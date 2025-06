Los concesionarios piden al Gobierno aportar 680 millones para la renovación del parque de vehículos

Los concesionarios han reiterado este lunes su petición al Gobierno de un Plan de Renovación que contemple ayudas para la compra de un vehículo nuevo o de hasta un año de antigüedad que emita menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro. Para ello, la patronal del sector, Faconauto, ha pedido que se destinen 680 millones de euros anuales para que los usuarios puedan adquirir un vehículo nuevo y se logren achatarrar 195.000 automóviles viejos.

Este llamamiento pone cifras a la propuesta que Faconauto lanzó hace un par de semanas en la que pedían un Plan Renove, hasta 2027, similar al Plan Reinicia Auto+ en Valencia. Según las asociaciones del sector, este esquema para los afectados por la Dana del pasado 29 de octubre ha tenido considerable éxito sobre todo gracias a que el descuento de las ayudas se hace en el momento de la compra y a que la gestión está centralizada por el Ejecutivo y no a través de 17 comunidades autónomas como el actual Plan Moves III, dotado con 400 millones de euros.

La patronal sostiene además que la sustitución de estas unidades antiguas que circulan en las carreteras españolas permitiría un recorte del 63,3% en emisiones por cada automóvil renovado, con un retorno fiscal para las administraciones públicas de 1,92 euros por cada euro invertido. Además, desde Faconauto han querido destacar nuevamente la eficacia de los planes de algunas comunidades autónomas, como el Plan Renueva tu Vehículo en Galicia, el Plan Mueve Madrid o el Plan Vehículo Menos Emisiones en País Vasco, entre otras cuatro.

"El mensaje del ciudadano es nítido: no basta con apelar a la sostenibilidad, hace falta un apoyo real. Hace falta una fiscalidad valiente, hacen falta ayudas en el momento de la compra… Es una anomalía ir a 17 ventanillas. En cualquier comunidad en las que hemos tenido un plan de renovación, los datos hablan por sí solos", ha comentado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, en la presentación del Estudio sobre el proceso de compra de vehículos y la experiencia en los concesionarios elaborado por la empresa de estudios de mercado Sigma Dos. De hecho, Blázquez se ha valido de los datos presentados por la patronal para afirmar que el principal motivo para un usuario que quiere comprar un vehículo es la edad de su coche actual: el 46,1% de los 5.000 encuestados lo señala como principal motivación.

"Se trata de descarbonizar y se trata de hacer un tránsito hacia la movilidad sostenible. Vemos en las comunidades donde ha habido planes de renovación este año, como las matriculaciones de coches de menos de 120 gramos de emisiones de CO2 son ganadores. Porque la gente, cuando tú le das una ayuda, como impulso para comprarse un coche o renovarlo, le viene bien", ha añadido la presidenta de la asociación. Asimismo, Blázquez ha propuesto que haya medidas fiscales que impulsen las ventas de vehículos, y se ha apoyado en los datos del informe, resaltando que un 33,1% de los encuestados considera que los incentivos en materia fiscal pueden ser un elemento decisivo en la compra de un coche.

La patronal recomienda en su propuesta que las ayudas se gestionen a través de la red de concesionarios para filtrar mejor los datos, como se hace actualmente con el plan desplegado en Valencia, y que al mismo tiempo se respete la neutralidad tecnológica. "No puede ir todo 100% a la electrificación", ha comentado Blázquez, subrayando que un 68,1% de los conductores encuestados no se plantea la compra de un coche eléctrico.

Faconauto, por tanto, ha detallado que la propuesta de su plan —del cual no ha recibido ninguna respuesta del Ejecutivo, según reconoce la patronal— contempla ayudas según el tipo de vehículo: 6.000 euros para modelos eléctricos e híbridos enchufables, 3.000 euros para el resto de motorizaciones que emitan menos de 95 gramos de CO2 por kilómetro y 2.000 euros para los que se sitúen entre 95 y 120 gramos.

"Entendemos que ahora mismo para el Gobierno esto no es una prioridad. Hemos hablado con los socios del Gobierno, y hay algunos para los cuales es un discurso (el de la neutralidad tecnológica) que no les molesta, todo lo contrario, cuando se enfoca en la parte social, de mantenimiento del empleo, incluso para proteger la industria, lo ven bien", ha detallado Blázquez al ser preguntada por las discusiones con el Ejecutivo sobre este plan.

Los datos del informe de la patronal revelan que el principal obstáculo para un comprador a la hora de plantearse adquirir un vehículo eléctrico es el precio (42,4%), seguido de la autonomía (52,2%), la falta de infraestructura de recarga (43,3%) y la inseguridad en torno a las ayudas (29%). Además, un 44% de los encuestados cree que las ayudas directas deberían ser una prioridad para el Gobierno para incentivar la compra de un coche eléctrico. En este sentido, un 37,8% afirma que no se compraría un vehículo 100% eléctrico sin ayudas oficiales.

También revelan que, en cuanto a los puntos de carga, estos no tienen la confianza general de los conductores, ya que un 42% percibe que hay pocos, un 47% que son difíciles de encontrar y un 40% que muchos no están operativos. Asimismo, un 46% de los encuestados afirma que no hay información clara y unificada sobre el despliegue de puntos de carga del coche eléctrico. Así, el 74,8% de los encuestados ha dicho que se decantaría a la hora de comprar un coche, por uno cuya principal tecnología sea la combustión, es decir, uno de gasolina, diésel o híbrido convencional.

Solo un 20% tiene intención de comprar un coche en el próximo año

El estudio presentado por Sigma Dos para Faconauto también revela que solo un 19,6% de los encuestados tiene la intención de comprar un coche nuevo este año. Aunque según los datos, el 85,8% pensaría en uno nuevo, y solo un 14,2% en uno de ocasión. Algo que contrasta con los datos de ventas de coches de segunda mano, que duplican en operaciones a las matriculaciones de coches nuevos (875.000 ventas de vehículos de segunda mano frente a las 490.711 unidades nuevas matriculadas hasta mayo), según datos de las patronales.

Faconauto también ha querido resaltar que los concesionarios son el principal canal por el cual se compra un vehículo nuevo, un 91,3% de los encuestados seleccionaron esta opción. Al mismo tiempo, la web oficial de la marca ocupa solo el 2,8% de las preferencias de los usuarios, mientras que un 3,7% completó la operación de compra por internet y la mitad aseguró no volver hacerlo. Y un 71% afirma que no se sentía cómodo comprando un coche sin pasar por un concesionario.

Igualmente, han resaltado que los concesionarios son la preferencia principal en cuanto a fuentes de información sobre vehículos, con el 50,9% de futuros compradores prefiriendo hacelo en un concesionario. Aunque el comportamiento es variado, porque muchos compradores consultan las webs de los fabricantes (65,6%) y portales especializados (60,5%). Más de la mitad (58,8%) declara que consulta entre tres y cinco fuentes antes de decidirse.

En cuanto al perfil de los compradores que buscan adquirir un coche en los próximos doce meses, el tramo de edad que más amplio es de los usuarios de entre 45 y 64 años, que son el 40,7%, mientras que el que menos representado está es el de los jóvenes de entre 18 y 29 año, que son el 10,8% .