Qué medidas tomará cada comunidad autónoma tras el fin del estado de alarma

elEconomista Madrid

El estado de alarma termina la medianoche de este sábado tras seis meses en activo. Así, las comunidades autónomas han trazado una serie de medidas para controlar la pandemia del Covid-19 bajo la legislación ordinaria. No obstante, las que comprometan algún derecho fundamental deberán tener aval jurídico, que en última instancia está a cargo del Tribunal Supremo.

Qué restricciones contemplan las comunidades autónomas para el final del estado de alarma

La evolución de los datos de la cuarta ola de la pandemia ha sido dispar en las diferentes comunidades autónomas. Así, las medidas que han planteado son diferentes según la región. No obstante, la mayoría levantarán el toque de queda y el cierre perimetral a partir del domingo.

1. Andalucía: decae el toque de queda y cierre perimetral de la comunidad y los municipios. La hostelería ampliará su horario hasta la medianoche y se abrirá el ocio nocturno hasta las 02:00. Además, el presidente de la comunidad, Juanma Moreno, ha explicado que las medidas se irán relajando a medida que se incrementa el nivel de vacunados y no haya repute de contagios.

2. Baleares: mantendrá el toque de queda de 23:00 a 06:00, el límite de seis personas a las reuniones en ámbito público y privado, los controles sanitarios a nacionales en puertos y aeropuertos y la reducción de aforo a la mitad en lugares de culto. Estas medidas restrictivas han recibido el aval de la justicia. Respecto a al hostelería, podrá abrir hasta las 22:30 horas.

3. Aragón: decae el confinamiento perimetral de la comunidad y el toque de queda. Sin embargo, los municipios de Calatayud, Jaca y las comarcas de Cariñena, Cinco Villas, Valdejalón y Ribera Alta permanecen con confinamiento. Aragón podrá seguir confinando gracias a la aprobación de la ley autonómica 3/2020.

4. Madrid: decae el cierre perimetral, el toque de queda y la prohibición que limita a seis el número de personas que puedan reunirse. Respecto a la hostelería, podrá abrir de 6:00 horas a 00:00 horas pero no podrá aceptar nuevos clientes a partir de la 23:00 horas. También se mantiene el límite de grupos en interiores y exteriores (cuatro y seis personas respectivamente) y la prohibición de consumir en barra. Asimismo, la comunidad mantiene las restricciones y confinamientos en las áreas de salud.

5. Castilla y León: elimina el toque de queda y el confinamiento perimetral de la comunidad. Respecto a la hostelería, fija el horario de cierre a las 00:00 de la noche. No obstante, se clausurará el interior de bares en localidades con incidencias superiores a 150 casos por 100.000 habitantes

6. Comunidad Valenciana: mantiene hasta el 24 de mayo el toque de queda entre las 00.00 y las 6.00 horas, la limitación de las agrupaciones o reuniones de carácter familiar y/o social a un número máximo de 10 personas y la reducción al 75% del aforo en los lugares de culto. Se trata de un nivel de restricción que ha sido avalado por al justicia.

7. Cataluña: no tendrá toque de queda ni confinamiento, pero ha recibido el aval judicial para limitar a seis personas las reuniones sociales y a los aforos de actos religiosos y ceremonias civiles al 50%. Respecto a la hostelería, bares y restaurantes podrán abrir ininterrumpidamente hasta las 23:00 horas.

8. Asturias: decae el cierre perimetral y el toque de queda. Además, los bares y restaurantes podrán abrir a partir del domingo hasta la 1.00 horas.

9. Cantabria: no prorroga ni el toque de queda ni el cierre perimetral. Sin embargo, mantiene el cierre del interior de la hostelería y los aforos. Además, todos los establecimientos deben cerrar a las 22:30.

10. Castilla-La Mancha: dice adiós al cierre perimetral en la región y se levantará el toque de queda. Las autoridades sanitarias comunicaran este sábado el resto de medidas.

11. Galicia: no prorroga el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda. No obstante, seguirán cerrados los municipios de Vilanova de Arousa y Cambados (Pontevedra), Cualedro y Laza (Ourense) y Padrón (A Coruña). Respecto a la hostelería, podrán abrir hasta las once de la noche y los restaurantes hasta la una de la madrugada.

12. Canaria: la intención del gobierno autonómico es mantener el toque de queda a las 23:00, el cierre perimetral, los límites de aforo y de número de personas en las reuniones sociales. No obstante, estas restricciones todavía no han recibido el aval judicial.

13. Euskadi: el gobierno autonómico pretendía mantener el cierre perimetral y el toque de queda. Sin embargo, no ha recibido el aval jurídico. El Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi se reúne este viernes para decidir nuevas medidas.

14. Extremadura: decaerá el cierre perimetral y el toque de queda. No obstante, el horario de cierre de la hostelería y locales de ocio será hasta las doce de la noche. Además, tendrán un aforo del 50% en el interior y del 85% en las terrazas, con mesas de hasta 10 personas

15. La Rioja: finaliza el toque de queda y el cierre perimetral. Respecto a la hostelería, cerrará a las doce de la noche y la comunidad recomienda un máximo de 6 personas y aforos entre el 50% y el 75%.

16. Navarra: se terminará el cierre perimetral de la comunidad, pero se mantendrá el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas. Además, limitará las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales. Estas medidas, no obstante, no han recibido todavía el aval judicial. La hostelería podrá abrir as terrazas hasta las 22.00.

17. Región de Murcia: no se continuará ni con el cierre perimetral ni con el toque de queda. Sin embargo, se limita la actividad no esencial desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Además, las reuniones sociales y familiares solo podrán ser de 6 personas.