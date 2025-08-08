El Kia EV4 se deja ver en movimiento por primera vez: 10.000 km en Nürburgring y mínima degradación de batería

El nuevo eléctrico compacto de Kia completa pruebas de resistencia al límite antes de su llegada a los concesionarios en octubre. La batería de cuarta generación mantiene el 95% de su capacidad tras un programa equivalente a 110.000 km.

Ya tuvimos la oportunidad de verlo y tocarlo. Ahora es momento para que el modelo comience a rodar para someterlo a las pruebas de validación. El Kia EV4, el próximo modelo 100% eléctrico del fabricante surcoreano, ha sido visto por primera vez en movimiento, aunque aún camuflado, como parte de un exigente programa de pruebas previo a su comercialización en octubre. El vehículo ha superado con éxito un test de 10.000 kilómetros en el circuito de Nürburgring, realizado entre el 90% y el 95% de sus prestaciones máximas, incluyendo múltiples sesiones de hipercarga rápida.

Además del test en circuito, Kia ha sometido al EV4 a una prueba de resistencia equivalente a 110.000 kilómetros en carretera abierta. La batería de cuarta generación, que incorpora mejoras en la gestión térmica y la distribución del refrigerante, ha mostrado una degradación mínima: los técnicos confirmaron un SoH (estado funcional) del 95 % al finalizar el programa.

El Kia EV4 llegará al mercado con dos carrocería diferentes: berlina (arriba) y compacto. Esta última se estima que será la más demandada.

"Para ofrecer un eléctrico fiable para el uso diario, debíamos validar su rendimiento tanto en condiciones reales como extremas", explica Stephan Hoferer, director de Desarrollo de Durabilidad del Centro Técnico de Hyundai Motor Europe. "Los resultados muestran un comportamiento sólido incluso bajo estrés térmico y mecánico elevado".

El sistema de batería del EV4 integra un diseño avanzado de equilibrio entre celdas, lo que contribuye a mantener la eficiencia energética a largo plazo. Estas características, junto con un sistema de frenado regenerativo que recupera hasta un 25% de la energía durante la deceleración, permiten a Kia garantizar que el vehículo conservará al menos el 70% de su capacidad tras 160.000 kilómetros o ocho años de uso.

Interior del nuevo Kia EV4.

La primera prueba dinámica para medios está prevista para el próximo 24 de septiembre, semanas antes de la llegada del modelo a los concesionarios europeos.