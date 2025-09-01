El nuevo CEO de Renault Group hace cambios en la dirección de la compañía y Denis Le Vot sale de Dacia

François Provost ha dado una sacudida a la gestión de Renault y ha hecho cambios en el equipo directivo del grupo, a la vez que Denis Le Vot, CEO de la marca Dacia, deja la empresa y será sustituido por Katrin Adt. Además, el CEO de la marca Renault, Fabrice Cambolive asume la supervisión de ambas enseñas del fabricante como Chief Growth Officer (director de crecimiento).

Este movimiento de piezas en el Leadership Team (equipo de alta dirección) del grupo francés se da un mes después del nombramiento de Provost en sustitución de Luca De Meo, quien dejó en julio la dirección del grupo para dirigir el conglomerado de lujo Kering, dueño de la marca Gucci. El ingeniero francés había sido visto como un perfil continuista dentro de la empresa, dada la cercanía con el anterior CEO, y se espera que siga adelante con la estrategia Renaulution, empezada por el directivo italiano de electrificación y renovación de los modelos y las marcas del fabricante.

Sin embargo, además de Provost, sonaba en la terna para sustituir a De Meo también Denis Le Vot. El directivo, que contaba con amplia experiencia en la empresa, también era jefe de la Cadena de Suministro del grupo, y uno de los perfiles más internacionales del grupo francés, habiendo trabajado en Rusia, Turquía y Estados Unidos. Además, el directivo galo había estado al frente de la renovación de la marca rumana, lanzando una nueva imagen para Dacia y nuevas tecnologías híbridas para modelos como el Bigster o el Duster.

Ahora, el grupo ha buscado un perfil externo para sustituir a Le Vot. Al frente de la marca con el coche más popular de Europa, el Sandero, se coloca Katrin Adt. La directiva cuenta con 26 años de trayectoria en la automoción, habiendo trabajado en Daimler, y concretamente, para Mercedes-Benz. De hecho fue consejera delegada para el fabricante alemán en Luxemburgo, así como directora de la empresa en Own Retail Europe. También ocupó la dirección de Smart, estando detrás de la transición de la joint venture entre Mercedes y Geely hacia la electrificación de sus vehículos.

"Estoy entusiasmada por unirme a Renault Group y asumir el liderazgo de la marca Dacia. Es un privilegio contribuir a escribir el próximo capítulo de su extraordinaria historia de éxito, junto a un equipo excepcional. Dar forma al futuro de los negocios siempre ha sido mi motor. Hoy nos encontramos en un momento clave —tanto tecnológico como social— en nuestra relación con el automóvil. Dacia ha demostrado constantemente la relevancia de su enfoque a través de productos que conectan profundamente con las expectativas de los clientes", afirma la nueva CEO en un comunicado.

Cambios en la dirección

Cambolive, además de supervisar las marcas Renault y Dacia, liderará el desarrollo internacional del grupo, en los mercados prioritarios de la India, América Latina y Corea, y será responsable de ofrecer una experiencia de cliente fluida en todos los puntos de contacto: digital, marketing, red de concesionarios, posventa, retail , en estrecha colaboración con los servicios financieros.

Provost también ha nombrado a Philippe Brunet como Chief Technology Officer (director de tecnología) y se incorpora al Leadership Team, también estará al frente de la ingeniería tanto para Renault Group como para Ampere, la división de electrificación dirigida ahora por el español Josep Maria Recasens.

El nuevo directivo, que estará al frente de la estrategia de electrificación como las tecnologías E-Tech, la cadena de valor del vehículo eléctrico y los proyectos de baterías, sucede a Philippe Krief, quien continúa como CEO de Alpine y se encargará plenamente de esta marca deportiva del grupo.

Por otra parte, en el anterior puesto de Provost de Chief Procurement Officer (jefe de compras) queda Anthony Pluvier. Y, el área antes supervisada por Le Vot, de Cadena de Suministro, se une a Manufacturing(manufactura) y Calidad, quedando integradas bajo el liderazgo de Thierry Charvet, que compagina con su función actual como Head of Industry and Quality (jefe de Industria y Calidad).

Por último, Claire Fanget, anteriormente responsable de Recursos Humanos para la marca Renault, ha sido nombrada Chief People & Organisation Officer , en sustitución de Bruno Laforge, quien deja la compañía, y se incorpora al Leadership Team. Asimismo, Christian Stein, Chief Communications Officer, (director de comunicación) se une al equipo de alta dirección, mientras François Provost continuará supervisando las Alianzas y los Asuntos Públicos.

Provost da un golpe de timón en un momento crítico para la compañía, cuando ha vuelto a registrar pérdidas en un semestre que, aunque han sido provocadas por la forma en la que contabiliza su participación en su socio Nissan, también reflejan una desaceleración en el mercado europeo, y sobre todo en sus ventas de vehículos comerciales ligeros.

El nuevo directivo tendrá que ajustar el rumbo de la compañía de cara al segundo semestre, manteniendo firme la estrategia de su antecesor y haciendo frente a la entrada de nuevos competidores chinos en sus principales mercados europeos, los cuales, le han estado comiendo cuota a su marca Dacia.