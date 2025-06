"Eléctrico para todos": Kia apunta al liderazgo en ventas con el EV3 y declara la guerra al Renault 5

Emilio Herrera, CEO de Kia Iberia, recoge el premio al Mejor Eléctrico para el nuevo EV3 y lanza un mensaje claro: "Este coche es un antes y un después". La marca coreana aspira a liderar el mercado español de eléctricos en 2025.

Durante la entrega de los XIII Premios Motor de elEconomista, Emilio Herrera, CEO de Kia Iberia, fue contundente al recoger el galardón al Mejor Vehículo Eléctrico del Año por el Kia EV3: "Este coche es un antes y un después para Kia". El mensaje refleja la ambición de la firma coreana por liderar el mercado español de vehículos eléctricos con un modelo compacto, accesible y de vocación popular.

Emilio Herrera, responsable de Kia en España, presume de su modelo eléctrico.

Un coche asequible

El Kia EV3 es mucho más que un utilitario eléctrico. Con un diseño que hereda la personalidad del EV9 y la eficiencia tecnológica del EV6, el modelo ha sido concebido para democratizar el coche eléctrico. Su precio, que se sitúa en torno a los 20.000 euros con ayudas del Plan Moves, lo convierte en uno de los eléctricos más asequibles del mercado, una característica que, según Herrera, "elimina una de las grandes barreras de entrada a la electrificación".

"El Kia EV3 puede ser el primer o el único coche de una familia, algo que hasta ahora no era posible con eléctricos por su precio. Hemos conseguido traer un modelo para el gran público", aseguró. Las cifras avalan sus palabras: en abril, un mes marcado por la baja demanda debido a la Semana Santa y al "apagón", Kia vendió más de 500 unidades del EV3 en España.

Objetivo: ser el eléctrico más vendido en España

Herrera no dudó en mostrar su ambición. "Creemos que podemos convertirnos en el modelo eléctrico más vendido en España este año. Tenemos una lucha amigable con el Renault 5, pero lo vamos a intentar", afirmó. Un mensaje que lanza un pulso directo al compacto eléctrico de la marca francesa, uno de los principales competidores en la franja de los eléctricos populares.

Kia, que en un primer momento se posicionó en el mercado con modelos premium como el EV6 y el EV9, ahora abre una nueva etapa donde el volumen será protagonista. "Antes fabricábamos coches de alta gama, que no eran para todo el mundo. El EV3 cambia eso. Este sí es un coche pensado para todos", insistió Herrera.

La presión de Bruselas y la necesidad de ayudas

El CEO de Kia Iberia también aprovechó su intervención para recordar que el impulso al coche eléctrico no es sólo una cuestión de estrategia comercial, sino una obligación regulatoria. "Tenemos que vender eléctricos porque si no nos caen unas multas impresionantes desde la Unión Europea", recordó. En ese contexto, valoró positivamente la ampliación de tres años en los objetivos de CO2 para el sector, pero advirtió: "Si no cumplimos, esto puede costar a la industria unos 15.000 millones de euros".

Una cifra nada desdeñable que, como él mismo apuntó, equivale al superávit de la balanza comercial del automóvil español. "Hemos hecho los deberes y nos vamos a adaptar, pero las ayudas siguen siendo imprescindibles para llegar a los objetivos que nos marcan desde Europa", concluyó.