Enfrentamos los dos extremos del mercado eléctrico: Porsche Macan Turbo y Kia EV3

En esta prueba enfrentamos dos coches eléctricos galardonados en los premios Ecomotor, el Porsche Macan y el Kia EV3. Son los dos polos opuestos de la oferta eléctrica actual, un coche pequeño urbano y accesible de 204 caballos o el SUV muy deportivo, de hasta 640 CV, encarnado por el Macan. De 28.000 a 116.000 euros, o lo que es lo mismo, de accesible a muy exclusivo.

Dos de los coches galardonados en la última edición de los premios Ecomotor, el Kia EV3 y el nuevo Porsche Macan, pasan por nuestras manos para analizar su tecnología, diseño, equipamiento y, sobre todo, su comportamiento dinámico. Son dos vehículos muy diferentes, con un tipo de cliente totalmente distinto y con precios aún más divergentes. Desde los 36.000 euros del Kia a los que se pueden descontar el Plan Moves y el CAE (puede quedar en 22.000 euros), a los más de 115.000 euros sin posibilidad de aplicar el Moves, por su precio. Son los dos polos en el mundo de la movilidad eléctrica.

Kia y Porsche son dos marcas completamente diferentes por su filosofía de producto, por el tipo de cliente y también por el precio de venta de sus modelos. Pero ambas están logrando unos resultados impresionantes en los mercados español y europeo. También estos resultados tan buenos de ambas compañías se enmarcan en dos escalas diferentes: si hablamos de España, para Porsche vender 4.000 unidades en el año 2024 es un gran éxito comercial, sin duda. Sin embargo, en el caso de Kia estar por debajo de los 60.000 coches al año, como ocurrió en 2024, no es un resultado a destacar, porque lo normal en la marca coreana es superar esa cifra cada año.

Dos marcas triunfadoras

En cualquier caso son dos marcas que están triunfando en los mercados, entre otras cosas por sus amplias gamas de productos. En este sentido, las novedades para ambas compañías están llegando de los nuevos modelos eléctricos. Por todo ello hemos querido comparar los dos modelos clave de ambas marcas en su gran revolución eléctrica, el Kia EV3 y el nuevo Porsche Macan.

El Porsche Macan representa la sublimación deportiva del coche eléctrico. 640 caballos dos motores y prestaciones de infarto.

Por una parte, el modelo de Kia es un gran paso porque tras la llegada de los EV6 y EV9, más caros y con la tecnología más avanzada, incluyendo su estructura eléctrica de 800 voltios, ahora llega al mercado el hermano pequeño, el EV3, más accesible. Un coche sin esta avanzada tecnología. Además, por su escala de precios, se dirige hacia un usuario medio que busca un coche para todo con un precio muy razonable.

En el otro lado de la balanza encontramos el Porsche Macan, que es otra cosa muy distinta. Sobre todo en el caso de nuestro coche de pruebas, el Turbo, que es la variante más potente y deportiva, pero también la más cara. Nada menos que 91.000 euros de diferencia entre ambos modelos. Pero es que su cliente está ahí.

Coches eléctricos avanzados

También son vehículos radicalmente opuestos por su configuración. El Kia es un producto de acceso para una familia, que se puede utilizar tanto durante la semana para ir al trabajo o para hacer los desplazamientos habituales como durante el fin de semana. En este último caso, permite hacer viajes con pocas limitaciones, sobre todo con la versión de batería grande.

El Kia es un coche muy llamativo por su estilo moderno, y también un coche accesible para dar el salto a la electrificación.

Su autonomía homologada en el caso de esta variante de batería más capaz (long range según la denominación oficial) es de 605 km, pero es que la variante de acceso, con la batería pequeña tiene un valor homologado de 436 km. Es una cifra muy buena en un coche que tiene un precio oficial de 36.000 euros.

Hablamos de precio de lista, el oficial, sin incluir descuentos o plan Moves. Pero es que es un modelo que con las ayudas del Plan Moves III y el CAE, además de las campañas de la marca, tiene un precio de partida de 22.000 euros en la versión de batería pequeña. Una cifra muy buena que está llevando a conseguir unas magníficas ventas de este modelo, de un interesante y moderno aspecto exterior.

600 km de autonomía

Además, a esto tengo que añadirles un dato. He hecho muchos kilómetros con este modelo en diferentes circunstancias y les aseguro que su consumo es muy ajustado de verdad, incluso acelerando un poco de más en carretera. Y algo que me gusta mucho, el valor de autonomía no fluctúa como en otros coches eléctricos. Si partimos con un valor de autonomía de 400 km, por ejemplo, y hacemos un recorrido de 200 km a 120 km/h por una autovía y sin excesos, estaremos con el marcador de autonomía no muy lejos de los 180/200 km. Es decir, que es un medidor fiable y un consumo homologado bastante próximo al real.

