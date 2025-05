Kia EV3, un coche no solo para ciudad, también para viajar

Con la llegada del EV3, Kia ha puesto en el mercado un vehículo eléctrico de dimensiones contenidas pero muy amplio por dentro, 460 litros de maletero y con hasta 609 km de autonomía homologada en ciclo mixto y de hasta 773 km en uso urbano. Un coche eléctrico que ya puede ser el vehículo de una familia.

El Kia EV3 se está posicionando muy bien en el mercado español donde está logrando unas ventas de 500 unidades al mes, una cifra impensable hace solo unos meses. De hecho, en abril, el eléctrico más vendido en España y Baleares ha sido el Kia EV3. Pero es que la llegada de nuevos modelos eléctricos de precio más ajustado al mercado, como el Renault 5 o el Kia EV3, está relanzando las ventas de este tipo de coches.

En el caso de la coreana Kia, su estrategia eléctrica se centraba en lanzar primero los coches más caros y sofisticados y posteriormente ir lanzando al mercado modelos más accesibles. Esa estrategia ha hecho que sus ventas de eléctricos fueran algo limitadas, aunque dentro de las previsiones hechas por la marca.

Pero tras el lanzamiento del EV6 como su modelo eléctrico de última generación, y posteriormente el EV9 como un vehículo de siete plazas y la más avanzada tecnología, pero también caro, ahora le ha llegado el turno al coche más interesante de la gama, el EV3.

Ofensiva eléctrica

En los próximos meses habrá un verdadera ofensiva de nuevos modelos eléctricos en Kia. Llegarán el EV4 con sus dos carrocerías, el PB5, una amplia familia de furgonetas eléctricas, el EV5, el restyling del EV6 y en 2026 llegará una nueva ofensiva con el EV2. este último un coche más pequeño que el EV3, de enfoque más urbano. Y lo más importante, un vehículo fabricado en Europa.

Nuestra prueba entre Alcobendas y Burgos de ida y vuelta se saldó con un consumo medio de 18,9 kWh.

Pero volvamos con el EV3. Este es un modelo intermedio que ofrece un gran espacio interior, consecuencia de su gran batalla, mientras que sus dimensiones exteriores son bastante reducidas. Eso hace que se mueva muy bien en el entorno urbano, por sus dimensiones, su motorización y también por esa etiqueta "0 emisiones" que supone un gran respiro en las grandes ciudades como Madrid.

Es un modelo que con las ayudas del Plan Moves III y el CAE tiene un precio de partida de 22.000 euros. Sin duda es una cifra muy buena que está llevando a conseguir unas ventas muy buenas de este modelo, de un interesante y moderno aspecto exterior. Y le convierte en una opción muy razonable para una familia joven que quiere comprar su primer coche y que opta porque sea un eléctrico.

Tecnología de 400 voltios

No emplea la tecnología de 800 voltios de sus hermanos mayores, los EV6 y EV9, pero si equipa una mecánica muy eficiente y con una capacidad de carga muy buena. Y sobre todo cuenta con una batería de mayor densidad energética. Con ello, el EV3 es un coche muy equilibrado que destaca por su buena autonomía.

Este nuevo SUV eléctrico de Kia rompe una de las barreras tradicionales de los coches eléctricos de su segmento el hacer compatible su utilización más urbana, habitual en los coches eléctricos de este segmento, con un uso en carretera e incluso autopistas también de primer nivel.

A la hora de salir de viaje, ofrece una de las mejores cotas de habitabilidad y maletero de su clase, además de la mejor autonomía de su categoría, carga rápida, y un buen comportamiento dinámico, comparable al de modelos de segmentos superiores. E incluye numerosas funcionalidades que facilitan la vida a sus conductores.

Dos baterías: 58 y 81 kWh

Gracias al uso de la plataforma modular eléctrica global del grupo coreano, equipa una batería de 58,3 kWh, mientras que la variante EV3 Long Range está equipada con una gran batería de 81,4 kWh. Con la batería más grande, la autonomía homologada WLTP en ciclo combinado es de 605 km. Esta batería grande emplea la útima tecnología de baterías lo que permite un 22% de aumento de la densidad energética.

El puesto de conducción es muy tecnológico, con una gran pantalla con el cuadro de instrumentos y la pantalla central unidas.

Sin duda otro de los aspectos clave está en su consumo muy ajustado. Si utilizamos los valores homologados, éste se sitúa entre 14,9 y 16,2 kWh/100 km, dependiendo de la versión. Unas cifras muy buenas que se pueden conseguir no solo por la eficiencia de su mecánica sino también por la buena aerodinámica, con un Cx de 0,263.

La otra clave de la versatilidad de uso que proporciona el nuevo EV3 es su buena capacidad de recarga. Pese a no contar con la tecnología de 800 voltios, que encarecería los costes de producción y no supone una notable ventaja en un coche pequeño como éste, permite una carga muy rápida. Se puede cargar del 10 al 80% en 29 minutos con la batería pequeña y 31 minutos con la grande. Además, cuenta con un interesante sistema de planificación de rutas que nos indicará los sitios donde poder recargar y el estado de los mismos, si están libres o no.

Autonomía precisa

Y cuenta con un interesante sistema para medir de una forma muy precisa la autonomía restante en base a los estilos de conducción y la situación del tráfico, lo que supone una garantía. Además, permite reducir el stress que produce en ocasiones circular con un coche eléctrico y no saber si realmente podremos llegar al destino.

Hemos podido hacer una primera toma de contacto con este nuevo e interesante modelo de Kia en un recorrido muy poco apropiado para lo que es un coche eléctrico. Un recorrido desde Alcobendas hasta Burgos, ida y vuelta, incluyendo también un tramo de carretera secundaria y muy virada. En total, hemos completado los 460 km de nuestro recorrido con un consumo real de 18,9 kWh/100 km. El recorrido lo hemos hecho conduciendo bastante rápido, sin hacer concesiones en busca de un consumo más ajustado.

Estéticamente, el nuevo EV3 es como un EV9 pero a escala reducida, con un diseño muy moderno.

También durante nuestro trayecto hemos hecho una parada intermedia en un cargador de alta capacidad de Zunder. Nuestro poste de recarga, doble, era de 250 kW, en nuestro caso nuestro coche cargó a 100 kW, lo que permite una carga muy rápida.

Tarjeta Kia Charge

Para hacer esta recarga utilizamos la tarjeta Kia Charge. Esta tarjeta permite a todos los clientes de vehículos enchufables de Kia tener una sola tarjeta para recargar en más de 800.000 puntos de recarga públicos en toda Europa. Y de ellos más de 15.000 operativos en España.

Esta tarjeta tiene tres opciones, una basica, gratuita, con la que se paga la recarga a precio del suministrador, una intermedia con un descuento en los precios aplicados y la premium con la que la electricidad se paga a 0,42€ el kWh. La facturación se hace mensualmente.

Después de hacer este recorrido de prueba con el EV3, me parece que realmente el nuevo modelo de Kia es una opción muy válida para las personas que cuentan con la posibilidad de un punto de recarga en casa dedicado. Personas que quieren dar el salto a la electrificación y que buscan un coche familiar polivalente para rodar por ciudad pero también para hacer viajes, eso sí, con un poco de planificación.