Kia inicia la producción del EV4 en Eslovaquia: su primer coche 100% eléctrico fabricado en Europa

Kia ha comenzado por primera vez la producción de vehículos eléctricos en Europa con el nuevo EV4 de cinco puertas. Fabricado en su planta de Žilina, Eslovaquia, este modelo marca un hito clave en la estrategia de electrificación de la marca surcoreana en el continente.

Kia ha dado el pistoletazo de salida a la producción del EV4, su primer vehículo totalmente eléctrico fabricado en Europa. La variante de cinco puertas del EV4, concebida específicamente para el mercado europeo, se ensamblará de manera exclusiva en las renovadas instalaciones de Kia AutoLand Slovakia.

La producción arrancó oficialmente el 20 de agosto de 2025, tras una inversión de 108 millones de euros destinada a modernizar las líneas de fabricación de la planta de Žilina. Estas mejoras incluyen, entre otras, una nueva cinta transportadora de baterías para vehículos eléctricos y tecnologías de ensamblaje automatizadas. "El inicio de la producción del EV4 es un hito muy importante para nosotros", afirmó Marc Hedrich, presidente de Kia Europe. "Demuestra la capacidad técnica y la flexibilidad de nuestras operaciones en el continente".

El EV4 llega en otoño

El Kia EV4, un modelo del segmento C, llegará este otoño a los concesionarios con dos carrocerías (compacto y berlina). Está desarrollado sobre la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) del grupo Hyundai Motor y combina eficiencia, rendimiento e innovación. Ofrece dos opciones de batería —58,3 kWh y 81,4 kWh—, funciones de carga bidireccional (V2L y V2G), y un diseño audaz basado en la filosofía estética "Opposites United" de la marca. También incorpora soluciones para aligerar peso, como un capó de aluminio, y estará disponible en ocho colores, incluido un acabado mate exclusivo.

La planta de Žilina, operativa desde 2004 y con una capacidad anual de 350.000 vehículos, se convierte así en un centro clave para la movilidad eléctrica de Kia en Europa. Actualmente emplea a unas 3.700 personas, integra más de 600 robots industriales y abastece a 83 mercados globales. Además, fabrica modelos como el Kia XCeed y el Sportage, incluidos en versiones híbridas e híbridas enchufables, que representaron el 25 % de su producción en 2024.

Kia Slovakia ha reducido su consumo energético y de agua, y opera desde 2024 con electricidad 100 % renovable. A finales de este año, prevé generar el 1,5 % de sus necesidades energéticas a través de una nueva planta fotovoltaica instalada en el recinto.