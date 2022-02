La revolución que necesita Ucrania

Los tanques se concentran en la frontera. Las trincheras han sido cavadas. Y ya se han enviado suministros adicionales de sangre a los hospitales de campaña. En las próximas dos o tres semanas, antes de que la primavera empiece a descongelar el suelo, sabremos si Rusia invade Ucrania o si se puede mantener la paz.

Sin embargo, incluso si las tropas pueden mantenerse en sus cuarteles, eso no será ni mucho menos el final de la historia: tenemos que encontrar la manera de hacer que la paz sea permanente y no sólo una tregua temporal mientras el país se somete constantemente a la dominación rusa.

De hecho, lo que Occidente tiene que hacer es iniciar una revolución económica en Ucrania. Desde la desintegración de la Unión Soviética, Ucrania ha sido un fracaso estrepitoso, creciendo sólo a una fracción del ritmo de Polonia, la República Checa o los Estados Bálticos. Para solucionarlo necesita un comercio más estrecho con el resto de Europa. Necesita una inversión masiva, con empresas europeas, y sobre todo británicas, a la cabeza. Y necesita ayuda con las reformas que impulsen el crecimiento. Una Ucrania que creciera tan rápido y se enriqueciera tanto como Polonia sería mucho más estable y podría resistir a Rusia. El trabajo para que esto ocurra debería empezar ahora mismo.

Nadie sabe aún si el presidente ruso Vladimir Putin lanzará realmente una invasión a gran escala o si simplemente está haciendo una demostración de fuerza para obtener concesiones de un Occidente débil y dividido. Pronto lo sabremos. Una invasión terrestre supondría el inicio de los combates más sangrientos en suelo europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo quiere evitarlo. Sin embargo, aunque la paz se mantenga, Ucrania se podría convertir en un estado vasallo ruso, aislado del resto del continente, y dependiendo de cualquier autócrata que se encuentre en el Kremlin para su supervivencia. Esto no es la base para un acuerdo duradero, ni ofrece mucha esperanza para el país, ni para sus cuarenta millones de habitantes.

En realidad, durante los últimos veinte años, Ucrania ha sido un Estado débil y semiformado que lucha por escapar de la influencia de su vecino, mucho más grande. Es un fracaso económico, y eso la hace permanentemente vulnerable a la invasión, o a la intromisión extranjera. Una de sus principales fuentes de ingresos es el envío de gas ruso a través de gasoductos a Alemania, que representa por sí solo el 3% del PIB, e incluso esto puede llegar a su fin si el gasoducto Nord Stream II, que pasa por delante del país, llega a entrar en funcionamiento. Por lo demás, depende en gran medida de las exportaciones agrícolas para mantenerse a flote: la agricultura representa el 10% de la producción, mucho más que en la mayoría de los países desarrollados. Las escasas inversiones extranjeras proceden principalmente de China, que ve el país como un vínculo con Europa.

El contraste con otros antiguos estados soviéticos, o satélites, es doloroso. El PIB per cápita de Polonia ha pasado de 1.700 dólares en 1990 a 15.650 en la actualidad. Estonia ha pasado de 3.100 dólares per cápita en 1995 a 23.300 en la actualidad. En cambio, Ucrania sólo ha pasado de 1.597 dólares en 1990 a 3.726 dólares. Cuando la antigua Unión Soviética se desmoronó, no había mucha diferencia entre Ucrania y sus vecinos, pero desde entonces ha tenido un desarrollo muy bajo. Y sin embargo, según cualquier criterio objetivo, debería ser un país en rápido desarrollo. Tiene 40 millones de habitantes, en su mayoría jóvenes y bien educados, y está situado justo en la encrucijada de la próspera Europa y el rápido crecimiento de Asia, y cuenta con abundantes recursos naturales. Con las políticas adecuadas y algo de ayuda, debería ser capaz de crecer al menos tan rápido como Polonia o Estonia. ¿Cómo? Hay tres puntos para empezar.

En primer lugar, eliminar las barreras comerciales. Ucrania ya tiene un acuerdo con la UE, que se está trasladando al Reino Unido. Pero se debería ir un paso más allá y eliminar todas las barreras y aranceles con el país. Reino Unido debería importar muchos alimentos, especialmente trigo, pero también cada vez más bienes. Además, tendría que suavizar las normas de inmigración. Todos sabemos que el Reino Unido necesita más trabajadores, y el dinero que ganarían los ucranianos, y las habilidades que adquirirían, le ayudarían a crecer más rápido (después de todo, funcionó para Polonia, en beneficio de ambos países). A continuación, debería haber una inversión masiva hacia el interior. Las empresas europeas, y sobre todo las británicas, deberían convertir a Ucrania en un centro de fabricación para el continente. Tiene mucho terreno y trabajadores cualificados, y los costes de transporte son bajos en comparación con sus rivales: sólo hay 1.300 kilómetros de Kiev a Berlín. Por último, deberíamos ayudar a la reforma interna. Ucrania necesita liberarse del catastrófico modelo de capitalismo ladrón de Putin y crear mercados libres que permitan a los empresarios la posibilidad de crear nuevas industrias. Los polacos y los checos lo han hecho brillantemente. No hay razón para que los ucranianos no puedan hacerlo si se les da la oportunidad.

En realidad, necesitamos una paz duradera en Europa del Este, no sólo una tregua temporal. No hay duda de que al Kremlin le gustaría mantener a Ucrania como un país desesperadamente pobre, en gran medida dependiente de su vecino para su supervivencia, y dirigido por un grupo de oligarcas corruptos que dependen del apoyo ruso para mantener el control de sus imperios. Esa es la "doctrina Putin" para toda la región, y si se la dejara por sí misma se extendería a Polonia, los Estados bálticos e incluso a Suecia. Es un destino apenas mejor que la guerra, y una cruel traición a las perspectivas del país. En realidad, una paz duradera sólo puede lograrse mediante el comercio, la inversión y el crecimiento económico. Y suponiendo que la guerra no comience este mes, el trabajo en ese sentido debe comenzar ahora, con los inversores y las empresas británicas a la cabeza.

Matthew Lynn Director ejecutivo de Strategy Economics