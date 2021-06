Qué electrodomésticos consumen menos para utilizar 'sin miedo' en las franjas más caras de la factura de la luz

elEconomista Madrid

Las franjas horarias de la nueva factura de la luz han llevado a muchos a programar la lavadora para las madrugadas o pensar en cocinar durante el fin de semana la comida para el resto de días. Sin embargo, hay una serie de aparatos electrónicos que puede utilizar si miedo en las horas donde la electricidad es más cara.

1. Las bombillas

La empresa comercializadora Enérgya-VM explica que una bombilla LED es el aparato eléctrico que menos consume en una casa: entre 4W y 5W por hora. Un rendimiento todavía más bajo si se compara con la bombilla incandescente, 25W por hora. No obstante, la compañía eléctrica Lucera explica que lo más recomendable para ahorrar energía es utilizar la luz natural lo máximo posible. Así, sugiere que en este tiempo de teletrabajo se sitúe el espacio laboral en un sitio bien iluminado.

2. El microondas

El microondas es uno de los electrodomésticos a la cabeza de la eficiencia energética. Consume muy poco y se puede utilizar para cocinar, pues es más barato que la vitrocerámica o el horno. Esto se debe a que la tecnología de microondas permite calentar directamente la comida sin utilizar o recalentar antes una superficie. Para hacerse una idea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó una serie de gastos al año.

- Calentar 700 biberones: 1,3 euros/año

- Cocinar 50 pizzas (una vez a la semana): 2,3 euros/año

- Asar 50 pollos (una vez a la semana): 7 euros/año

3. El ordenador portátil

La Agencia ADEME de medioambiente de Francia calcula que un ordenador portátil es capaz de consumir un 50% menos de energía que uno sobremesa. Sin embargo, es clave trabajar con él desenchufado e intentar cargar la batería en las horas donde la energía sea más barata. Además, es interesante tener en cuenta que, si queremos ahorrar, lo ideal es usar el modo energía o bajar el brillo de la pantalla.

4. La televisión

El televisor es uno de los aparatos que menos electricidad consume: uno de 37 pulgadas tendría un consumo por hora de unos 32-33W. No obstante, es su aparato electrónico que se suele utilizar bastante y en las horas donde la electricidad es más cara. Así, una forma de evitar que tenga un elevado peso en la factura de la luz es procurar que tengan pantalla LCD, en vez de plasma, apagarlos completamente y no dejarlos en stand by o dejar solo el sonido y usarlo a modo de radio.