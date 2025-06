"Estamos atrapados en una burocracia tremenda": el coche eléctrico en España sigue sin despegar

Durante una mesa redonda celebrada en MOGY Fest, expertos del sector del automóvil y autoridades locales expusieron los retos y oportunidades que enfrenta la movilidad eléctrica en el país. La falta de incentivos claros y la burocracia excesiva fueron los puntos más destacados.

La pasada semana, la sexta edición de MOGY Fest, evento de movilidad sostenible, acogió un interesante debate sobre el futuro del coche eléctrico en España, donde se trataron temas clave para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica. En la mesa redonda "Presente y futuro de la electrificación en España: la descarbonización, una tarea de todos", moderada por Félix García, director de Comunicación de Anfac, participaron representantes destacados del sector como José de la Uz, alcalde de Las Rozas de Madrid; Eduardo Dívar, director general de Kia España; Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica; y Miguel Cabaça, director general de Arval.

Los participantes de la mesa redonda "Presente y futuro de la electrificación en España".

Uno de los principales desafíos señalados por los expertos es la falta de una infraestructura de carga eficiente y la burocracia que ralentiza el desarrollo de este sector. Las marcas de automóviles coinciden en que la excesiva complejidad administrativa, sumada a la incertidumbre en torno a los incentivos fiscales, dificulta el proceso de electrificación. Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica, subrayó que "Estamos atrapados en una burocracia tremenda. Incluso con planes como el Moves, no sabes si lo tienes o cuándo lo cobrarás. Así no se puede avanzar. Si queremos que el coche eléctrico llegue a todos, hay que hacerlo fácil y accesible."

Otro aspecto crítico es la falta de continuidad en los programas de ayudas. Frade destacó el ejemplo de Lisboa, donde las flotas eléctricas no pagan IVA, lo que ha impulsado un crecimiento del 70% en la penetración de vehículos eléctricos. "En lugar de inventar la rueda, podríamos copiar lo que funciona. Pero aquí seguimos sin incentivos eficaces y sin claridad", comentó.

Educar al conductor

La educación del consumidor es otro pilar fundamental para que la transición al coche eléctrico sea exitosa. Frade enfatizó que, aunque los vehículos eléctricos son diferentes a los de combustión, con la información adecuada, los usuarios no solo se adaptarán sino que también disfrutarán de ventajas inesperadas. "Conducir un vehículo eléctrico no tiene nada que ver con uno de combustión. Si educamos al usuario, no solo no tendrá problemas, sino que verá que hay beneficios que ni se imaginaba."

El debate también puso sobre la mesa la necesidad de una política pública decidida. A juicio de los expertos, es crucial que las administraciones implementen medidas claras y sostenibles para impulsar la electrificación. Según el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, "La descarbonización es una tarea de todos, pero necesita una política sólida y coherente que acompañe a las empresas y a los ciudadanos."