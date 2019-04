Lluvias de primavera: consejos para conducir (coches y motos) con agua en la calzada

"En abril, aguas mil", reza el dicho popular para definir el carácter lluvioso de la primavera. La Agencia de Meteorología (AEMAT) advierte, no obstante, de que las previsiones de abril a junio apuntan a que será más seco que la media de los último 30 años y más caluroso. Lo cual no significa que no se produzcan lluvias y haya que estar preparado para afrontarlas con seguridad en las carreteras.

El agua y el asfalto maridan mal, es un hecho que no se puede poner en duda, lo que exige una mayor atención en la conducción y el tráfico. La lluvia hace que se disparen los accidentes de tráfico casi un 8%, tanto en motocicletas como en coches, según un estudio de la comparativa de seguros Acierto.com. De hecho, ésta es una de las razones por las que aquellas provincias más lluviosas registran un mayor número de partes de este tipo. Se reduce la visibilidad e incrementa las posibilidades de sufrir 'aquaplanning' y otros incidentes que pueden acabar terminando en un siniestro.

Atascos, problemas de visibilidad, balsas de agua... pero, sobre todo, un asfalto mucho más peligroso que reduce el agarre de los neumáticos, son los problemas cuando cogemos el vehículo y está lloviendo. La lluvia es la situación climatológica más habitual en España y la que más accidentes provoca, según la DGT.

COCHES: CONSEJOS CON LLUVIA

Para reducir los riesgos es necesario tomar algunas precauciones y estos son los consejos más útiles según la Dirección General de Tráfico.

Conducir con lluvia.

SIN ABS. Si su coches es antiguo y carece de este sistema de asistencia a la frenada, use los frenos con máxima suavidad, dosifique la presión sobre el pedal para evitar derrapes si su coche no tiene ABS, y tenga en cuenta que tardará más en detenerse.

CON ABS. Si su coche tiene ABS (la mayoría) en caso de necesidad pise a fondo el freno; la tecnología le permitirá manejar la dirección del volante.

LUCES. Encienda las luces de carretera para ser visto, incluso las de niebla si la lluvia es intensa.

DISTANCIA DE SEGURIDAD. Aumente la distancia de seguridad para disponer de más tiempo para frenar. Además, reducirá las salpicaduras de los coches que lleve delante.

LIMPIEZA. Cuide la limpieza de los cristales y espejos para no dificultar más la visión.

EMPAÑAMIENTO. En caso de empañamiento de los cristales, active el climatizador o el aire acondicionado y dirija el chorro de aire a la luna para no perder visibilidad.

'ACUAPLANING'. Cuidado en las zonas con charcos o balsas de agua, hay riesgo de acuaplaning. También se pueden humedecer las pastillas y restar eficacia a los frenos.

Igualmente, es necesario mantener el coche en el mejor estado posible.

MOTOS: CAUSAS DE ACCIDENTE

Pero si bien es cierto que es un riesgo para coches y motos, estas últimas corren mayores riesgos y, lo que es más importante, pueden tener consecuencias más dramáticas. Conocer cuáles son los accidentes más habituales en moto también será de ayuda, pues nos hará prestar más atención en determinadas maniobras.

- Uno de los más habituales se produce cuando otro vehículo gira hacia la izquierda mientras la moto circula de frente, "llevándosela por delante" en un, por desgracia ya típico "no te he visto". No nos extraña si tenemos en cuenta que en casi 4 de cada 10 accidentes la culpa sea de un coche.

- La falta de experiencia o una mala maniobra.

- Error al calcular la velocidad o intencionalidad de otro vehículo.

- Pérdida de control de la moto se suman a la lista

- Circular de forma negligente o temeraria, a gran velocidad y frenar repentinamente.

MOTOS: CONSEJOS CON LLUVIA

El comparador de seguros de moto Acierto.com recopila una serie de consejos para subirse a una moto de forma más segura cuando llueve, porque una de las causas principales de los accidentes es la falta de experiencia y la desinformación.

EQUIPACIÓN

Vestimenta: el objetivo de que la lluvia no resulte una incomodidad: guantes y cubreguantes, chaqueta específica impermeable, un mono o pantalón de iguales características, unas botas y cubrebotas, y una braga. También hay trajes de lluvia de una pieza y chubasqueros.

Casco: integral con visera que se untará con un líquido específico que repela el agua y evite el empañamiento. Incluso hay limpiaparabrisas que se acoplan a cualquier casco y son eléctricos.

