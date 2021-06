'Batch cooking': así es la moda culinaria que adelgaza y ahorra en la factura de la luz

elEconomista Madrid

La sociedad se ha llevado las manos a la cabeza con la nueva factura de la luz que ha entrado em vigor este mes de junio, porque establece la franja horaria donde la electricidad es más barata durante la madrugada (00:00 y las 8:00). Si embargo, cabe mencionar que esta nueva tarifa solo afecta a los usuarios acogidos al mercado regulado y que durante los fines de semana y festivos también se establece el precio más barato. Ahí es donde entra la técnica del 'batch cooking'.

Tras la puesta en marcha del nuevo régimen tarifario, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no solo se ha dedicado a defenderlo, sino que ha dado el principal consejo para ahorrar energía y dinero: recuerda que los precios más económicos no solo son durante la madrugada, sino también los fines de semanas y días festivos. Así, lo lógico (y en ocasiones lo más habitual) es que durante estos días se utilice la lavadora, se planche o se ponga más el lavavajillas.

Qué es la moda del 'batch cooking'

Sin embargo, este tipo de practicas ahorrativas también se pueden extender a la cocina, pues la vitrocerámica o el horno son dos electrodomésticos que consumen mucho en el hogar. Así, una buena costumbre sería cocinar durante el fin de semana lo que se va a comer durante los días laborales. Es lo que se denomina batch cooking y para este caso, serviría para ahorrar dinero, pero también es recomendable para comer más sano y saludable.

Los usuarios de esta técnica dedican un día a la semana, generalmente los domingos, para preparar los platos para el resto de la semana y que la cocina no quite tiempo de lunes a viernes. Además, lo más habitual es que se dedique este tiempo para guisar todos los acompañamientos, ya sean menestras o cremas de verdura, arroz o salsas, que siempre sacan de un apuro.

Esta planificación de la comida de toda la semana también permite realizar una dieta equilibrada. Lo cierto, las veces que no se hacen este tipo de organización semanal es más probable caer en el error de optar por lo más rápido y fácil, que normalmente suele coincidir con lo menos saludable. Así, la clave para llevar a cabo un menú equilibrado es repartir las verduras, proteínas, carbohidratos y legumbres, según los gustos y preferencias, y tratar de hacer un menú lo más completo y variado posible, y no comer dos días lo mismo para no terminar aburriéndonos.