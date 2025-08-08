Así se realizan las pruebas Euro NCAP: el Omoda 9 como ejemplo de seguridad cinco estrellas

Conseguir la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP sigue siendo un desafío para los fabricantes de automóviles. Entre los últimos modelos evaluados, el Omoda 9 ha alcanzado las cinco estrellas, demostrando cómo se someten los vehículos modernos a rigurosas pruebas de choque y seguridad activa y pasiva.

Euro NCAP, el programa europeo de evaluación de automóviles nuevos, se encarga de analizar exhaustivamente la seguridad de los vehículos antes de su llegada al mercado. Entre las últimas pruebas realizadas, el Omoda 9, buque insignia de la marca y equipado con el sistema híbrido SHS, sirve de ejemplo de cómo se evalúan tanto la protección de los ocupantes como la de peatones y ciclistas, tal y como podemos ver en este vídeo.

Vídeo YouTube

Las calificaciones finales

El modelo obtuvo un 90% en protección de ocupantes adultos, 85% en protección infantil, 81% en protección de usuarios vulnerables de la vía y 80% en sistemas de asistencia a la conducción. Según Euro NCAP, "el habitáculo se mantuvo estable en la prueba de choque frontal con desplazamiento parcial, ofreciendo buena protección a rodillas y fémures de conductor y acompañante". Además, el vehículo asegura "un nivel consistente de protección para ocupantes de diferentes tamaños y posiciones".

En los impactos laterales, el Omoda 9 logró la máxima puntuación, con protección adecuada en todas las zonas críticas del cuerpo. Los airbags funcionaron correctamente, garantizando protección efectiva para conductor y pasajeros. El SUV también demostró "excelente protección contra lesiones por latigazo cervical en colisiones traseras", gracias a los sistemas de asiento y reposacabezas delanteros y traseros. Las puertas y ventanas permiten "una rápida evacuación en caso de inmersión del vehículo".

La seguridad infantil se evaluó con pruebas de choque frontal y lateral para niños de 6 y 10 años, con resultados máximos. El airbag del acompañante delantero puede desactivarse para permitir la instalación de sistemas de retención infantil orientados hacia atrás, y cuenta con un sistema de detección de presencia de niños que alerta si un menor permanece dentro del vehículo.

En cuanto a la protección de peatones y ciclistas, el Omoda 9 ofreció un nivel "bueno o adecuado en la mayoría de las zonas", mientras que el sistema de frenado autónomo de emergencia (AEB) reaccionó eficazmente frente a peatones, ciclistas y otros vehículos, reduciendo riesgos de colisión.