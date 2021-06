¿Puedo beber alcohol, tomar el sol o hacer deporte tras la vacuna del Covid-19?

elEconomista Madrid

La campaña de vacunación española se acerca a los grupos de edad más jóvenes, los que más efectos secundarios suelen registrar, y hacia una época del año, el verano, donde el estilo de vida es diferente al resto. Así, cabe recordar qué se puede hacer y evitar tras recibir una vacuna del Covid-19.

¿Puedo beber alcohol después de recibir la vacuna?

Los desarrolladores de las vacunas aprobadas en Europa no han hecho ninguna recomendación específica porque los participantes del ensayo no tuvieron en cuenta el consumo del alcohol, y los hallazgos no mencionaron que las personas tuvieran problemas después de beber. "No hay evidencia de que el alcohol reduzca la formación de anticuerpos", dice Richard Watkins, médico de enfermedades infecciosas y profesor de medicina interna en la Universidad Médica de Northeast Ohio.

Sin embargo, Sheena Cruickshank, profesora e inmunóloga de la Universidad de Manchester, explicó al medio HuffPost que cuando se bebe alcohol la noche anterior o pocos días después, el sistema inmunológico no funciona al completo, lo que podría perjudicar el objetivo final de la vacunación. Una conclusión a la que también llegó Ronx Ikharia, especialista en medicina de emergencia, en el documental de la BBC titulado La verdad acerca de fortalecer tu sistema inmunitario.

La Sociedad Española de Inmunología, por su parte, recuerda que el consumo de alcoholes destilados y drogas tiene efecto inmunosupresor, con unos mecanismos muy parecidos a los que se producen en situación de depresión o estrés. "Hasta hace poco se indicaba que la ingesta moderada de vino o cerveza podría ser 'inmunosaludable'. Debemos aquí negarlo y distinguir que un placer durante una comida no lo debemos identificar como saludable: que no afecte negativamente al sistema inmunitario no es sinónimo de salud (hay muchos efectos secundarios muy dañinos)", explica la organización.

Así, la conclusión es que el alcohol es una sustancia que consumida en exceso repercute en el sistema inmunitario, que es el encargado de generar las defensas contra el virus de la Covid-19. Sin embargo, no se ha demostrado que el consumo moderado, por ejemplo, una caña para celebrar la inmunización, esté contraindicado.

¿Puedo hacer deporte después de recibir la vacuna?

La coordinadora del SUMMA en el centro de vacunación Wizink Center (Madrid), Raquel Jiménez, compartió con el el programa Ya es Mediodía algunas claves sobre estilo de que se deben seguir después de recibir la dosis para que el proceso sea idóneo. Así, desaconsejó el consumo de alcohol, y no realizar cualquier práctica deportiva o esfuerzo las ocho horas siguientes.

"Antes de la vacunación no hay ninguna contraindicación, se debe realizar vida normal y después, se deben esperar unas ocho horas para asegurar que no hay efectos secundarios antes de realizar esfuerzos y poder comenzar a realizar una vida normal", ha explicado. En este sentido, la sanitaria también recomendó no practicar sexo durante ese mismo periodo de tiempo.

¿Puedo ir a la playa o piscina tomar el sol?

La otra de las recomendaciones que explicó la coordinadora del SUMMA versa sobre la temporada del año actual. Así, muchos de los vacunados preguntan si se puede ir a la playa o la piscina después de recibir la vacuna. Así, Raquel Jiménez, indica que no está "contraindicado" ir a la playa o la piscina, ni tampoco bañarse, pero avisa de que "no es aconsejable exponerse al sol a las horas de mayor calor". "El sol no está indicado tras recibir la vacuna", comentó.

Qué hacer antes de recibir una vacuna contra la Covid-19

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef ha elaborado un decálogo de consejos y recomendaciones de estilo de vida para procurar un proceso de vacunación lo más cómodo y seguro posible.

1. Dormir bien y estar hidratado

2. Llevar puesta la mascarilla y respetar la distancia

3. Comunicación: es recomendable informar al profesional sanitario de cualquier enfermedad o condición que pueda requerir precauciones adicionales.

4. Conserva el registro de vacunación.

5. Esperar 15 minutos por posibles reacciones adversas inmediatas

6. Efectos secundarios de las vacunas: Unicef explica que habría que ir al medico si estos efectos secundarios u otros se mantienen tres días después de la vacunación.

7. Esperar 15 días para alcanzar la inmunidad

8. Los vacunados deben seguir respetando las medidas de contención