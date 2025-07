Un tren eléctrico capaz de generar su propia energía y recorrer miles de kilómetros sin recargar ya se está probando en Australia

El número de vehículos eléctricos no para de crecer, y ya no solo hablamos de coches o motos. Prácticamente cualquier forma de transporte que conocíamos hasta ahora está dejando atrás los modelos de combustión para impulsar el auge de los eléctricos, y los trenes no son una excepción.

Además, una de las mejores noticias sobre esta industria es que tiene un gran potencial. Todavía hay mucho margen para mejorar, y el mejor ejemplo es un tren de "autonomía infinita" que ya se está poniendo a prueba en Australia y que, por contradictorio que suene, es eléctrico pero no necesita ser cargado.

Se recarga solo

Este ferrocarril llamado 'Infinity Train' es un tren de mercancías minero que puede cambiar la realidad de la industria. La clave es que llena sus propias baterías mientras está en funcionamiento. Para ello, y según cuenta Motorpasión, utiliza una tecnología denominada frenada regenerativa, un sistema que le permite recuperar energía durante la frenada para recargar su batería.

Es decir, este tren está cargado con baterías y no necesita ser conectado a ninguna fuente de electricidad porque con cada frenada se va recargando. De ahí que se le conozca como el tren infinito: siempre que pueda aplicar la frenada regenerativa, podrá recargarse automáticamente.

El tren de Australia tiene truco

Hay que tener en cuenta que Fortescue, empresa desarrolladora del 'Infinity Train', lo comenzó a desarrollar en 2022 pero no lo había probado en un entorno real hasta ahora. Además, una de las claves de este modelo es que realiza un recorrido con una gran pendiente.

El tren conecta una de las principales minas de Australia con un puerto, completando una ruta que tiene un desnivel de 600 metros. Durante toda la bajada, el tren está cargado con metales, lo que aumenta su peso y favorece la regeneración de energía al poder aplicar la frenada sin que el tren se detenga.

Cuando llega al puerto, la batería está completamente cargada y tiene autonomía para llevar el tren de vuelta a la mina. En principio, todo funciona correctamente, pero una de las principales dudas de este proyecto es si podría replicarse en otras rutas sin pendiente.