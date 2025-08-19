A partir de ahora y hasta noviembre, la carretera M-409 de Madrid permanecerá cortada por obras: así afectará al tráfico en Leganés y Fuenlabrada

Durante el verano, muchos ayuntamientos ponen en marcha distintos trabajos de reparación en sus carreteras. Y es que aunque para los conductores sea una pesadilla conducir con varias vías cortadas, la realidad es que el clima cálido y seco, junto con el aumento de las horas de luz, hacen de los meses estivales el momento más adecuado para realizar obras.

Un buen ejemplo es la Comunidad de Madrid, puesto que las obras en su red de carreteras están provocando un aumento medio del 32% en los tiempos de viaje. A partir de ahora, a las vías ya cortadas se suma la M-409, ya que el tramo que une las localidades de Leganés y Fuenlabrada estará cerrada durante un tiempo estimado de tres meses.

En profundidad

Tal y como ha informado la Policía de Leganés a través de sus redes sociales, se corta totalmente la carretera M-409 por "trabajos de reparación estructural en los pasos sobre la M-50". Concretamente, el tramo afectado está en el kilómetro 1+600, que conecta Leganés y Fuenlabrada a la altura de Parque Polvoranca y La Serna.

Como itinerario alternativo, las autoridades sugieren a los conductores destino Leganés desde Fuenlabrada que circulen por la M-407 o a través de Bosquesur, cerca del antiguo Centro Comercial Arroyosur. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Fuenlabrada recomienda incorporarse a la M-50 a la altura del Parque de la Pollina. En sentido contrario, se podrá utilizar la vía de servicio M-409.

Más detalles

En cuanto al transporte público, hay varias líneas de autobuses que también se verán afectadas. Específicamente, serán las siguientes: 491, 492, 493, 497, N-803 y N-804. Todas ellas tomarán la ruta alternativa de Arroyosur pero no cambiarán sus paradas, por lo que la única modificación será en la ruta.