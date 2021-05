La ministra de Hacienda rechaza admitir los ERE de empresas que reparten dividendo

Ángel Álvarez Valencia

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a la carga contra las expedientes de regulación de empleo (ERE) de grandes empresas en el acto de clausura del 43 Congreso Confederal de UGT en Valencia. La ministra socialista volvió a mostrar el rechazo del Gobierno a los ajustes emprendidos por algunos bancos, aunque sin citarlos expresamente.

"No es ético ni comprometido que en un momento como el actual en donde mientras que algunas empresas incluso reparten dividendos están presentando expedientes de regulación de empleo que no podemos admitir", señaló Montero ante 800 delegados del sindicato socialista. "No puede ocurrir", remarcó.

La ministra de Hacienda se trata de uno de los lastres que se crearon en la anterior crisis financiera, de la que según apuntó se salió con más precariedad y desigualdad. "No es posible que haya empresas que todavía crean que el despido es la fórmula que tienen que presentar para ajustar su coste o maximizar sus beneficios", añadió la titular de Hacienda, que se sumó así a las palabras del propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el día anterior en el mismo escenario.

"Tiene que haber una reflexión", insistió la ministra de Hacienda, que añadió que el crecimiento de toda la sociedad no puede basarse solo en indicadores económicos.

En esa línea, Montero también aseguró a los representantes de UGT que el Gobierno de coalición de izquierdas tiene intención de "avanzar en el año 2021 en el nuevo marco de las normas laborales que afectan a la parte más débil", en referencia a los trabajadores.

En concreto se refirió a "regular las relaciones de las empresas con las subcontratas" para modificar la normativa introducida por el PP, además de "la simplificación de los contratos para evitar el fraude en la contratación".

Antes de participar en el acto, recordó que el acuerdo de investidura plasmó hace dos años "con mucha claridad" que los aspectos más lesivos de la reforma laboral "se derogarían a lo largo de esta legislatura", ante los diferentes criterios existentes sobre el alcance de la reforma entre los ministros socialistas y de Podemos en el Gobierno.

En clave más política, a ministra socialista también reclamó la unidad de UGT y el apoyo al Ejecutivo de coalición. "El Gobierno tiene reforzar las alianzas con la parte más progresista de la sociedad para resistir el embate fuerte de la derecha y de la ultraderecha disfrazada", añadió.

Reelección de Pepe Álvarez

Montero felicitó al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que fue reelegido para liderar el sindicato los próximos cuatro años con una holgada mayoría, al lograr el apoyo del 85,83 % de los votos, con una Comisión Ejecutiva más numerosa y algo renovada.

Los 800 delegados presentes en el Congreso Confederal que celebra desde el 18 al 20 de mayo el sindicato en Valencia han dado su apoyo así a la nueva ejecutiva, que cuenta con tres vicesecretarías generales y varias nuevas secretarías.