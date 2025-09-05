La DGT refuerza como nunca su plantilla: 101 nuevos examinadores para agilizar los exámenes de conducir

La Dirección General de Tráfico ha reforzado su plantilla con 101 nuevos examinadores, que ya se han incorporado a 46 Jefaturas Provinciales. Esta ampliación histórica busca mejorar la capacidad de evaluación y reducir los tiempos de espera en los exámenes de conducir en todo el país.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la incorporación de 101 nuevos examinadores de tráfico a su plantilla, en lo que supone el mayor refuerzo de personal de este colectivo en la historia del organismo. Los nuevos funcionarios ya han tomado posesión de sus plazas en 46 Jefaturas Provinciales tras superar el proceso de oposición y la correspondiente formación especializada.

Estas incorporaciones, que corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2023 y 2024 para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Tráfico, forman parte de una estrategia de la DGT para mejorar la capacidad de examinar y optimizar la atención a la creciente demanda de permisos de conducción.

Agilizar los exámenes de conducir

Desde la creación de esta especialidad en 2017, la DGT ha sumado un total de 732 nuevos examinadores a su plantilla, convirtiendo a este colectivo en el que más ha crecido dentro del organismo en la última década. Con los 101 nuevos funcionarios, la tasa de cobertura de puestos de examinadores alcanza ya el 97%, un dato sin precedentes.

Además, en lo que va de 2025, se han incorporado también 23 examinadores interinos por acumulación de tareas, y se espera la llegada de otros 17 más en los próximos meses, reforzando de manera puntual las jefaturas con mayor presión de demanda. "Estas nuevas incorporaciones suponen la continuación de una apuesta decidida por la mejora del servicio público que prestamos a los ciudadanos", ha señalado la secretaria general de la DGT, Lidón Lozano, quien también destacó que este año, de forma excepcional, se ha logrado un volumen de incorporaciones muy superior a la media anual, que ronda los 50 nuevos examinadores.

Con este refuerzo, la DGT espera agilizar los exámenes de conducir, mejorar los plazos de atención a los aspirantes y optimizar el funcionamiento de las jefaturas con mayor carga de trabajo, especialmente en las épocas de mayor demanda.

La distribución territorial de estos nuevos examinadores se ha realizado en función de las necesidades detectadas por la DGT, con el objetivo de maximizar los recursos disponibles y garantizar una respuesta equilibrada en todo el territorio nacional.