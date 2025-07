Leapmotor ve "muy preocupante" el agotamiento de fondos para el Moves III y refleja una caída de ventas en junio

El agotamiento de los fondos del Plan Moves III en algunas comunidades autónomas empieza a preocupar a las marcas de coches eléctricos en España. La última ha sido Leapmotor, la joint venture de Stellantis 50/50 con la startup china homónima que comercializa sus dos modelos T03 y C10 en el país y que depende de estas ayudas para sostener el ritmo de ventas que ha conseguido este año.

"Estamos preocupados, muy preocupados, de hecho, porque para nosotros es fundamental que tengamos ayudas para la compra de un coche eléctrico y por eso, al no tener el Moves, habéis visto que las ventas que caen en junio", ha dicho la directora general de Leapmotor para España y Portugal Mónica Mira, en la presentación de resultados comerciales de la marca este lunes. La marca ha vendido 1.002 unidades entre enero y julio de este año, más de cuatro veces el número con el que cerró 2024 (252), y mantiene la previsión de cerrar con 2.000 unidades vendidas en 2025 en el país.

Sin embargo, según los datos de ventas presentados por la firma, Leapmotor redujo sus ventas de 227 unidades vendidas en el mes de junio a 93 en lo que va de julio. La Comunidad de Madrid publicó hace dos semanas que los solicitantes de ayudas del programa Moves III, que recibió en mayo 400 millones de euros con cargo a los presupuestos, deberían entrar en una lista de espera para recibir las subvenciones. La comunidad recibió de esta última partida de fondos 54,5 millones.

"Yo sé que hay conversaciones con el Gobierno, por parte de Anfac (patronal de fabricantes), por parte de Faconauto (patronal de concesionarios), por parte de Stellantis, y están hablando con el ministro de Industria, Jordi Hereu, que dice según las últimas conversaciones que se tienen con él, que la idea es volver a poner fondos. Pero, bueno, del dicho al hecho hay un trecho, no sabemos ni cuánto ni cuándo", ha añadido Mira.

Más de la mitad (54,7%) de las ventas de Leapmotor el año pasado en España fueron de su modelo urbano 100% eléctrico, el T03, cuyas ventas han sido un 85% a través del canal de clientes particulares. La marca comercializa este modelo con una campaña sostenida por las ayudas del Plan Moves, con las que, gracias a los 7.000 euros de descuento(con achatarramiento) más 900 euros que Stellantis aporta con la ayuda de los CAE, coloca en el mercado en 10.700 euros. Un precio competitivo para un vehículo eléctrico.

Con todo, la enseña de Stellantis, que tiene 10 años de vida, que aspira estar en el top 3 de las marcas chinas más vendidas en Europa y España, fía sus perspectivas de ventas al canal de particulares. El 76% de sus clientes el año pasado fueron clientes privados, mientras que un 16,5% han sido a través del canal B2B y un 7,3% demos. Para ello, la marca cree que fundamental que existan ayudas que impulsen las ventas de coches eléctricos, que hasta junio de este año tenían una cuota de más del 7%, según los datos de matriculaciones Anfac.

De su otro modelo, el C10, que vende en versión 100% eléctrico (BEV) de autonomía extendida (REEV) donde el motor de combustión recarga la batería para ofrecer hasta 145 kilómetros de conducción eléctrica, ha llegado a ser el 43% de sus ventas el mes de junio. Con un interés por colocarlo en el mercado B2B: taxis, VTC e instituciones oficiales, de donde provino el 30% de sus ventas este año y donde competiría con marcas como Tesla, Polestar o BYD. La marca llega a mitad de año contando con 65 puntos de venta repartidos por España.

A nivel global, la marca china espera vende más de medio millón de unidades en todos sus mercados, un 70% más que las 293.724 unidades que vendió en 2024, y más que triplicando las 144.155 de 2023.

Posibilidad de fabricar Leapmotor en España

La marca china, que tiene que hacer frente a los aranceles de hasta el 35% que la Comisión Europea ha impuesto a los vehículos eléctricos fabricados en el país asiático e importados al continente, sigue evaluando la colocación de las líneas de montaje para fabricar su modelo T03 en Europa. Hasta marzo de este año, el eléctrico urbano se producía en Polonia.

Sin embargo, la agencia Reuters avanzó en marzo de este año que el grupo multinacional estaría evaluando la posibilidad de fabricar este el modelo B10 en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) con una inversión estimada en 200 millones de dólares. La marca, mientras tanto, ha dicho este lunes que no hay nada confirmado, aunque "la idea de fabricar en España, o en otro sitio de Europa para evitar los aranceles".

Leapmotor, que tiene una planta en Jinhua (China) está mientras tanto realizando cambios y ajustes a los modelos que comercializa en el Viejo Continente a través de sus instalaciones de pruebas en Balocco (Italia), donde ha llevado cambio ajustes de hardware en sus chasis, y de software, como en el sistema de dirección y mejorando la precisión central.