Gran diferencia de precio: 115.000 euros en el Porsche, sin opción de ayudas, y 41.705 € en el Kia que pueden quedarse en 27.870 con ayudas.

Por ello, este Kia EV3 es un coche muy útil, versátil, con muchas opciones de poder convertirse en el primer coche para una familia. Es una opción muy válida para jóvenes que quieren comprar su primer coche y que opta porque sea un eléctrico, siempre que se disponga de un punto de recarga fácil para poder usar.

Además, tiene algo importante: su aspecto exterior es muy llamativo y juvenil, con colores claros como el de nuestra unidad de pruebas, de color verde claro. Y su interior es muy ligero, minimalista, lo que proporciona una buena sensación de espacio. Este EV3, que solo mide 4,3 metros, lo que le sitúa como un coche del segmento B, en realidad tiene la habitabilidad de un coche del segmento superior, el C. Y esto ya es algo muy personal, es un coche que enamora, con esas formas muy cuadradas y esa terminación bicolor y muy ligera. Un gran coche, en definitiva, para convertirse en el primer vehículo eléctrico de la familia.

Coche de capricho

Pero toca hablar de su rival en esta comparativa, aunque no son rivales reales en el mercado. No hay ningún cliente que se plantee comprar un Kia EV3 o un Porsche Macan Turbo como las dos opciones posibles. Si hablamos del Porsche Macan es un verdadero coche de capricho, que en esta versión "Turbo", la más potente, alcanza los 113.000 euros de precio de venta de partida sin extras. Su nivel de prestaciones no tiene ni punto de comparación con los del "pequeño" EV3, Mientras que el Kia tiene una velocidad máxima limitada en 170 km/h, en el caso de este Porsche su velocidad puede alcanzar los 260 km/h.

En el interior del Porsche encontramos lujo y deportividad, con todo centrado en las prestaciones y la conducción.

Y si lo hacemos de su capacidad de aceleración, el Kia necesita 7,7 segundos para pasar de 0 a 100 km/h. En el caso del Macan se conforma con solo 3,3 segundos. Lo que significa que mientras el modelo coreano tiene una buena aceleración, como todos los coches eléctricos, en el caso del Macan son datos de un superdeportivo y casi más cerca de un coche de carreras. Solo un dato, el Porsche 911 de 400 CV acelera en 4,1 segundos.

Esto es importante, con un Kia no podríamos hacer nada dentro de un circuito porque todo en el EV3 está pensado para un uso más familiar. Y de hecho solo hay una motorización, el de 204 caballos, y las opciones disponibles son dos baterías de diferente capacidad.

El Porsche muy deportivo

Pero sí tienen una cosa en común, que ambos son vehículos eléctricos, con una buena agilidad de marcha y con una autonomía que parte de los 605 km para la batería más grande Kia o de 436 km para la pequeña. En el caso del Porsche las cifras homologadas son bastante buenas en cuanto a consumo y autonomía, con un valor de 18,8 kWh/100 km. Con la batería de 100 kWh, la única disponible para esta versión, son 592 km.

El Kia destaca por un diseño moderno y muy ligero, minimalista que hace más sencilla la vida a bordo.

Este dato puede llevar a engaño. Si circulamos con el EV3 a una velocidad de 100 km/h tendremos un consumo similar al homologado, de unos 16 kWh, e incluso menos si lo hacemos con algo de suavidad.

Pero con el Macan no se puede utilizar la palabra tranquilidad. Porque tener un deportivo como éste, aunque vestido de SUV, con dos motores y 640 CV de potencia combinada, no es para ir tranquilo. No se puede llevar un Macan circulando por una autovía a 100 k/h y a pie de gas, salvo que estemos sin carga en la batería y tengamos que llegar al destino. Por eso, he echado en falta el modo "range" entre los modos de conducción del Macan que sí tiene el Taycan.

Modos de conducción

Ambos modelos representan dos formas de entender la vida, la más racional y sencilla en el Kia y la más exclusiva en el Porsche.

Y ya que les hablo de modos de conducción, otro aspecto interesante es el selector de modos de conducción. En ambos casos va situado en el volante, pero el del Porsche es más rápido de usar. Es giratorio y tiene cuatro opciones, normal, confort, Sport y Sport Plus. Con cada uno de ellos el coche se hace más o menos deportivo, pero es que en el modo "sport plus", con algunas de las ayudas eliminadas, se pueden hacer diabluras pese a ser un SUV de más de 2 toneladas.

