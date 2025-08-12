Alphabet España (BMW) gana un 20% menos en 2024 con 37 millones por la afectación de la Dana a su flota

El impacto de la Dana ha pasado factura a Alphabet España. La empresa de renting y movilidad, de Grupo BMW, registró un resultado del ejercicio de 37,72 millones de euros en 2024, un 20% menos que los 47,25 millones que anotó el ejercicio pasado. En parte debido al deterioro que anotó en sus cuentas por el golpe que supuso la tormenta a su flota en la Comunidad Valenciana.

De hecho, la empresa explica en sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por elEconomista.es que durante el ejercicio pasado, algunos vehículos, propiedad de la empresa y alquilados por clientes, fueron dañados por las riadas que se produjeron en la provincia de Valencia por la tormenta del pasado 29 de octubre.

Esto provocó que la empresa haya tenido que reconocer un importe de 8,6 millones de euros en sus cuentas de resultados por deterioro del inmovilizado (vehículos) en la cuenta de pérdidas y ganancias. Como consecuencia, la empresa de renting de BMW ha reclamado al Consorcio de Compensación de Seguros 6,7 millones de euros que también ha anotado en la hoja de resultados.

La tormenta afectó lo que parecía un buen ejercicio en actividad para la compañía. Cerró 2024 con una cifra de negocio de 431,16 millones de euros, un 11% más que en el año precedente, además de que incrementó su volumen flota un 3% interanual, concluyendo en 85.19 1 unidades, la primera vez en su historia que supera esta cifra, y en un año que el sector del renting creció un 13,38%, hasta las 336.140 unidades, según las cifras de la Asociación Española de Renting de Vehículos. Asimismo, Alphabet España incrementó la participación de los vehículos eléctricos en su portafolio, un 25% más respecto a 2023.

La compañía, constituida en España desde 1999, también detalla que el vencimiento medio de los contratos de su flota es de 49 meses. Así, el valor residual de los automóviles a la finalización de estos asciende a 985 millones de euros (+7,79%).

Con todo, la compañía de renting de BMW, dirigida desde 2022 por Alberto Copado, anotó un beneficio antes de impuesto de 46,97 millones de euros, un 25% menos que el año anterior. Al mismo tiempo que obtuvo un resultado de explotación de 83,53 millones de euros, casi el mismo (-0,09%) que el registrado el año anterior.

Alphabet España, rompe así con una racha de crecimientos en beneficios: en 2022 registró un resultado histórico de 39,6 millones de euros, casi el doble del ejercicio precedente, y el de 2023, que estuvo un 19% por encima del anterior. Aun así, la compañía de renting consiguió cerrar el ejercicio con la misma plantilla que lo hizo hace dos años: 224 empleados, de los cuales 5 eran directivos, 73 técnicos, y 146 administrativos.

"Una cifra récord" de flota en 2025

Alphabet España ha afirmado que en los primeros seis meses de 2025 ha conseguido "una cifra récord" en su flota, impulsada por el repunte de matriculaciones y nuevos contratos. En este sentido, ha detallado que los coches eléctricos se han duplicado (+112%).

A nivel mundial, la matriz de la empresa de movilidad, que opera en 38 mercados, concluyó 2024 con una flota de 760.000 unidades, es decir, un 6% más que el año anterior. También un crecimiento del 23% interanual en nuevos contratos hasta los 250.000 vehículos en su segmento de clientes.

La matriz, que incluyó a Eslovenia y otros países bálticos el año anterior, registró un incremento del 52% en la demanda de vehículos eléctricos en su flota, mientras que de electrificados (híbridos enchufables y 100% eléctricos) fue del 45% en comparación con 2023. Así, estos vehículos representan ya el 35% de a flota total de Alphabet a nivel global.