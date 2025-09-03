Nuevo Porsche Cayenne Eléctrico 2026: más detalles del SUV deportivo con más de 600 km de autonomía

El nuevo Porsche Cayenne Electric, previsto para 2026, representa el mayor salto evolutivo del SUV insignia de Stuttgart en más de dos décadas. Totalmente eléctrico, con hasta 805 CV y más de 600 km de autonomía, busca marcar un nuevo estándar en el segmento premium de alto rendimiento. Ya se encuentra en plena fase de pruebas.

Más de veinte años después de que el Cayenne original salvara a Porsche de una crisis financiera, su cuarta generación promete convertirse en un nuevo pilar estratégico. Pero esta vez, sin rastro de combustibles fósiles. El Porsche Cayenne Eléctrico, identificado internamente como E4, será una de las apuestas más ambiciosas de la firma alemana: un SUV de lujo, prestacional, totalmente eléctrico, y con vocación global. Su debut oficial se espera en el Salón del Automóvil de Los Ángeles en noviembre de 2025, con lanzamiento comercial en 2026.

Plataforma PPE y dimensiones XL

El nuevo Cayenne se construye sobre la plataforma PPE (Premium Platform Electric), desarrollada junto a Audi y compartida con modelos como el Macan Eléctrico o el Audi Q6 e-tron, aunque en una versión alargada para ofrecer mayor habitabilidad. El resultado es un SUV de 4,98 metros de largo y 3,02 metros de batalla, ligeramente más grande que el modelo térmico actual. Estas proporciones le permiten ofrecer dos maleteros: uno delantero de 90 litros y otro trasero de hasta 781 litros, ampliables a 1.588 litros con los asientos abatidos.

Estéticamente, mantiene un lenguaje de diseño cercano al Macan Electric, con faros LED delgados, parrilla frontal cerrada, puertas sin marco y manijas enrasadas, elementos que mejoran tanto la aerodinámica como la elegancia (la marca lo muestra de momento con su correspondiente camuflaje). Como es habitual en la gama, habrá también una versión Cayenne Coupé, prevista para 2026.

Potencia descomunal y carga ultrarrápida

El nuevo Cayenne Electric se ofrecerá con tres niveles de potencia. El modelo de acceso tendrá 400 CV, el Cayenne S rondará los 600 CV, y el Cayenne Turbo alcanzará 805 CV, convirtiéndose en el Porsche SUV más potente jamás fabricado, superando al actual Cayenne Turbo E-Hybrid (739 CV).

Gracias a una batería de 108 kWh con celdas tipo bolsa suministradas por LG, la autonomía superará los 600 km en ciclo WLTP. La arquitectura eléctrica de 800 voltios permite una carga ultrarrápida de hasta 400 kW, por lo que recargar del 10 al 80 % tomará solo 16 minutos en condiciones óptimas. En cuanto a prestaciones, el Cayenne Turbo podrá acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos, y de 0 a 200 km/h en menos de 10, según las informaciones recogidas por el medio inglés Autocar.

Dinámica de referencia en el segmento

Pese a su mayor peso respecto al modelo de combustión, la dinámica de conducción es uno de sus mayores argumentos. Gracias a la suspensión neumática activa, amortiguadores de doble válvula, dirección en las cuatro ruedas, y un diferencial trasero autoblocante mecánico, el Cayenne Eléctrico consigue una agilidad inusitada en un SUV de su tamaño, señalan desde Autocar.

La puesta a punto ha sido tan cuidada que incluso en prototipo, su comportamiento en curva y la calidad de rodadura en vías rápidas compite de tú a tú con berlinas deportivas. La altura de la carrocería es variable y se ajusta automáticamente según la velocidad y el modo de conducción (Comfort, Normal, Sport y Sport Plus). En modos deportivos, se rebaja hasta 30 mm, mejorando la aerodinámica y el aplomo.

Porsche ha diseñado este SUV para ofrecer una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, una cifra sin precedentes en vehículos eléctricos de batería, lo que lo convierte en una opción funcional y potente para usuarios exigentes.

El lanzamiento del Cayenne Eléctrico no supondrá el fin inmediato de su versión térmica. Porsche ha confirmado que ambas convivirán durante años, al menos hasta más allá de 2030, como respuesta a la lenta adopción de eléctricos en algunos mercados. Mientras el Cayenne de combustión se mantendrá con mejoras y actualizaciones, el nuevo EV apunta al futuro de la movilidad premium, elevando el listón en rendimiento, lujo y tecnología.