No he podido rodar en el circuito con este Macan Turbo, pero durante la fase de desarrollo del coche viajé a Leipzig, donde se fabrica. Allí pude probar en el circuito de la fábrica cómo va este coche en una conducción realmente al límite. Y jamás había ido tan rápido en un circuito tan virado como aquel.

Puesto de conducción muy deportivo para que la persona que se sienta al volante pueda centrarse en conducir.

El sistema de tracción a las cuatro ruedas eléctrico del Macan permite una conducción similar a la de un coche de carreras y muy puntero. La gestión del sistema de tracción, la de poder hacer girar cada rueda con un par diferente es impresionante. Puede haber coches más rápidos, un Ferrari 812 Superfast por ejemplo o un Porsche 911 Turbo, pero la capacidad de aceleración y recuperación de este Porsche creo que es casi imposible de superar.

800 o 400 voltios

En el caso del Kia, el selector de modos de conducción va situado en la parte baja del volante. Es un pulsador con el que cambiamos entre tres opciones, Eco, normal o Sport, y resulta bastante más sencillo y práctico que en el modelo de Porsche.

En lo que se refiere a su tecnología, y con la mencionada diferencia de los 800 voltios del Porsche frente a los 400 voltios del Kia, ambos modelos salen muy bien parados en este aspecto. El Porsche tiene de todo, sistemas de ayuda a la conducción, de conectividad y un acabado muy lujoso. Pero sobre todo tiene la deportividad extrema de un coche con el que se puede rodar en un circuito sin problema.

Un detalle casi único: en el Kia al activar el intermitente aparece en el cuadro la imagen de la cámara lateral de ese lado.

El Macan es un coche de capricho para poder disfrutar de cada kilómetro recorrido, aunque eso sí, habrá que estar muy pendientes del marcador de autonomía.. El valor homologado es muy bueno, casi 600 km, pero si empezamos a darle al acelerador veremos como esas cifras se reducen drásticamente y habrá que ir, disfrutando mucho, pero pendiente de la aplicación del coche que nos indica dónde hay un punto de recarga.

Coches muy diferentes

Lo bueno de enfrentar a dos coches tan diferentes es que no hay que "mojarse" en favor de uno u otro modelo. En este caso, alguien que quiera y pueda gastarse más de 100.000 euros en la compra y disfrutar de la vida, también en la carretera, podrá buscar esta opción del Porsche Macan Turbo. O también de un Macan básico, por llamarlo de alguna manera, con su motor de 360 CV y sus 82.000 euros de precio.

Pero el cliente que representa una familia, que tiene una pareja y uno o dos niños y quiere un coche para todo y gastar poco dinero, sin duda el coche es el Kia. Una magnifica opción para el que busca dar un salto hacia el coche eléctrico y por ello una opción que está atrayendo al eléctrico a muchos clientes que antes ni se lo habían planteado.

El Porsche Macan eléctrico es un coche de tipo SUV de capricho, más rápido que muchos deportivos.

Desde su lanzamiento, Kia está vendiendo en España unas 500 unidades cada mes de este modelo. Pero es que por su precio de venta es una opción muy buena en el mercado actual del coche eléctrico. La versión básica, con la batería pequeña, tiene un precio de 36.930 euros, pero con todas las campañas de descuento, el Plan Moves III y CAE, parte de 22.910 euros. Y por ese precio se puede dar un paso adelante.

Ficha Técnica Porsche Macan Turbo

Dos motores eléctricos uno delante y otro detrás

Potencia máxima combinada : 640 CV

Par máximo: 1.130 Nm

Velocidad máxima: 260 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 3,3 segundos

Tracción: 4x4

Batería: 100 kWh

Consumo homologado WLTP en ciclo combinado 18,8 kWh.

Autonomía homologada WLTP: 592 Km

Potencia de recarga: hasta 150 kW en CC y hasta 22 kW en CA.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,78 x 1,93 x 1,62 metros

Capacidad maletero: 480 + 84 litros.

Peso en vacío: 2.480 kg.

Precio: 116.900 €.

Ficha Técnica Kia EV3 Air Long Range

El Kia es un modelo muy bien pensado, un coche familiar accesible y racional para dar el salto a la electrificación.

Motor eléctrico delantero

Potencia máxima: 204 CV

Par máximo: 283 Nm

Velocidad máxima: 170 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 7,7 segundos

Tracción: Delantera

Batería: 81,4 kWh

Consumo homologado WLTP en ciclo combinado 14,9 kWh.

Autonomía homologada WLTP: 605 Km

Potencia de recarga: hasta 128 kW en CC y hasta 11 kW en CA.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,30 x 1,85 x 1,56 metros

Capacidad maletero: 460 litros.

Peso en vacío: 1.885 kg.

Precio: 41.705 euros € (con descuentos y plan Moves desde 27.870 €).