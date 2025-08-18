Las cuatro grandes empresas de renting en España ganan 264 millones en 2024, un 15% más

Las cuatro empresas más grandes de renting en España cerraron el año pasado con un beneficio conjunto de 264,67 millones de euros, esto es un 15% más que lo registrado en 2023. Sin embargo, las cuentas han sido dispares, con Alphabet y Ayvens reduciendo sus ganancias, mientras que Arval las incrementó en más de un 70%.

Las nuevas tendencias de movilidad continúan impulsando al sector del alquiler a largo plazo. El año pasado, el renting facturó 8.752 millones de euros, un 9,47% más que el ejercicio anterior, al tiempo que el parque de vehículo creció un 5% anual hasta las 947.666 unidades, según las cifras publicadas por la Asociación Española de Renting (AER).

Las top 4 empresas de renting en España: Arval, Alphabet, Ayvens y Northgate incrementaron su facturación un 9% en línea con el sector, no obstante, su beneficio neto fue dispar por diversas razones externa e internas, según se detalla en las cuentas financieras de las compañías depositadas en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso elEconomista.es.

Empezando por el hecho de que en 2023, se podían contar cinco empresas dominantes en el sector, ya que a partir del año pasado LeasePlan dejó de existir para fusionarse con ALD Automotive y formar Ayvens, que publica su primera cuenta de resultados bajo esta denominación. No obstante, la integración de ambas sociedades se está acometiendo este año, por lo que el impacto de esta fusión en los números de las cuentas financieras de 2024.

Aun así, el resultado del ejercicio para Ayvens (antes ALD Automotive) se ha visto impactado por los altos tipos de interés de la primera mitad de 2024, lo que redujo su resultado financiero. En el año en el que la francesa ha preparado su fusión con Leaseplan, la cual adquirió en 2023, anotó un beneficio después de impuestos fue de 36,46 millones de euros, un 35,7% menor que el de 2023. Asimismo, el año pasado redujo su plantilla en 25 empleados, quedándose con 448 trabajadores.

La otra empresa que redujo su resultado un 20% el año pasado fue Alphabet España. La filial de renting de Grupo BMW anotó un deterioro del inmovilizado por 8,6 millones de euros a causa de las afectaciones por la Dana del pasado 29 de octubre. Esto provocó que su beneficio después de impuestos fuera de 37,72 millones.

Al otro lado de la balanza, se encuentra Arval, que ha hecho crecer su beneficio después de impuestos un 70,6% hasta los 135,35 millones de euros. La empresa de renting de BNP Paribas, se ha beneficiado de un buen impulso del mercado de vehículos usados por la falta de oferta, que aunado a acciones de control de gasto, "así como un coste de riesgo adecuado", que le ayudó a mejorar en sus resultados financieros, "significativamente superiores" a los de 2023.

En la misma línea, Northgate incrementó sus ganancias en España un 18,7% interanual, hasta los 55,14 millones de euros. La empresa británica se vio beneficiada el año pasado por la mejora en el suministro de nuevos vehículos por parte de los fabricantes, sobre todo porque disminuyeron las restricciones que causaron la crisis de componentes en los años anteriores. Esto le permitió acelerar la renovación de su flota, y conseguir nuevos clientes.

La cifra de negocios crece un 9%

Las cuatro empresas han visto crecer sus ingresos el año pasado. Todas las sociedades han incrementado su cifra neta de negocios. Siendo asimismo Arval la que más crece. El gigante del renting en España, que retiene un 25% de cuota de mercado en el país, facturó 1.319 millones de euros el año pasado, un 12,4% más.

La filial de la francesa, dirigida por Miguel Cabaça, también cerró 2024 con 232.200 unidades en su flota, es decir, un 4,5% más que el año pasado, ya que pudo adquirir más vehículos gracias a que los tipos de interés se redujeron en la segunda mitad del ejercicio.

La segunda en registrar un incremento de dos cifras en su facturación ha sido Alphabet. La empresa dirigida por Alberto Copado cerró 2024 con una cifra de negocio de 431,16 millones de euros, un 11% más que en el año precedente, además de que incrementó su volumen de flota un 3% interanual, concluyendo en 76.800 unidades, la primera vez en su historia que supera esta cifra.

A esta le siguió en incremento Northgate, que ingresó 318,88 millones de euros el año pasado, un 9,5% más que el ejercicio anterior. La sociedad consiguió esta cifra en un ejercicio en el que llevó a cabo incrementos de tarifas en sus cuotas de alquiler, para compensar los efectos derivados del contexto inflacionario, el cual ha afectado especialmente al precio de compra de vehículos nuevos, pero también al coste de reparaciones y de personal, según explica en sus cuentas. Aun así, la compañía dirigida por Jorge Alarcón consiguió incrementar su flota en un 4,6% hasta superar las 65.000 unidades.

Ayvens, en su primer año bajo la nueva marca, que lanzó en marzo del año pasado, registró una cifra neta de negocio de 997,66 millones de euros, esto es un 4% más que el ejercicio precedente. De los cuales 363,74 millones provinieron directamente de sus ventas. La empresa de origen francés consigue esta cifra, al mismo tiempo que incrementa su cuota de mercado con la absorción de LeasePlan. No obstante, la flota de la compañía disminuye un 6% debido a un ajuste en su flota flexible, quedándose en las 125.887 unidades.

Con todo, estas cuatro empresas concentran, con un volumen de flota total de 499.887 unidades, concentran más de la mitad (52%) del parque vehicular con el que cerró el sector del renting el año pasado. Además, sus ingresos representan el 35% del total de facturación del sector el año pasado, con un total de cifra de negocio, entre las cuatro empresas, de 3.066 millones de euros.