Reflectantes: dado que se reduce la visibilidad, deberemos intentar ser lo más visibles posibles para el resto de conductores de la vía. Así pues, si estas piezas comentadas son de colores fluorescentes, tanto mejor.

MANTENIMIENTO DE LA MOTO

Neumáticos: en estas fechas, ante la previsible lluvia, será fundamental, en especial el cuidado de los neumáticos, cuyo dibujo deberíamos revisar con regularidad. Ahora bien, mientras que para los neumáticos de los coches sí se ha determinado una medida de referencia para calcular el desgaste (el dibujo ha de presentar una profundidad mínima de 1,6 mm), no existe tal medida para las ruedas de moto.

Por fortuna, los neumáticos incorporan unos testigos de desgaste. La pista más clara es que el neumático carezca de dibujo o se muestre agrietado. En este punto hay que saber que, además de ser peligroso, circular con unos neumáticos desgastados puede conllevar una multa de 200 euros.

En cualquier caso, es mejor no apurar hasta que el dibujo desaparezca e ir controlando el desgaste para evitar llegar hasta ese punto. El número de kilómetros recorridos también te puede servir de referencia. Y cuidado con la presión. Si es incorrecta se favorece el aquaplaning.

Frenos: es necesario calcular cuánto tiempo nos llevará parar en caso de lluvia es una precaución muy útil también.

Lubricación: con tanta humedad, es otro punto que cobra relevancia.

Batería: el rendimiento de la batería baja cuando descienden las temperaturas.

Protección de la moto: se deben proteger las zonas más expuestas al agua, como los discos, la cadena y el manillar.

CALZADA

Elementos peligrosos: se deben tomar medidas adicionales sobre los elementos más resbaladizos que pueden provocar que perdamos el equilibrio: alcantarillas, pasos de cebra, grietas parcheadas con alquitrán, etcétera.

CONDUCCIÓN

Distancia: en la carretera y como regla general, seremos más prudentes y aumentaremos la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede. La distancia de frenado aumenta hasta un 40% con lluvia.

Sin brusquedad: hay que conducir de una manera más suave, especialmente durante las primeras gotas, cuando el agua se mezcla con el aceite y otros componentes que están sobre el asfalto.

Curvas: dibujaremos una trayectoria lo más abierta posible, y trataremos de evitar el carril central, donde incrementan las posibilidades de encontrarse con aceites de otros vehículos.

Previsión: sobre todo, es importante que la lluvia no nos pille de sorpresa, por lo que se recomienda consultar la previsión del tiempo antes de emprender la marcha.

MOTOS: ¿QUÉ CUBRE EL SEGURO?

¿Qué pasa si se resbala por la lluvia?, ¿lo cubre el seguro? Acierto.com explica que depende de la póliza contratada, aunque por regla general los seguros de moto básicos únicamente cubren la responsabilidad civil. Por ejemplo, los daños que se causen a otro conductor si se sale disparado de la moto contra un coche. Pero, con estas seguros básicos, los daños de la moto o del conductor, no suelen estar cubiertos..

Para evitarlo, existen seguros que incluyen los accidentes del conductor que cubren los gastos sanitarios y la rehabilitación. Para que la moto esté cubierta hay que contratar un todo riesgo, con cobertura de daños propios. No obstante, se podría acabar recibiendo alguna compensación económica si se demuestra que la vía estaba en mal estado. En este caso la reclamación sería al Ayuntamiento de la localidad y a su seguro de Responsabilidad Patrimonial.

PREVISIONES PARA PRIMAVERA

La Agencia de Meteorología realiza una previsión para los tres próximos meses que va modificando cada mes. Consiste en determinar las probabilidades de que en ese tiempo las temperaturas y estén por encima de la media de los últimos 30 años. A día de hoy, para ABRIL-MAYO-JUNIO de 2019 hay una mayor probabilidad de que la temperatura se encuentre en el tercil superior en toda España (periodo de referencia 1981-2010).

En el caso de lluvia, ls previsiones es que esta primavera sea más seca que la media de los últimos 30 años, pues hay una mayor probabilidad de que la precipitación se encuentre en el tercil inferior en la España peninsular y Baleares. En Canarias la probabilidad de los terciles correspondiente a la precipitación es la climatológica (periodo de referencia 1981-2010).