? El dinero de los oligarcas sancionados debería utilizarse para reconstruir sus destrozadas infraestructuras; las subvenciones y los préstamos deberían anclar la moneda; deberían suprimirse todos los aranceles a las exportaciones ucranianas; y habría que ofrecer a las empresas occidentales desgravaciones fiscales para que construyan centros de fabricación y distribución en el país. Una Ucrania próspera y floreciente será un reproche permanente a la decadente economía gansteril de Putin, al igual que Alemania Occidental fue un reproche permanente a la moribunda Alemania Oriental de la Unión Soviética, pero el trabajo en este sentido debe comenzar ya.

El fracaso de la invasión rusa de Ucrania se enseñará en los seminarios de historia y en las facultades del personal militar durante décadas. Se pretendía que un blitzkerig tomara Kiev en cuestión de días, derrocara al gobierno, instalara un régimen títere y convirtiera progresivamente el país en un satélite ruso, posiblemente seguido de una anexión total. Sea cual sea el resultado final, eso no va a ocurrir ahora. El ejército ruso ha demostrado ser incompetente, y la resistencia de Ucrania mucho más decidida de lo que nadie esperaba. Aunque tenga que ceder parte del territorio para detener la matanza de su pueblo, surgirá alguna forma de Estado ucraniano, y aunque pueda ser formalmente neutral, desde luego no será amigo de la Rusia de Putin. Mirará hacia el Oeste, no hacia el Este.

Incluso en el punto álgido de la Segunda Guerra Mundial, una generación de líderes ya estaba planificando la paz. ¿Es demasiado pedir que gente como Biden, Scholz, Macron o Johnson muestren algo parecido a la misma visión o comprensión de la historia que Roosevelt, Churchill o De Gaulle? Aun así, es obvio para cualquiera que Ucrania necesitará ser reconstruida masivamente en el momento en que las armas se callen. ¿Cómo debería ser ese plan? He aquí cuatro puntos de partida.

Primero, las reparaciones. Es poco probable que Putin acepte pagar por el daño que ha hecho a Ucrania. Afortunadamente, nadie tiene que pedírselo. Las estimaciones de la cantidad total sancionada de los oligarcas rusos varían entre 300 y 500 mil millones de dólares. No sabremos la cifra final hasta que se vendan todos los yates, clubes de fútbol y empresas. Sin embargo, un punto es seguro. Será un montón de dinero. En efecto, debería convertirse en reparaciones (y aún mejor, gran parte es dinero del propio Putin). Un comité de inversión conjunto establecido por la UE, Estados Unidos, Reino Unido y Japón debería maximizar el valor obtenido de esos activos y utilizarlo para reconstruir las carreteras, puentes y edificios destruidos en la guerra.

A continuación, estabilizar la moneda. Nadie sabe realmente cuál es el valor de la hryvnia ucraniana en estos momentos ni cómo va a pagar el país sus deudas. Desde sus minas hasta sus enormes campos de trigo y girasol, Ucrania tiene muchos recursos, pero éstos son inútiles sin una moneda estable y un sistema bancario que funcione, y ninguna economía puede recuperarse si la escasez crea una inflación galopante. Una prioridad inmediata es un paquete de préstamos y subvenciones que mantenga estable la hryvnia.

En tercer lugar, eliminar todos los aranceles. La economía va a necesitar mucha reconstrucción, y no estaba en una forma fantástica para empezar (el PIB per cápita de Ucrania era sólo de 3.700 dólares antes de la guerra, comparado con los 15.600 dólares de la vecina Polonia, aunque empezaron en lugares similares cuando la Unión Soviética se derrumbó). Tiene que empezar a desarrollar sus propias industrias nacionales, y eso será mucho más fácil si puede exportar a la UE, Gran Bretaña, EE.UU. y el resto del mundo sin cuotas ni aranceles que se interpongan. Resulta sorprendente que la UE siga aplicando una serie de gravámenes a la agricultura ucraniana, principalmente para proteger a los agricultores franceses y españoles. Deberían eliminarse inmediatamente.

Por último, las desgravaciones fiscales. A las empresas se les ofrecen rebajas fiscales por todo tipo de cosas, desde la inversión en investigación y desarrollo hasta la reducción de su huella de carbono. ¿Por qué no ofrecer una rebaja fiscal por invertir en Ucrania? Con una ubicación estratégica entre una Europa rica y una Asia en auge, es un centro natural de fabricación y distribución. Si se eliminaran los aranceles y las cuotas, sería aún más atractivo. Si las empresas pudieran deducir el coste de una nueva fábrica en las afueras de Lviv, o de un almacén en las afueras de Kiev, de su factura del impuesto de sociedades, las inversiones inundarían el país.

Los historiadores revisionistas siempre están dispuestos a debatir la influencia del Plan Marshall en la reconstrucción de Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que muchos otros factores contribuyeron a su rápida recuperación. Sin embargo, no cabe duda de que ayudó. Fue un voto de confianza en el futuro del continente. Un Plan Marshall para Ucrania podría conseguir algo muy parecido. Sería una declaración de intenciones, respaldada con dólares, euros, yenes y libras. Y quizás, sobre todo, una Ucrania en crecimiento, emprendedora y libre, sería un doloroso contraste con el cada vez más pobre, corrupto y aislado Estado gángster del otro lado de la frontera. Pero el trabajo en este sentido debe comenzar ahora, al igual que los líderes de la Segunda Guerra Mundial empezaron a planificar el mundo de la posguerra mucho antes de que cesaran los combates, y el Reino Unido debería liderar el camino.

