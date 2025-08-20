Un taxista revela tres funciones ocultas del cinturón de seguridad en el coche: "Esto último espero que no tengáis que utilizarlo"

Los vehículos tienen sistemas mucho más complejos de los que a veces imaginamos. En cada uno de ellos, hay una infinidad de piezas, herramientas, sensores y botones, por lo que es difícil que una persona que no sea experta en automoción conozca todas las posibilidades que ofrece un coche. Pero si hay alguien que los conoce a fondo son los taxistas, ya que pasan horas y horas sentados al volante.

Y es que hay veces que hasta los elementos más evidentes tienen más funciones de las que parece. Un buen ejemplo es el cinturón de seguridad, un componente que es obligatorio para los pasajeros y que, a priori, no tiene nada que esconder: se estira, se pasa por delante del cuerpo y se engancha a la hebilla metálica. Pues bien, un taxista ha revelado tres funciones desconocidas del cinturón de seguridad.

En profundidad

El conductor profesional y creador de contenido bajo el nombre de @historias_de_un_taxista, ha compartido un vídeo en el que explica que el cinturón de seguridad tiene utilidades más allá de su función evidente de reforzar la seguridad de los pasajeros. En primer lugar, sirve para conocer el historial del vehículo y comprobar si ha sufrido algún accidente.

Para ello, lo único que hay que hacer es sacar todo el cinturón y revisar que en la parte final de la cinta no tiene ni marcas de agua ni de barro, ya que "eso quiere decir que el coche no se ha inundado nunca". Por eso, el taxista recomienda hacerlo especialmente a quienes vayan a comprar un coche de segunda mano.

La segunda función desconocida es clave si el coche te ha dejado tirado y no arranca. Para empujarlo hasta un lugar seguro, una buena opción es sacar todo el cinturón, cerrar la puerta dejándolo en el exterior y utilizarlo como una especie de arnés. De esta forma es posible utilizar la fuerza de todo el cuerpo para empujar el coche, y además "mientras empujas puedes girar el volante".

Una función que nadie desea utilizar

Tal y como comenta el taxista, otra opción que nos da el cinturón es utilizarlo como martillo para romper el cristal en caso de emergencia. Es decir, si una persona se queda atrapada dentro del coche y necesita un objeto duro para atravesar el cristal, puede hacer uso del enganche del cinturón. "Esto último espero que no tengáis que utilizarlo nunca", comenta el conductor que por último añade que nunca lo ha comprobado porque no quiere romper su cristal.