Honda Prelude vuelve como híbrido deportivo: lanzamiento en 2026 y primera prueba en octubre…, aunque ya lo puedes ver rodando

El nuevo Honda Prelude llegará a España a comienzos de 2026. El modelo debutará en Europa con la innovadora transmisión simulada "S+ Shift" y una plataforma heredada del Civic Type R. Las primeras pruebas de conducción para la prensa están previstas para octubre, momento en que podremos contaros nuestras sensaciones al volante. En Japón ya se han dado una divertida vuelta.

Honda ultima la llegada del Prelude, uno de sus nombres más emblemáticos, que volverá al mercado europeo a principios de 2026 como un coupé híbrido e:HEV de nueva generación. Con una imagen fiel al prototipo mostrado en el Salón del Automóvil de Tokio de 2023, el modelo marca un hito al incorporar por primera vez la tecnología S+ Shift, un sistema de simulación de cambios de marcha que promete recuperar las sensaciones deportivas tradicionales en un tren motriz electrificado.

El nuevo Prelude no será un SUV, ni una reinterpretación nostálgica. Mantendrá la silueta 2+2 coupé, con tracción delantera y un diseño inspirado en los planeadores: limpio, sobrio y aerodinámico. Todo ello sobre una base técnica completamente renovada, derivada del Civic Type R, con suspensión delantera de doble pivote desacoplado y frenos Brembo.

Diseño inspirado en los planeadores.

Tecnología "S+ Shift": simulación con sensaciones

Como hemos comentado, una de las principales novedades será la implementación de la transmisión simulada "S+ Shift", una tecnología desarrollada por Honda para reforzar la experiencia de conducción en sus futuros híbridos. Este sistema, que no implica una caja de cambios física, permite al conductor seleccionar "marchas virtuales" mediante levas en el volante (ya lo vimos en el nuevo Lexus RZ), al tiempo que el sonido del motor —modulado electrónicamente— acompaña los cambios como si de una transmisión automática deportiva se tratase.

Modos de conducción y activación de la transmisión simulada "S+ Shift", en la consola central.

Honda asegura que esta solución acentúa las sensaciones en aceleraciones y reducciones, simulando incluso las sacudidas del cambio, especialmente en modo deportivo. Según las primeras impresiones de algunos medios japoneses, el resultado es sorprendentemente convincente.

Plataforma y propulsión: base nueva, motor revisado

El Prelude 2026 utilizará una plataforma modular de nueva generación, más ligera —hasta 90 kg menos— y adaptada a propulsores electrificados. Se espera que monte una evolución del actual sistema híbrido e:HEV con motor térmico 2.0 de ciclo Atkinson, inyección directa y mejoras de eficiencia que podrían situar la potencia final por encima de los 200 CV.

Este tren motriz utilizará, como en otros híbridos Honda, dos motores eléctricos: uno que actúa como generador y otro que impulsa directamente las ruedas. La transmisión —de una sola relación— solo conecta el motor térmico a las ruedas en determinadas circunstancias (como a alta velocidad), manteniendo así el carácter eléctrico predominante en la mayoría de situaciones. En función del mercado y la configuración, podría ofrecer tracción total mediante un motor eléctrico trasero adicional.

Diseño y habitáculo: coupé con elegancia práctica

El diseño interior del Prelude apostará por una estética elegante, pero no minimalista. Contará con una pantalla táctil central, instrumentación digital y un salpicadero de líneas flotantes recubierto parcialmente en polipiel blanca. La configuración de asientos diferenciará claramente entre el enfoque más deportivo del conductor y la comodidad del acompañante, manteniendo el equilibrio entre ergonomía y refinamiento.

Interior del nuevo Prelude, unidad destinada al mercado japonés.

El maletero, por su parte, ofrecerá una solución práctica gracias a un doble fondo, lo que evidencia que Honda busca combinar placer de conducción con una usabilidad razonable en el día a día.

Un legado de 25 años de híbridos y un futuro con emoción

La llegada del nuevo Prelude coincide con el 25º aniversario del primer híbrido de Honda en Europa, el Insight de 1999. Desde entonces, la marca ha evolucionado su tecnología híbrida hasta llegar a la actual gama electrificada —Jazz, Civic, CR-V, HR-V, entre otros— y ahora apuesta por dotarla de mayor emoción y carácter dinámico con soluciones como el sistema S+ Shift.

Hans De Jaeger, vicepresidente sénior de Honda Motor Europe, afirma: "El Honda Prelude es un modelo icónico y su última incorporación promete fortalecer ese legado con nuestro emblemático rendimiento híbrido y la última tecnología dinámica".

Debutará primero en Japón en septiembre de 2025, antes de su llegada a Europa a lo largo del primer semestre de 2026. Desde Honda se espera que este modelo sirva de puente entre la eficiencia electrificada y el placer de conducción clásico, frente a rivales como el futuro Toyota Celica.